News & Trends 1 0

Yummy! Catrice neue Kollektion ist wirklich zum Anknabbern

Dubai-Schokolade haben wir zum Glück weit hinter uns gelassen. Pistazien als Inspo drehen aber immer noch ihre Runden und dürfen, wenn es nach mir geht, ruhig noch etwas bleiben. Catrice scheint das auch so zu sehen.

Klein, fein und wohl durchdacht. So präsentiert sich die neueste Beauty-Kollektion von Drogerie-Liebling Catrice. «Pistachio Cream Delight» ist wohl den Nachwehen des Dubai-Schokolade-Hypes geschuldet, wirkt jedoch überhaupt nicht wie ein billiger Cash Grab. Im Gegenteil. Ich habe vier der sechs limitierten Produkte vorab erhalten und kann dir versichern: Die (meisten) schmecken!

Das Dessert ist angerichtet.

Quelle: Catrice

Blush Creams

Gleich zwei knallige Nuancen haut Catrice raus. Die leichte, cremige Textur wandelt sich beim Auftragen zu einem pudrigen, weichzeichnenden Finish, das weder matt noch glowy ist. Bei Bedarf lässt sich die Farbintensität aufbauen. Optisch erinnert die Aufmachung (mit Spiegel im Innern!) an ein Macaron.

Die Blushes erinnern an Macarons.

Quelle: Catrice Oben die Farbe C01 Peach-Tachio Dream und unten C02 Strawberries & Cream.

Quelle: Catrice

Highlighter Cream Stick

Den Highlighter habe ich nicht in die Finger bekommen. Auf den Bildern sieht der schimmernde Champagner-Ton (C01 Glaze of Glory) aber schon zum Anbeissen aus. Catrice beschreibt die Textur als Balsam mit glasartigem Finish.

Der Pistachio Cream Delight Highlighter Cream Stick.

Quelle: Catrice

Fragranced Body Whip

Ganz klar mein persönliches Highlight aus der Kollektion. Vom Offensichtlichten mal abgesehen – der Verpackung – überzeugt mich die Körperpflege mit einem süssen Vanille-Duft. Ich bilde mir ein, auch eine Pistazien-Note wahrzunehmen. Die wird aber nirgends angegeben. Die Textur erinnert an Buttercreme und ist fest und fluffig zugleich. Wer nicht auf Gourmand-Düfte steht, sollte die Finger von «C01 Whip It Real Smooth!» lassen.

Körperpflege von Catrice siehst du nicht oft.

Quelle: Catrice

Lip Mask Parfait

Kein Must-have ist hingegen die swirly Lippenpflege, die gemäss Catrice mit einem «köstlichen Vanille-Erdbeer-Duft für ein sinnliches Pflegeerlebnis» sorgen soll. Die Formel ist für meinen Geschmack etwas zu dünn, der Duft nach kurzer Zeit kaum noch wahrnehmbar. Kein unbrauchbares Produkt, jedoch auch kein Held der Reihe.

Milky Drip Lip Gloss

«C01 Velvet Delight» bringt meine Jugend zurück. Das milchige Hellrosa dämpft meine stark pigmentierten Lippen mit einer dicken, pflegenden Formel, was ich sehr gerne mag. Wer genau hinschaut, sieht feine, goldene Schimmerpartikel, die sich durch den Gloss ziehen. Doch aufgepasst: Eine dünne Schicht ist alles, was du brauchst. Versuchst du die Formel aufzubauen, zieht sie am inneren Lippenrand zähe Fäden. Trockene Schüppchen an den Lippen werden zudem durch den Weissanteil im semi-transparenten Babyrosa hervorgehoben.

Das Lip Mask Parfait.

Quelle: Catrice Kommt mit einem schmalen Pinselapplikator: der Milky Drip Lip Gloss.

Quelle: Catrice

Die Kollektion wird ungefähr Anfang Februar in den Handel kommen. Ein genaues Datum gibt es nicht. Zwei Produkte – das Lip Parfait und der Highlighter Stick – kommen auch ins Galaxus-Sortiment.

Titelbild: Catrice

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







