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Diese Buchständer sehen auch ohne Buch gut aus

Stein, Stahl, Holz, Keramik: Diese fünf Buchständer von den diesjährigen «3daysofdesign» zeigen, wie viel Charakter ein simples Objekt haben kann.

Ein Buch liest du – klar. Aber muss es danach gleich wieder im Regal verschwinden? Auf der «3daysofdesign» habe ich ein paar Ständer entdeckt, die beweisen: Mit dem richtigen Sockel wird aus deiner Lektüre ein Objekt, das du am liebsten gar nicht mehr zuklappst. Hier kommen meine Favoriten.

1. Der Keil aus Stein In «The Library» habe ich ihn entdeckt – dem Raum, den die dänische Marke Muuto zum zwanzigsten Geburtstag gemeinsam mit Spacon eingerichtet hat. Zwischen Büchern, Materialien und Objekten steht dort ein noch unveröffentlichtes Design. Ein massiver Steinblock, schräg zugeschnitten, hält das Buch in aufgeschlagener Position. Kein Schnickschnack, nur Form und Gewicht.

Schwerer Stein, leichter Auftritt: Mehr als eine Schräge braucht dieser Keil nicht.

2. Die Stahl-Skulptur Ein paar Schritte weiter, ebenfalls bei Muuto, wartet die verspielte Variante. Gebogenes Metall schlängelt sich wie ein kleines Kunstwerk unter das Buch hindurch, sodass es förmlich über dem Tisch schwebt.

Das gebogene Metall hält das Buch, ohne es festzuhalten.

3. Mehr Skulptur als Möbel Der «Bookstand U31» von Ubu Design würde auch ohne Buch eine gute Figur machen. Zwei wuchtige Blöcke aus Iroko- oder Kastanienholz bilden eine Nische, in die sich das Magazin fast wie von selbst einfügt. Dazu kommen Kugeln in Chrom oder Hochglanzlack, erhältlich in fünf Farben. Dekoobjekt und Aufbewahrung in einem.

Bookstand U31: Die Kugeln kommen auch in anderen Farben daher.

Entdeckt habe ich ihn an «Design/Dialogue», der Ausstellung von Ark Journal im Kopenhagener Kunsthaus Den Frie Udstilling. Über 25 Designstudios, Künstlerinnen und Marken bespielen das Haus. Passend, denn das Haus entstand 1891 als Gegenentwurf zum steifen Kunstbetrieb.

4. Das Häuschen mit dem umgekehrten Dach Der «Page» von Caché macht genau das, was der Name verspricht. Er hebt eine einzelne Doppelseite hervor. Designerin Signe Hytte ist dabei architektonisch vorgegangen. Der Ständer erinnert an ein kleines Haus mit umgedrehtem Dach, das auf einer filigranen Konstruktion ruht. Die Verbindung sitzt leicht aussermittig und wird so zum Detail, das du gerne zweimal anschaust.

«Page» gibt es in zwei Grössen – vom schmalen Band bis zum Bildband.

Er stand in «Spaces That Shape Us» von Umage – einer Ausstellung, die statt einzelner Produkte ganze Wohnsituationen zeigt.

5. Funktionale Keramik Zum Schluss ein Stück für Fans von Handwerk. Beim «Ceramic Bookstand» von BD Barcelona formt ein Tonstempel die Grundform, danach bekommt jedes Stück seine eigene Glasur. So gleicht kein Ständer dem anderen. Schlicht genug für jedes Zimmer und auffällig genug, um nicht zu verschwinden.

Die Glasur macht jeden Ceramic Bookstand zum Unikat.

Aufgefallen ist er mir im Hay House, dem Flagship-Store der Marke, der während der Designtage als Ausstellungsfläche mit Vorpremieren dient.

Bühne frei bei dir zu Hause Mehrere Materialien, mehrere Haltungen, aber alle mit demselben Ziel: Sie überzeugen auch dann, wenn gerade kein Buch draufliegt, weil du es liest. Am meisten hat es mir dabei der Steinkeil von Muuto angetan. Falls das Ding je in Serie geht, zieht es garantiert bei mir ein.

Buchstütze Hübsch Socle Buchstütze Naturfarben 25 x 23 x 10 cm 1 Zeitungsständer FineBuy Holly 28 x 28 x 31 cm 3 Buchstütze EUR 47,90 Homitis Cube Bookend 15.50 x 18 x 19 cm Zeitungsständer Hübsch Tick Magazinhalter Buchstütze EUR 119,– Homitis Toke Bookend 49 x 16.50 x 18 cm Buchstütze Ferm Living Tvara Book Stand - Rosso Levanto 22 x 22 x 10.40 cm Buchstütze Hübsch Socle Buchstütze Naturfarben 25 x 23 x 10 cm 1 Zeitungsständer FineBuy Holly 28 x 28 x 31 cm 3 Buchstütze EUR 47,90 Homitis Cube Bookend 15.50 x 18 x 19 cm Zeitungsständer Hübsch Tick Magazinhalter Buchstütze EUR 119,– Homitis Toke Bookend 49 x 16.50 x 18 cm Buchstütze Ferm Living Tvara Book Stand - Rosso Levanto 22 x 22 x 10.40 cm

Welcher Ständer hätte bei dir einen Logenplatz auf dem Sideboard verdient?

Titelbild: Pia Seidel

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