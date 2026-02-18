News & Trends 3 0

Kein Zweifel! Die «Jelly Perfume Balms» sind der nächste grosse Hype

Wackelpudding to go? Die Marke Sol de Janeiro lanciert ihre Bodysprays in ungewöhnlichem Format und setzt damit auf den Jelly-Trend. Zumindest auf den ersten Blick ...

Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich ... Ach, wem mache ich hier eigentlich was vor? Die neuen «Jelly Perfume Balms» der Marke Sol de Janeiro haben einfach alles (und vermutlich bald auch mein Geld): Ein ulkiges Aussehen, praktische Vorzüge – und sie scheinen innovativ. Zumindest im Kosmos der Düfte.

Huch, die kommen mir doch bekannt vor?

Parfüm-Sticks für unterwegs sind nischig, aber nicht neu. Doch Sol de Janeiro hat mit diesem Neurelease nicht einfach irgendwelche 08/15-Sticks lanciert. Nein. Die kleinen herausdrehbaren Knubbel machen sich einen Trend zunutze, der seine Anfänge 2024 fand: die Gelee-Optik.

Sehen die nicht zum Anbeissen aus? Mein inneres Kind fühlt sich stark angesprochen.

Das federnde Jelly-Format eroberte die breite Öffentlichkeit, als Milk Makeup die «Cooling Water Jelly Tints» herausbrachte. Also Wangenrouge. Andere Marken zogen nach und neue Kategorien wie Bronzer und Highlighter wurden erschlossen. Während wir den Wackelpudding-Stick also primär aus der Make-up-Ecke kennen, scheint er jetzt dank Marken wie Dior und Sol de Janeiro auch in den Parfümregalen ein Zuhause zu finden.

Aber Moment mal ... Das Zauberwort ist «scheint». Denn nach etlichen Reviews, die ich mir reingezogen habe, ist das einzig jelly-mässige am Produkt sein Aussehen. Drückst du gegen den Stift, gibt er, anders als die Produkte von Milk & Co., nicht gummiartig nach. Der Stick ist also fester als zunächst vermutet. «Looks like a jelly, feels like a balm», um es in Sol de Janeiros Worten zu sagen.

Praktisch und im Taschenformat.

Dabei setzt die amerikanische Hautpflege- und Duftmarke, die von der brasilianischen Strandkultur inspiriert ist, auf drei bereits existierende Bestseller aus ihrem Sortiment:

Cheirosa 62: Pistazie & gesalzenes Karamell

Pistazie & gesalzenes Karamell Cheirosa 40: Schwarzer Amber & Vanille-Hölzer

Schwarzer Amber & Vanille-Hölzer Cheirosa 68: Brasilianischer Jasmin & Drachenfrucht

Sie packt also ihre gehypten Bodyspray-Klassiker lediglich in ein kleines, reisetaugliches Format, das es dir erlaubt, deinen Duft diskret aufzufrischen, ohne deinen Sitznachbarn in der Bahn in einen Sprühnebel zu hüllen. Einmal aufgetragen soll der Duft bis zu zehn Stunden auf der Haut verweilen, ohne ein klebriges Gefühl zu hinterlassen.

Die «Jelly Perfume Balms» sind bereits im Handel erhältlich. Ob sie demnächst auch den Weg in unser Sortiment finden, ist noch offen.

