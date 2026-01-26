News & Trends 9 2

Lego Crocs: übergross, teuer, bewusst absurd

Lego verkauft Crocs, die wie ein überdimensionierter 2x4-Stein aussehen. Der «Brick Clog» kostet im Schweizer Lego Shop 200 Franken und sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Ob das noch ein Schuh ist oder nur ein Meme, entscheidet jede Person selbst.

Lego und Crocs haben eine mehrjährige, globale Partnerschaft angekündigt. Die Kommunikation setzt auf Originalität und Community. Der «Brick Clog» markiert den Anfang. Für 2026 sind mehrere Drops geplant, darunter Jibbitz Charms für Erwachsene und Kinder. Bereits im Frühling folgt ein zweiter Drop mit ausgewählten In-Store-Erlebnissen.

Der «Brick Clog» ist der Auftakt der neuen Lego-Crocs-Partnerschaft und setzt visuell auf maximale Überzeichnung.

Quelle: Lego

Der Auftakt ist bewusst extrem. Der «Brick Clog» ist kein Croc in Lego-Farben, sondern ein klobiger, übergrosser Schuh mit vier Noppen und drehbarem Fersenriemen. Lego spricht von einer «brick like outsole» und «collectible oversized pair». Dazu liefert Lego eine Minifigur mit vier Paar Mini-Brick-Clogs.

Zum Lieferumfang gehört auch eine Lego-Minifigur mit vier Paar Mini-Brick-Clogs in unterschiedlichen Farben.

Quelle: Lego

200 Franken: Gag oder Sammlerstück?

Der Preis macht den Unterschied. Im Schweizer Lego Shop kostet der «Brick Clog» 200 Franken, in Deutschland 199,99 Euro. Lego führt das Produkt mit einer Altersangabe von 14+. Damit positioniert der Konzern den Schuh klar als Merch für Erwachsene, nicht als Kinderschuh.

Vier Noppen, klobiger Körper und beweglicher Fersenriemen: Der Schuh orientiert sich klar an der Form eines Lego-Steins.

Quelle: Lego

Meine Meinung: Das ist kein Ausrutscher, sondern ein Testballon. Lego testet seit Jahren, wie weit sich die Marke in Richtung Lifestyle und Fashion bewegen kann, ohne ihren Kern zu verlieren. Crocs passt als Partner, weil die Marke von Polarisierung lebt. Du musst es nicht mögen. Du musst nur darüber reden. Genau das passiert.

Was bei all der Ironie offen bleibt

Spannend ist nicht der Schuh selbst, sondern das Danach. Die Ankündigung enthält die eigentliche Nachricht: mehrere Releases, mehr Zubehör, die grösste lizenzierte Jibbitz-Auswahl von Crocs sowie Produkte für Erwachsene und Kinder. Der überzeichnete Start bereitet nur den Boden. Der zweite Drop könnte der Moment sein, in dem aus dem PR-Stunt eine funktionierende Produktlinie wird.

Der «Brick Clog» wird im Lego Shop als «collectible oversized pair» mit einer Altersempfehlung ab 14 Jahren geführt.

Quelle: Lego

Bis dahin bleibt der «Brick Clog» für mich ein teures Meme mit offizieller Artikelnummer. Wer ihn kauft, kauft keinen Komfort. Sondern Zugehörigkeit zu der Idee, dass Lego heute nicht nur gebaut, sondern auch getragen wird.

Würdest du 200 Franken für diese Lego Crocs zahlen, oder ist das für dich die Art von Merch, die man nur noch ironisch gut findet? Schreib deine Einschätzung unten in die Kommentare.

Titelbild: Lego

