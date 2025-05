Kassensturz: Bei Merino-Shirts kann günstig auch gut sein

Um den Wollertrag zu steigern, wurden einige Merino-Schafrassen so gezüchtet, dass sie eine faltige Haut haben und dadurch mehr Wolle liefern. Damit sich keine Parasiten in den Hautfalten am Hinterteil der Schafe einnisten, wird die Haut an dieser Stelle ohne Betäubung grossflächig abgeschnitten. Diese Prozedur ist für die Schafe sehr schmerzhaft und wird derzeit nur noch in Teilen Australiens angewendet.