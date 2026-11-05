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Lego lässt Godzilla aufs Regal los

Legos Godzilla ist das bisher grösste Ideas-Set. Mit Hitzestrahl ragt das Monster 70 Zentimeter in die Höhe. Ende November erscheint es zunächst exklusiv bei Lego, später auch bei uns.

Wer eine Lego-Stadt im Regal stehen hat, sollte schon mal anfangen, sie zu evakuieren: Godzilla kommt! Lego hat sein erstes Set zum Filmmonster vorgestellt. Eine Minifigur reicht der Riesenechse gerade einmal bis zum Knöchel. Mit 5363 Teilen ist Legodzilla laut Hersteller das bisher grösste Set der Ideas-Reihe.

Bevor Godzilla die Lego-Stadt bedroht, musst du erst einmal 5363 Teile zusammenbauen.

Quelle: Lego

Für den Hitzestrahl muss die Zunge raus

Die Figur bringt mit, was Godzilla ausmacht: massige Beine, schuppige Haut, einen langen Schwanz und gezackte Rückenplatten. Dazu kommt der blaue Hitzestrahl, den du anstelle der Zunge ins Maul steckst. Richtest du den Kopf nach oben, wächst das Modell samt Strahl auf die beworbenen 70 Zentimeter. Lego nennt ausserdem 27 Zentimeter Breite und 40 Zentimeter Länge.

Den Hitzestrahl steckst du ins Maul. Die kleinen blauen Augen gehen daneben fast unter.

Quelle: Lego

Kopf, Arme, Handgelenke und Finger lassen sich ausrichten. Beim Schwanz fällt die Bewegungsfreiheit kleiner aus, als die Produktbeschreibung zunächst vermuten lässt. Er ist weitgehend starr und dient auch als Stütze. Die Schwanzspitze kannst du nach links oder rechts ansetzen, aber nicht frei schwenken. Legodzilla lässt sich damit fürs Regal in Pose setzen. Eine rundum bewegliche Actionfigur ist das Modell allerdings nicht.

Kopf nach oben, Arme angewinkelt: So richtet Godzilla seinen Hitzestrahl Richtung Zimmerdecke.

Quelle: Lego

Auch beim blauen Leuchten aus den Filmen musst du Abstriche machen. Rückenplatten und Hitzestrahl bestehen aus undurchsichtigen Steinen. Stonewars bemängelt entsprechend, dass die Farben deutlich matter wirken als auf der Leinwand. Die Farbe ist da, das Glühen musst du dir dazudenken.

Hollywood fürs Regal, Japan fürs Kino

Dass Godzilla überhaupt zum Lego-Set wird, geht auf Matthew Esposito zurück. Unter dem Namen «MattE720» hatte er seinen Entwurf bei Lego Ideas eingereicht. Nach mehr als zwei Jahren erreichte der Entwurf die nötigen 10 000 Unterstützungsstimmen. Anschliessend wählte Lego ihn zur Umsetzung aus.

Im Vergleich mit einem Menschen wird deutlich, wie gross die baubare Riesenechse ausfällt.

Quelle: Lego

Als Vorlage dient Godzilla aus Legendarys Monsterverse, also der US-Filmreihe. Die japanische Version aus «Godzilla Minus One» und dessen Fortsetzung «Godzilla Minus Zero» gehören zu einer anderen Filmreihe. Den neuen Film hat mein Kollege Luca Fontana bereits gesehen. Warum ihn «Godzilla Minus Zero» beeindruckt, aber nicht ganz so begeistert wie der Vorgänger, liest du in seiner Filmkritik.

Kritik «Godzilla Minus Zero»: Noch immer eine Klasse für sich, aber … Luca Fontana 22 Likes 22 8 Kommentare 8

Zuerst bei Lego, später bei uns

Legodzilla erscheint am 27. November, dem diesjährigen Black Friday, zunächst exklusiv im Lego-Onlineshop und in den Lego-Stores. Im Schweizer Lego-Shop kostet das Set 449 Franken, der deutsche Listenpreis liegt bei 399,99 Euro. Auch wir werden Godzilla anbieten. Wann er ins Galaxus-Sortiment kommt, steht allerdings noch nicht fest.

Links neben Godzilla steht die separate Zugabe mit Schriftzug, Stadtkulisse und passendem Fussabdruck.

Quelle: Lego

Wer Godzilla vom 27. bis 30. November bei Lego kauft, erhält das Set «Godzilla-Logo mit Fussabdruck» gratis dazu, solange der Vorrat reicht. Aus 359 Teilen entstehen ein Schriftzug vor einer Stadtkulisse mit Mothra sowie ein Fussabdruck. Der ist genauso gross wie der Fuss des Hauptmodells.

Wie gefällt dir die Umsetzung? Muss Legodzilla diese Dimensionen haben oder hättest du dir eine kleinere, günstigere Version gewünscht? Schreib’s in die Kommentare.

Titelbild: Lego

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