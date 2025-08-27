News & Trends 7 0

Laut Pinterest-Vorhersagen wirst du im Herbst das hier tragen

Gar nicht erst abwarten müssen, was nächste Saison in Mode sein könnte – Pinterest verrät es dir einfach schon heute. Das nenne ich Service. Hier kommt die Vorschau für den Herbst.

Wie oft wünscht man sich, in die Zukunft schauen zu können? Was Trends anbelangt, ist das gar nicht mal so utopisch. Datenanalysen machen es möglich. So weiss man im Hause Pinterest zum Beispiel schon jetzt, in welche Stilrichtung sich der Herbst bewegen wird. Laut den Auswertungen der visuellen Suchmaschine und vielleicht schönsten aller sozialen Plattformen, steht die kommende Saison im Zeichen von:

Polka Dots Die Suche nach Begriffen rund um die «Polka-Dot-Ästhetik» ist um 699 Prozent gestiegen. Obwohl Eigenlob stinkt, sei an dieser Stelle erwähnt, dass meine Mode-Kollegin Stephanie Vinzens diesen Trend bereits Ende Januar vorausgesagt hat. Doppelt belegt bleibt nun wirklich kein Zweifel mehr! Hast du es nicht längst erledigt, gilt es spätestens jetzt, sich mit Gepunktetem einzudecken.

Pinterest ist im Punkte-Fieber.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics Inspiration gibt es reichlich.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics

Preppy Chic Was das überhaupt heissen soll, fragst du? Die Bezeichnung «Preppy» leitet sich vom englischen Begriff Preparatory School, oder kurz Prep School ab. Private Gymnasien für gut situierte Schülerinnen und Schüler, in denen oft ein Dresscode, wenn nicht sogar Uniformpflicht herrscht. Ich sage nur Faltenröcke und Bundfaltenhosen, Hemden, Cardigans. Ja, im Grunde Britney Spears’ Look in «… Baby One More Time», oder etwa 50 Prozent aller Outfits aus «Gossip Girl». Der Herbst wird stiltechnisch also irgendwie brav – und das übrigens in Womens- und Menswear.

Von der Eliteschule auf die Strasse.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics Bestanden, weiter so!

Quelle: Spotlight/Launchmetrics

Vintage Uhren Ein Suchbegriff, der vor allem die männlichen Pinterest-User umtreibt, ist die «Vintage-Uhren-Ästhetik». Analog soll es wieder werden am Handgelenk, gerne mit Lederarmband. Auch Digitales wie eine alte Casio ist erlaubt – aber bitte keine Smartwatches mehr. So jedenfalls zeichnen sich die Vorlieben im Suchverhalten ab. Wie der Zufall es will, habe ich vor einigen Monaten ein paar Casio-Modelle Probe getragen. Mein Fazit findest du hier.

High Five an alle Analoguhren-Fans.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics Cool Kids tragen Casio.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics

Titelbild: Spotlight/Launchmetrics

