500 Franken für einen Sneaker: Adidas macht aus dem «Superstar» ein Luxusmodell

von Stephanie Vinzens
Vollleder-Ausstattung, italienische Handwerkskunst und ein Preis, der aufhorchen lässt: So präsentiert sich der neue «Superstar Lux» von Adidas.
Adidas startet mit einem besonders edlen Modell ins neue Jahr: dem «Superstar Lux». Hier trifft Sneaker auf Anzugschuh – und italienische Handwerkskunst. Denn das Modell wird laut Adidas von erfahrenen Schuhmachern in Italien gefertigt.
Für das Obermaterial des «Superstar Lux» setzt der deutsche Brand auf hochwertiges Nubukleder – einschliesslich der ikonischen, muschelförmigen Zehenkappe, die den «Superstar» seit jeher auszeichnet. Auch die Innenauskleidung sowie die Einlegesohle sind vollständig aus Leder gefertigt. Die geschichtete Mittelsohle – natürlich ebenfalls ledern – ist rahmengenäht und hebt sich dadurch deutlich von herkömmlichen Sneaker-Konstruktionen ab.
Das Äussere des Schuhs präsentiert sich vollständig in Schwarz und steht im Kontrast zum beigen Innenleben – angelehnt an das Design eines klassischen Anzugschuhs. Laut Adidas wurde der «Superstar Lux» jedoch tatsächlich von der «robusten Eleganz» traditioneller Arbeitsstiefel inspiriert.
Der «Superstar Lux» reiht sich in eine kleine Serie exklusiver Adidas-Sneaker aus Italien ein. Bereits in den letzten Jahren brachte der Brand die Modelle «Samba» und «Gazelle» als hochwertige Made-in-Italy-Varianten auf den Markt. Der Preis steigt dabei auf Luxusniveau: Wie schon der veredelte «Gazelle» vom vergangenen Frühling kostet auch der neue «Superstar Lux» 500 Franken – und damit etwa das Dreieinhalbfache eines regulären «Superstars».
Der Schuh ist aktuell direkt bei Adidas sowie im ausgewählten Einzelhandel erhältlich. Bei Galaxus findest du den edlen Treter jedoch vorerst nicht.
