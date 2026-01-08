News & Trends 2 0

CES 2026: intelligente Kühlschränke von Samsung, LG, Bosch und Co

Kühlschränke mit künstlicher Intelligenz sind nicht erst seit gestern ein Thema. Samsung, LG und weitere Hersteller stellen auf der CES 2026 in Las Vegas neue Modelle vor, die auf gesprochene Worte reagieren und Rezepte empfehlen können.

Einfach nur Kühlen war gestern. Wenn es nach den Herstellern geht, können Kühlschränke dank KI heute Ernährungsberater, Rezeptbuch, Einkaufshilfe oder Logistikhub sein.

Samsung arbeitet am «intelligenten Ökosystem» für zu Hause

Samsung versteht dein Zuhause seit längerem als Netzwerk, in das sich künstliche Intelligenz umfassend integriert. Der KI-gestützte Kühlschrank fungiert als Herzstück dieses sogenannten «Bespoke AI Family Hub».

Die KI des Kühlschranks von Samsung basiert auf Google Gemini.

Seine künstliche Intelligenz basiert auf Google Gemini und soll jetzt bei noch mehr Lebensmitteln und verarbeiteten Produkten als bisher erkennen können, was du in den Kühlschrank hineinstellst oder herausnimmst.

Die Funktion «What’s today?» erlaubt es dem Kühlschrank, zum Beispiel Rezepte zu den verfügbaren Zutaten zu empfehlen. Für ausgewählte Rezepte bekommst du Schritt-für-Schritt-Anleitungen. «Video to Recipe» gibt dir Zugriff auf Kochvideos und wandelt sie in leicht verständliche Schritte um, damit du beim Kochen das Video nicht stoppen und zurückspulen musst.

«Foodnote» ist ein wöchentlicher Bericht, der Ernährungsmuster, meistgenutzte Zutaten, Rezeptvorschläge und gekaufte Artikel zusammenfassen kann. Dazu soll der Kühlschrank dank Stimmenerkennung zwischen Familienmitgliedern unterscheiden können und jeweils relevante Inhalte anzeigen.

Bei GE Profile erleichtert ein Scanner den Einkauf

GE Profile stellt auf der wichtigen Messe für Elektronik ebenfalls einen smarten Kühlschrank vor, in den Worten des Herstellers mit «integriertem Küchenassistenten».

Der Kühlschrank von GE Profile kann Verpackungen scannen.

Das bedeutet zum Beispiel, dass der GE-Kühlschrank einen Scanner hat, der Verpackungen einliest und Artikel einer Einkaufsliste hinzufügt. Wahlweise geht dieses Hinzufügen manuell über einen acht Zoll großen Touchscreen an der Tür oder per Sprachbefehl.

Schließlich sollst du via App auf eine Kamera im Inneren des Kühlschranks zugreifen und so etwa im Supermarkt an der Käsetheke checken können, welche Produkte dir fehlen.

Hisense hat eine intelligente Küchenhilfe im Kühlschrank

Die neuen Connectlife-Hub-Kühlschränke des chinesischen Herstellers Hisense gehen mit zwei hochauflösenden Displays an den Start. Nummer eins zeigt Apps an, während Nummer zwei für die eigentlichen Funktionen des Kühlschranks zuständig ist.

Die Kühlschränke sind unter anderem mit einem KI-Agenten kompatibel, der Speisen und Rezepte empfehlen kann, bei der Kochvorbereitung hilft und passende Weine vorschlägt.

Changhong: Kühlschrank mit Feuchtigkeit aus der Cloud

Der intelligente Kühlschrank von Changhong aus China ist keine Weltneuheit mehr, weil er schon auf der Ifa 2025 in Berlin vorgestellt wurde. Der Hersteller verspricht sich aber viel vom Konzept, die Feuchtigkeit via Cloud zu steuern, um «Speisen optimal frisch zu halten».

Bei LG steuert der Kühlschrank die Kühlung selbständig

Der Kühlschrank der neuen Signature-Linie von LG hat ebenfalls eine KI an Bord, mit der du sprechen kannst.

Der intelligente Kühlschrank von LG steuert die Temperatur selbst.

Ein 6,8 Zoll großes LCD-Display hilft laut Hersteller dabei, die Kühlung optimal einzustellen. Der LG-Kühlschrank kann Veränderungen der Temperatur selbständig überwachen. Er erkennt Muster im Nutzerverhalten und fährt die Temperatur bis zu zwei Stunden vor dem erwarteten Öffnen der Tür herunter.

Mit Hilfe der ThinQ-App und einer internen Kamera sieht sich der LG-Kühlschrank zudem an, welche Zutaten zum Kochen gerade vorhanden sind. Die fehlenden Zutaten kann er angeben, Rezepte empfehlen oder - wie LG schreibt - «kreativen Ersatz vorschlagen».

Wenn es gerade nicht für andere Zwecke gebraucht wird, zeigt das T-OLED-Panel des Kühlschranks Grafiken an, die du nach deinen Wünschen aussuchen kannst.

Bosch-Kühlschränke können Objekte erkennen

Bosch hat keinen komplett neuen Kühlschrank zur CES 2026 mitgebracht. Doch die Geräte des deutschen Herstellers erkennen mit Hilfe künstlicher Intelligenz Objekte, sodass Früchte und Gemüse optimal frisch bleiben sollen. Diese Objekterkennung soll zudem dabei helfen, den Platz im Kühlschrank optimal auszunutzen.

Bei Bosch kannst du via Assistent die Temperatur kontrollieren.

Die aktuellen Bosch-Geräte arbeiten mit Google Assistant und Alexa zusammen. So kannst du - ohne einen Finger zu rühren - die Temperatur kontrollieren oder erfahren, ob die Tür noch offen ist.

Whirlpool-Küchengeräte kommunizieren miteinander

US-Hersteller Whirlpool schliesslich setzt den Fokus bei seinen Küchengeräten auf Integration. Sind sie per App miteinander verbunden, soll etwa der Whirlpool-Ofen basierend auf den Rezept-Empfehlungen des Kühlschranks vorheizen können.

Persönlich finde ich diesen technischen Fortschritt und die Möglichkeiten der KI extrem spannend. Gerade, wenn der Kühlschrank zum Beispiel dabei hilft, dass weniger Speisen verderben und im Müll landen.

Es gibt die Geräte aber nicht für kleines Geld. Das Können der KI entwickelt sich so schnell, dass man kaum im Kopf Schritt halten kann. Da warte ich lieber ab. Ich gehöre dann nicht zu den Technik-Pionieren, habe dafür aber auch nicht heute ein Gerät, das morgen schon total veraltet ist.

Was denkst du zum intelligenten Kühlschrank? Spannend? Hilfreich? Oder total überflüssig? Schreib’ es mir in die Kommentare.

