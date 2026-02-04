News & Trends 11 0

Meine Top 10 aus dem neuen Essence-Sortiment

Liegen Stift und Papier griffbereit? Das eine oder andere aus Essence' neuem Frühlingssortiment könnte nämlich auf deine Wunschliste wandern. Hier sind zehn Produkte, die es auf meine geschafft haben.

Neues Jahr, neues Frühlingssortiment. Die Drogeriemarke Essence stellt zum Jahreswechsel ihre Produktpalette wieder einmal um. Will heissen: zahlreiche Neuheiten! Ein paar ausgewählte stelle ich heute vor. Dazu habe ich dir eine kleine Übersichts-Collage gebastelt. Darauf siehst du die zehn Beauty-Artikel, die ich mir die kommenden Wochen näher anschauen möchte. Meine Top 10 sozusagen. Mehr Infos und Bilder zu den einzelnen Produkten findest du gleich darunter!

Diese zehn Produkte haben mein Interesse geweckt!

Poutline Soft Glide Lip Pencil

Ist das ein Drogerie-Lipliner mit kühlem Unterton? «02 Pinky Promise», du hast meine volle Aufmerksamkeit! Der Konturenstift im anspitzbaren Format ist aus Holz, besitzt eine breite Mine und eine, wie Essence es beschreibt, geschmeidige und cremige Textur. Erhältlich in fünf verschiedenen Farben.

Gel Nail Polishes und Mini Nail Polish

45 Farben umfasst die «Gel Nail Polish»-Reihe. Eine Farbe sticht für mich dabei besonders heraus: «Left Me on Red». Ein tiefdunkles Burgunderrot, das mich stark an Essies «Wicked» erinnert. Ein Klassiker, den ich lange getragen habe. Vielleicht eine günstigere Alternative? Ebenfalls für die Nägel: Essence-Mini-Lacke für schöne Effekte – solo oder als Top Coat. Mein Favorit: «Love You». Ein kühler, semitransparenter Fliederton mit Duochrome-Flocken.

Baby Got Freckles Freckle Pen

Ich bin schon länger auf der Suche nach einem preiswerten Sommersprossen-Stift. Essence' «Freckle Pen» gebe ich gerne eine Chance. Der soll über eine feine Spitze verfügen, die ein präzises Auftragen ermöglicht und obendrein lange auf der Haut halten.

Punktet hoffentlich auch in der Praxis: der Freckle-Stift von Essence.

What The Fake! False Lashes

Ein Ziel, das ich mir für dieses Jahr gesetzt habe: künstliche Wimpern finden, die natürlich aussehen und die ich im Alltag bequem tragen kann. Essence bringt zwei Sets mit Wimpern-Cluster raus. Dabei handelt es sich nicht um ganze Kränze, sondern um Wimpern-Fragmente, die du punktuell aufkleben kannst. Jedes Set enthält dabei zwei unterschiedliche Längen: medium und long. Eines der Sets setzt auf klassisches Schwarz, das andere auf ein weiches Braun. Letzteres wandert definitiv in meinen Warenkorb.

What The Length! Extreme Lengthening Mascara

Essence führt meiner Meinung nach die besten und günstigsten Drogerie-Mascaras. Wen überrascht es da, dass mich die «Extreme Lengthening Mascara» geradezu anspringt? Sie soll dank schlanker Elastomer-Bürste und «ultra-verlängernder Formel» für «endlos lange Wimpern» sorgen. Mehr muss ich nicht wissen.

In der Mitte die What-The-Length-Linie und rechts die falschen Wimpern.

Balm of Sunshine Face & Body Glow Balm

In diesem Tiegel steckt ein strahlender Teint wie von der Sonne geküsst. «Pflegende Formel mit nährenden Ölen für ein geschmeidiges Hautgefühl» klingt zumindest vielversprechend. Der schimmernde Balm mit leichter Deckkraft ist in zwei Nuancen erhältlich und soll sich vielfältig einsetzen lassen. Mich spricht «Séduction du Soleil» an. Das ist die dunklere von beiden Nuancen. Sie scheint etwas Bräune ins Spiel zu bringen.

Die perlige Nuance oben trägt den Namen Obsession de la Lune.

Soft Baked Blushes

Gebäck ist wieder in. Darüber habe ich erst neulich geschrieben. Die sechs neuen Puder-Blushes aus Essence’ Ofen sehen zum Anbeissen aus. Ganz besonders «50 Berry Bliss», ein blaustichiger, schimmernder Beerenton. Essence beschreibt die Formel als seidig-weich und leicht verblendbar. Sie soll dir einen strahlenden Glow und frischen Teint ins Gesicht zaubern.

Sechs Farben der Soft Baked Blushes kommen auf den Markt.

Die hier will ich.

It’s a Rainbow Bling Nail Sticker

«JAAA!» zu diesen Stickern! Die kleinen Edelsteine fürs Nageldesign sind bunt und verspielt. Ganz zu Schweigen von den süssen Schmetterlingen. Oder sind das Schleifen? So oder so: Der Stickerbogen ist genau, was ich suche. Im Gesicht machen die kleinen Kleber bestimmt auch eine gute Figur.

Silky Blur Hydrating Longwear Foundation

Bitte lass das Make-up halten, was es verspricht! Seidiger Weichzeichner-Effekt, natürlich mattes Finish, aufbaubare, mittlere Deckkraft und eine pflegende, langanhaltende Formel mit Kaktusfeigenextrakt. Klingt fast etwas zu gut, um wahr zu sein und schreit förmlich nach einem Test!

Das Sortiments-Update wird demnächst auch bei Galaxus erhältlich sein.

Titelbild: Essence

