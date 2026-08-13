News & Trends 8 4

Keychron C100 8K: 100 Tasten, die (noch) nichts können

Keychron erweitert sein Sortiment um ein neues Monster: Das C100 8K Giant Custom Macro Pad ist ein Riese, der erst noch laufen lernen muss.

Alles, bloss nicht normal: Kürzlich veröffentlichte Keychron eine Tastatur mit nur einer Taste, jetzt folgt das Gegenteil. Die C100 8K Giant Custom Marco Pad hat absurd viele Tasten für ein Makropad. Der Name ist Programm, fast schon plump ehrlich – 10 Reihen, 10 Spalten, 100 Tasten. Ein Custom-Makropad im XXL-Format, das für 64,99 US-Dollar direkt bei Keychron erhältlich ist, inklusive Apex-Red-Switches und Keycaps.

Wie es sich für ein aktuelles Keychron-Produkt gehört, bietet auch der Riese eine Abfragerate von 8000 Hz – eine Zahl, die bei einem Makropad ungefähr so relevant ist wie ein Turbolader am Fahrrad. Werkseitig stecken schwarz-transparente Keycaps drauf, dazu Keychrons eigene lineare Apex-Red-Switches. Wem die nicht passen: Die Hot-Swap-Sockel sind Standard, du kannst sie also tauschen. Ansonsten bleibt die C100 8K simpel: quadratisches Plastikgehäuse, USB-C-Kabel, kein Funk, kein Schnickschnack – ausser RGB-Beleuchtung, die darf selbstverständlich nicht fehlen.

Quadratisch, aber praktisch und gut?

Der eigentliche Clou zeigt sich erst beim Auspacken: Alle 100 Tasten sind unbelegt. Du erhältst also ein Werkzeug, dem du erst noch beibringen musst, was es zu tun hat. Über den Keychron Launcher, das browserbasierte Konfigurationstool, lassen sich Tasten neu belegen, Makros aufzeichnen und die RGB-Beleuchtung pro Taste oder mit vorgefertigten Effekten einstellen. Gedacht ist das Ganze für praktisch alles: Gaming, Streaming, Content-Produktion, CAD, Coding, allgemeine Produktivität – die Zielgruppe ist so gross wie die Tastenzahl.

Ich wäre mit so vielen Tasten überfordert. Der Sinn eines Makropads ist für mich, dass ich schnell meine bis zu zehn häufig verwendeten Funktionen über einen Tastendruck erreiche. Das C100 8K macht für mich so viel Sinn wie das Ein-Taster-Makropad Q0 Mini 8K – nämlich keinen.

Titelbild: Keychron

Dieser Artikel gefällt mir! 8 Personen gefällt dieser Artikel







