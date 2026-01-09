News & Trends 2 0

Samsung, LG, Hisense und Changhong stellen auf der CES 2026 smarte Geräte für die Wäsche vor

Die Zukunft der Haushaltsgeräte ist intelligent. Smarte Waschmaschinen und Trockner sollen dir Wartezeiten und nervige Aufgaben abnehmen. Zum Beispiel das Bügeln. Diese Neuigkeiten zeigen Samsung, LG, Hisense und Changhong in Las Vegas.

Nicht mehr Bügeln müssen? Klingt super, oder? Wenn du den vollmundigen Versprechungen der Hersteller glaubst, die auf der CES 2026 in Las Vegas gerade ihre neuen Geräte für die Wäsche vorstellen, dann ist es soweit.

Zur Vision eines «intelligenten, vernetzten Ökosystems» an Geräten für zu Hause gehören für Samsung neben dem Haushaltsroboter Cloid auch ein intelligenter Waschtrockner und ein cleverer Trockner mit Spezialdüsen.

Der Samsung-Waschtrockner passt sich an die Textilien an

Für den Waschkeller ist der Waschtrockner gedacht, der aktuell unter dem komplizierten Namen «Bespoke AI Laundry Combo» fimiert.

Dahinter versteckt sich ein Kombi-Gerät, das waschen und trocknen kann. Nie mehr umladen der schweren, klammen Wäsche! Das 2026er Modell hat laut Hersteller einen schnelleren Super-Speed-Zyklus und eine verbesserte Trockenleistung.

Der neue Waschtrockner von Samsung trocknet schneller.

Quelle: Samsung

Der Hersteller verspricht sich, dass die Wasch- und Trocknungszeiten reduziert werden. Außerdem kann sich der Waschtrockner dank seiner KI automatisch an die Beladung, an die Textilien und an ihren Verschmutzungsgrad anpassen.

Mit dem neuen KI-Trockner soll das Bügeln Geschichte sein

Der neue «Bespoke AI Airdresser» soll eine weitere Herausforderung bei der Wäschepflege beseitigen. Er setzt Luft- und Dampfstösse ein, um Hemden zu glätten. So kommst du ums Bügeln herum und musst deine Kleidung nur noch aufhängen, sagt Samsung.

Zu diesem Zweck wurde die Knitterreduzierung optimiert und die Trocknung intelligent. Das passende Programm zur optimalen Trocknung wählt das Gerät selbst aus.

LG hat die Arbeitszeit seiner Geräte verkürzt

Waschtrockner haben den Nachteil, dass es relativ lange dauert, bis die Wäsche trocken ist. LG hat da nach eigenen Angaben einiges erreicht und beim jüngsten Waschtrockner der Signature-Serie die Zeit für einen Arbeitsvorgang deutlich reduziert.

Ein Turbogang beschleunigt das Waschen, die künstliche Intelligenz erkennt die Feuchtigkeit der Wäsche und eine Inverter-Wärmepumpe gestaltet das Trocknen möglichst effizient.

Der Waschtrockner von LG braucht weniger Zeit.

Quelle: LG

Die intelligenten Geräte der Signature-Serie haben außerdem eine Beladungsfunktion, die mit Hilfe einer eingebauten Waage das Gewicht der Wäsche bestimmt und automatisch die benutzte Wassermenge und die Trockenzeit anpasst. Smarte Waschmittel- und Weichspülerspender sollen immer die exakt richtige Menge Waschmittel zugeben.

Die Signature-Waschtrockner lassen sich via ThinQ-App steuern. Sie trocknen mit Luft anstelle von Hitze. Das soll sie sanfter gegenüber der Wäsche machen.

Der Waschtrockner von Hisense erkennt deine Kleidung

Von Hisense kommt der intelligente Waschtrockner U7 mit einem sieben Zoll großen Touch-Display und einem Ki-Wasch-Agenten, der die Wäsche automatisch an die Kleidungsstücke in der Trommel anpasst und laufend über den Waschvorgang informiert. Das soll dir die Planung erleichtern. Leider ist er bisher nicht für die Märkte in Europa vorgesehen.

Changhong will gute Laune schaffen

Die KI-Waschmaschine von Changhong konzentriert sich laut Hersteller bei der Wäsche auf den Aspekt Pflege. Sie soll ihre Besitzerinnen und Besitzer mit ihrem niedlichen Panda-Thema «emotional ansprechen» und gute Laune beim Waschen verbreiten.

Benötigst du wirklich eine smarte Wascheinheit?

Bleibt am Ende natürlich die Frage, ob du unbedingt eine smarte Wascheinheit brauchst? Ich sehe das so: Waschen raubt Zeit und zählt schon allein deshalb zu den Aufgaben im Haushalt, die mich nerven. Unterstützung dabei ist herzlich willkommen.

Wenn sich meine intelligente Wascheinheit dann auch noch darum kümmert, dass die Kleidung die bestmögliche Pflege bekommt und das Waschen so wenig Wasser wie möglich verbraucht, bin ich interessiert.

Auf der anderen Seite ist mir die Nachhaltigkeit eines Geräts, das morgen schon veraltet sein kann, nicht klar. Die Entwicklung der KI schreitet so schnell voran, dass man im Kopf kaum mithält.

Was denkst Du zur smarten Wascheinheit? Schreib’ es mir in die Kommentare.

Titelbild: Samsung

