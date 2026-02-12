Deine Daten. Deine Wahl.

La Sportiva verpasst dem beliebten «Prodigio» ein Upgrade

Siri Schubert
12.2.2026

Der neue «Prodigio 2» von La Sportiva verspricht mehr Dämpfung und eine breitere Passform. Damit entwickelt sich der Schuh noch stärker zum Allround-Schuh fürs Trailrunning.

La Sportiva präsentiert den «Prodigio 2» zum Start der Trailrunning-Saison 2026. Zwei Jahre nach dem Launch des ersten Prodigio-Schuhs, mit dem der italienische Hersteller sein Konzept für Trailrunning-Schuhe deutlich veränderte, steht nun ein Upgrade an.

Schon der erste Prodigio (hier mein Testbericht) war eine Abkehr von La Sportivas härteren, auf alpines Gelände ausgerichteten Schuhen. Zwischenzeitlich gab es noch den Prodigio Pro (ebenfalls mit Testbericht) für erfahrene Long-Distance-Läuferinnen und -Läufer und den Prodigio Max für Fans von stark gepolsterten Sohlen.

Neuer Schuh soll sich für Trailläufe unterschiedlicher Art eignen

Mit der zweiten Version des Originals will La Sportiva den Weg zu einem Allround-Trailschuh weitergehen, der für unterschiedliche Geländearten und Distanzen geeignet ist.

Die wichtigsten Neuerungen sind gemäss Herstellerangaben eine breitere Passform und das Material der einteiligen Zwischensohle, eine SCF-EVA-Mischung. Die Zwischensohle soll dadurch bessere Dämpfung bieten, aber reaktionsfähig bleiben. Zudem wurden die Seitenwände der Mittelsohle hochgezogen, um höhere Stabilität im Vorfuss und bei seitlichen Bewegungen zu schaffen.

Gleichmässig hohe Stolle und eine neue Zwischensohle zeichnen den Schuh aus.
Gleichmässig hohe Stolle und eine neue Zwischensohle zeichnen den Schuh aus.
Quelle: La Sportiva

Der gepolsterte Schaft des Prodigio 2 soll mehr Komfort an Ferse und Knöchel bieten. Zudem hat La Sportiva die Stollen an der gesamten Aussensohle auf vier Millimeter erhöht und stärkere Stollen im hinteren Bereich des Schuhs eingesetzt, um die Bremswirkung beim Aufsetzen der Ferse zu verstärken. In der Frauenversion wiegt der Schuh gemäss Herstellerangaben 225 Gramm, in der Männerversion sollen es 265 Gramm sein.

Mit diesen Neuerungen will sich der Schuh an Trailrunnerinnen und -runner richten, die keine Geschwindigkeits-Rekorde jagen, sondern in ihrem eigenen Tempo auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs sind.

Ob und wann wir den Prodigio 2 im Sortiment haben, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: La Sportiva

Siri Schubert
Forschungstaucherin, Outdoor-Guide und SUP-Instruktorin – Seen, Flüsse und Meere sind meine Spielplätze. Gern wechsel ich auch mal die Perspektive und schaue mir beim Trailrunning und Drohnenfliegen die Welt von oben an.

