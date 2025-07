News & Trends 3 0

Keen wagt sein Trailrunning-Debüt mit neuem Schuh

Trailrunning boomt. Und auch bei den Schuhherstellern herrscht Aufbruchsstimmung. Mit dem Trailrunning-Schuh «Seek» setzt Keen, bekannt für Wanderschuhe und Ugly Sandals, auf Tempo in hügeligem Terrain.

Trailrunning – schon das Wort weckt Abenteuerlust. Nicht nur bei Läuferinnen und Läufern, sondern auch bei Herstellern. Denn in den vergangenen zwölf Monaten haben gleich zwei Unternehmen ihr Debüt gegeben, die zuvor mit Trailrunning wenig am Fuss, äh Hut, hatten.

Erfahrung mit Wanderschuhen und extensive Praxistests

Knapp ein Jahr nach X-Bionic präsentiert Keen seinen ersten Trailrunning-Schuh mit dem Namen «Seek».

Keens Erfahrung bei bequemen Wanderschuhen und Sandalen soll dabei das Fundament bilden. «Wenn wir in Sachen Passform, Komfort und Langlebigkeit schon so viel mitbringen, warum machen wir dann nicht etwas für diejenigen, die ein bisschen schneller laufen wollen?», sagt William Schuh, Leiter des Produktmanagements bei Keen, in einer Medienmitteilung.

Nicht mehr nur Wandern und Speed-Hiking: Keen will beim Trailrunning mitmischen.

Quelle: Keen

Zwei Jahre lang sollen die Entwickler nach Angaben des Herstellers am Schuh gefeilt haben. Dabei setzte das Unternehmen auf umfassendes Feedback von Läuferinnen und Läufer, die sich mit Prototypen an den Füssen auf gewundene Pfade begaben. Der Leiter des Entwicklungsteams, Scott Robertson, soll dabei selbst knapp 1450 Kilometer in experimentellen Seek-Modellen gerannt sein.

Ein Schuh fürs Training und lange Läufe Herausgekommen ist ein Trailrunning-Schuh, der bequem und langlebig sein soll. Die Zehenbox ist breit und die Polsterung beträgt grosszügige 38,5 Millimeter beim Männer- und 32,5 Millimeter beim Frauenmodell. Die Zwischensohle wurde nach Angaben von Keen für Fersenläuferinnen und -läufer optimiert. Das ist zwar bei Freizeitjoggenden das vorherrschende Laufmuster, auf anspruchsvollen, technischen Trails erhöht es aber das Risiko des Umknickens.

Den Seek gibt es in verschiedenen Farbvarianten.

Quelle: Keen

Mit einem Gewicht von 309 Gramm (Männer) und 248 Gramm (Frauen) ist der Seek recht leicht, aber nicht ultraleicht. Die Sprengung beträgt sechs Millimeter, wodurch sich der Schuh auch für Bergab-Läufe eignet. Das Profil in Schmetterlingsform ist vier Millimeter tief und soll dadurch guten Halt auf moderaten Trails bieten. Die Aussensohle hält gemäss Tests des Labors Heeluxe rund 1500 Kilometer.

Die Schnürsenkelgarage und die Anti-Geruchsbehandlung mit umweltfreundlichen Probiotika sind Features, die mich als Trailrunnerin ansprechen.

Zwei Trailrunning-Debüts für unterschiedliche Zielgruppen

Mit dem Seek schlägt Keen eine andere Richtung ein als Co-Newcomer X-Bionic. X-Bionic wendet sich mit Carbonplatte, Race-Passform und geringem Gewicht an ambitionierte, Speed-orientierte Läuferinnen und Läufer in anspruchsvollem Gelände.

Der Seek ist dagegen für diejenigen geeignet, die sich an ihre ersten Trailrunning-Abenteuer heranwagen oder einen Schuh für lange Trainingsläufe in moderatem Terrain suchen. Er ist zunächst in den USA und ab Frühjahr 2026 in der Schweiz erhältlich.

Titelbild: Keen

