Zum 200sten Jubiläum gönnt Clarks sich (und uns) eine Kollaboration mit Liam Gallagher

Sie stammen beide aus dem UK, sie sind beide Kult: Liam Gallagher und Clarks. Zum 200sten Geburtstag des Schuhbrands machen sie nun (wieder) gemeinsame Sache.

Gründe zum Feiern gibt es viele. Die Reunion inklusive Tour der Britpop-Ikonen von Oasis zum Beispiel. Und den 200sten Geburtstag der musikgeschichtsträchtigen Schuhmarke Clarks. Praktisch, dass sich diese zwei Festivitäten verbinden lassen.

Wie der Zufall es will, ist Oasis-Frontmann Liam Gallagher seit den frühen 1990er- oder späten 1980er-Jahren – so ganz genau weiss er das selbst nicht mehr – eingefleischter Fan des Clarks’schen Schuhwerks. Und somit offensichtlich bestens geeignet, alte, beinahe vergessene Klassiker aus dem Clarks-Sortiment wieder ins Rampenlicht zu rücken. Schon 2022 legte er den «Rambler» neu auf. Jetzt heisst es Vorhang auf für den «Liam Gallagher × Clarks Originals LG Desert Rain». Und der launcht, Achtung: heute! Am 20. März 2025.

Liam Gallagher im Liam-Gallagher-Schuh.

Breiter Cord, dicke Sohle.

Anstelle von Wildleder wie beim 2000 erschienenen Original-Modell gönnt sich die nigelnagelneue Gallagher-Version ein Material-Update aus grobem Cord. Die charakteristische Kreppsohle ist merklich dicker geworden. Wo früher der Clarks «TrekMan» auf die Fersenkappe geprägt war, prangt heute das Konterfei des Musikers.

Liam Gallagher to go.

Dass der Schuh limitiert und vermutlich ähnlich begehrt ist wie die ratzfatz ausverkauften Oasis-Tourtickets, versteht sich von selbst. Wer einen der 140 Pfund teuren «Liam Gallagher × Clarks Originals LG Desert Rain»-Treter erwischen will, hält sich also besser ran und düst ohne Umwege in den Clarks Onlineshop.

