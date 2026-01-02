News & Trends 5 1

LG lanciert intelligenten Karaoke-Speaker

LG präsentiert vor der CES 2026 eine neue Xboom-Lautsprecherserie mit vier Modellen. Diese kommen mit KI-Funktionen für Sound, Licht und Karaoke.

LG stellt zur CES 2026 eine neue Generation seiner Xboom-Lautsprecher vor. Die Serie besteht aus vier Modellen in verschiedenen Grösse. Zwei Modelle zeichnen sich vor allem durch hohe Lautstärke und lange Akkulaufzeit aus – die Stage 501 und der Blast – zwei weitere sind kompakter gebaut und zum Mitnehmen geeignet, nämlich der Mini und der Rock. Alle vier Modelle unterstützen logischerweise Bluetooth und lassen sich über eine App konfigurieren. Je nach Hardware stehen Funktionen wie Multipoint, Auracast oder automatische Klangregelung zur Verfügung. LG setzt bei allen Geräten auf die gleiche Software, die Funktionen je nach Modell freischaltet. Aus gutem Grund:

KI-Funktion macht deine Stimme besser

LG verbaut KI-Funktionen in die Speaker ein – konkret drei verschiedene. Die Funktion «AI Sound» kümmert sich um den Klang. Die Software erkennt, was gerade abgespielt wird und entscheidet, welche Elemente im Vordergrund stehen sollen. Bei leiser Wiedergabe verstärkt sie tiefe Frequenzen, drehst Du lauter auf, nimmt sie den Bass zurück.

«AI Lighting» steuert die Beleuchtung. Tempo, Lautstärke und Dynamik eines Songs bestimmen, wie sich Farben und Bewegungen verändern. Die Effekte reagieren direkt auf die Musik und folgen keinen festen Programmen.

«AI Karaoke Master» blendet bei einem Lied die Stimme aus, beziehungsweise: Er macht sie ganz leise. So hast du zwar dennoch eine Hilfe, kannst aber selber singen, während die musikalische Begleitung erhalten bleibt. Zusätzlich kannst Du die Tonhöhe anpassen, ohne das Tempo zu verändern. Das funktioniert mit lokal gespeicherter Musik ebenso wie mit Streaming-Songs – du brauchst also keine speziell präparierten Karaoke-Songs.

Die Speaker im Detail

Xboom Stage 501: Karaoke-Monster

Für die Karaoke-Party: The Stage 501.

Quelle: LG

Der Xboom Stage 501 ist das grösste Modell der Serie. Das fünfeckige Gehäuse bietet mehrere Aufstellungsoptionen: stehend, liegend oder montiert auf einem Lautsprecherstativ. So passt Du den Lautsprecher flexibel an Raumgrösse und Einsatzort an. Im Inneren arbeiten mehrere Treiber, die den Schall gleichmässig verteilen. Eine zentrale Rolle spielt der Karaoke-Modus, weshalb es Mikrofon- und Instrumenteneingänge gibt. Der austauschbare Akku mit 99 Wh Kapazität versorgt den Stage 501 laut LG bis zu 25 Stunden lang mit Strom – abhängig davon, wie laut du hörst und welche Funktionen aktiv sind.

Xboom Blast: Für lange Einsätze im Freien

Mit Tragegriff versehen: Xboom Blast.

Quelle: LG

Der Xboom Blast ist für den Einsatz im Freien konzipiert. Das Gehäuse ist robuster und mit Tragegriffen ausgestattet. Drei passive Radiatoren unterstützen die Tieftonwiedergabe, vor allem bei höheren Lautstärken. Auch hier kommt der 99-Wh-Akku zum Einsatz. Damit sind laut LG bis zu 35 Stunden Musikwiedergabe möglich. Ausserdem gibt es eine automatische Klangkalibrierung, die den Sound an offene Flächen oder geschlossene Räume anpasst, ohne dass du manuell eingreifen musst.

Mini und Rock: Outdoor-Alltag

IP67-zertifiziert: Xboom Mini.

Quelle: LG

Der Xboom Mini ist auf Mobilität ausgelegt. Du bekommst rund zehn Stunden Akkulaufzeit und ein nach IP67 geschütztes Gehäuse gegen Wasser und Staub. LG liefert eine verstellbare Trageschleife mit. Die automatische Klangregelung passt die Wiedergabe laufend an Lautstärke und Umgebung an.

Der «Outdoor-Zwerg»: Xboom Rock.

Quelle: LG

Last but not Least folgt der noch kleinere Xboom Rock. Das Gehäuse erfüllt mehrere militärische Belastungsstandards. Über Bluetooth Auracast kannst du Audiosignale an mehrere kompatible Lautsprecher gleichzeitig senden. Die Akkulaufzeit liegt bei circa zehn Stunden.

Alle vier Modelle kommen im laufenden Jahr auf den Markt. Die Preise sind noch nicht bekannt.

Titelbild: LG

