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Keychron Q0 Mini 8K: Die Tastatur, die keine ist

Keychron hat eine neue Tastatur, die konsequent auf das Wesentliche reduziert ist – auf eine einzige Taste. Die Q0 Mini 8K ist kein Tippfehler. Sie ist ein Produkt.

Die Q0 Mini 8K – nicht zu verwechseln mit der Namensvetterin, dem Numpad Q0 – ist der schillernde neue Pfau unter den Tastaturen. Während ihre Artgenossinnen mit 60, 65 oder über 100 Tasten aufwarten, begnügt sie sich mit einer einzigen – dafür ist diese eine Taste alles andere als bescheiden. Der Schalter darunter ist viermal so gross wie ein normaler mechanischer Switch. Die Q0 Mini 8K kompensiert. Und wie.

Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse verleiht dem Strahlemann eine Würde, die seinem Lebenszweck spottet. Er ist schwerer, massiver und teurer, als er sein müsste. Dabei sind seine Masse nicht mal sein grösstest Attribut, sondern seine Geschwindigkeit: 8000 Mal pro Sekunde meldet er dem Computer, ob er gedrückt wurde. Deine Office-Tastatur tut dies nur 125 Mal.

Ob das bei einer Ein-Tasten-Tastatur sinnvoll ist, wissen nur die Götter. Immerhin kannst du das Teil nach Lust und Laune programmieren. Es läuft mit QMK, einer Open-Source-Firmware, die unter Tastatur-Enthusiasten hohes Ansehen geniesst. Über den Keychron Launcher – ein browserbasieres Tool – kannst du der Q0 Mini 8K beibringen, was sie tun soll, wenn sie gedrückt wird: Makros auslösen, Stummtaste drücken oder alle Fenster minimieren – falls der Chef wieder mal unerwartet reinschneit.

Der Keycap besteht aus einem Mix aus PBT-Kunststoff aussen und transparentem Polycarbonat innen – damit das RGB-Licht schön durchscheinen kann. Denn selbstverständlich hat das Teil RGB-Beleuchtung. Für die eine Taste.

Für rund 65 US-Dollar bekommst du also einen Knopf. Einen toll verarbeiteten, sehr schnellen und gut beleuchteten Knopf. Ob du den brauchst, weisst du erst, wenn du ihn hast. Vielleicht auch dann noch nicht.

Titelbild: Keychron

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