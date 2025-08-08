News & Trends 6 0

John le Carrés Spionagewelt wird zur Comic-Miniserie: «The Circus – Losing Control»

Die Welt von John le Carré hält Einzug ins Comicformat. Mit «The Circus – Losing Control» erscheint ab November eine dreiteilige Miniserie, die ganz im Geist des Autors erzählt: subtil, atmosphärisch und ohne laute Effekte.

Du kennst John le Carré als Meister der Spionageliteratur. Mit le Carré verbinde ich keine Explosionen, sondern stille Spannung, moralische Dilemmata und undurchsichtige Figuren. Jetzt wagt sich zum ersten Mal ein Comicprojekt offiziell in das vielschichtige Spionageuniversum des britischen Bestsellerautors: Die Miniserie «John le Carré: The Circus – Losing Control» erscheint ab dem 19. November 2025 beim US-Verlag Dark Horse Comics. Du bekommst eine neue, eigenständige Geschichte aus der Welt von George Smiley: geschrieben von Matt Kindt und gezeichnet von Ibrahim Moustafa.

Der Chef ist weg und niemand darf es wissen

Im Mittelpunkt der dreiteiligen Reihe steht das plötzliche Verschwinden von Control, dem rätselhaften Leiter des britischen Geheimdienstes, besser bekannt als «The Circus». Seine rechte Hand Maggie bleibt zurück, sie kennt alle Einsatzpläne, Kommunikationscodes und Protokolle. Doch sie muss den Schein wahren, während in Wien eine verdeckte Operation kurz vor dem Kollaps steht. Was mit Control passiert ist, weiß niemand. Was Maggie aus dieser Ausgangslage macht, entscheidet über das Schicksal der Mission und vielleicht über mehr.

Der Altmeister des Spionageromans, John le Carré, verstarb am 12. Dezember 2020 im Alter von 89 Jahren.

Quelle: Krimidoedel / Wikipedia

Die Handlung ist keine Adaption eines bestehenden Romans, sondern eine eigenständige Geschichte im Geiste le Carrés. Laut Autor Matt Kindt handelt es sich um eine «neue moderne Interpretation» von Themen wie Lüge, Vertrauen und Loyalität. Ganz in der Tradition des literarischen Originals. Auch «Nick Harkaway», Verwalter von le Carrés literarischem Nachlass, ist in das Projekt involviert. Harkaway ist das Pseudonym von Nicholas Cornwell, einem der Söhne von John le Carré.

Kein Comic für nebenbei

Wenn du Comics vor allem mit Superhelden oder Science-Fiction verbindest, wirst du hier überrascht: «Losing Control» setzt auf psychologische Spannung, zurückhaltendes Storytelling und eine dichte, fast klaustrophobische Atmosphäre. Zeichner Ibrahim Moustafa arbeitet mit eher gedämpften, stimmungsvollen Farben und klaren Linien, während Kolorist Brad Simpson die kühle Stimmung der 1970er-Jahre einfängt. Auch das Lettering von Simon Bowland ordnet sich ganz der ruhigen, aber präzisen Erzählweise unter.

Autor Matt Kindt bringt Erfahrung mit vielschichtigen Erzählformen mit, unter anderem durch Serien wie «Mind MGMT» oder «Spy Superb». Für ihn ist es nach eigenen Worten «eine der größten Ehren meines Lebens», an diesem Projekt mitarbeiten zu dürfen.

Zusammen bringt das Kreativteam hochkarätige Genre-Erfahrung aus den Bereichen Spionage, Krimi, Drama und visuelles Geschichtenerzählen in dieses Le-Carré-Comicprojekt ein.

Format und Veröffentlichung

Die Serie erscheint in drei Ausgaben mit jeweils rund 40 Seiten. Das erste Heft kommt am 19. November 2025 in den Handel, sowohl digital als auch im Printformat. Eine Sammelausgabe ist bislang nicht bestätigt, dürfte aber mit einiger Wahrscheinlichkeit folgen. Ob wir die Comics bei uns im Shop anbieten können, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Wenn du die Wartezeit überbrücken möchtest, lohnt sich ein Griff zu den Originalromanen von John le Carré. Besonders empfehlenswert sind «Dame, König, As, Spion» («Tinker, Tailor, Soldier, Spy»), «Agent in eigener Sache» («Smiley’s People») oder der frühe Klassiker «Der Spion, der aus der Kälte kam» («The Spy Who Came In from the Cold»). Sie alle bieten einen perfekten Einstieg in das düstere, vielschichtige Universum des «Circus».

Titelbild: Dark Horse Comics

