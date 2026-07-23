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Light Flip: Klapphandy mit dem Nötigsten und einem Navi

Immer mehr Menschen möchten sich nicht mehr von ihrem Smartphone ablenken lassen. Auf die eine oder andere Annehmlichkeit der Geräte wollen sie trotzdem nicht verzichten. Dieses Bedürfnis soll das Light Flip erfüllen.

«Weniger ist mehr» lautet das Motto bei den Smartphones von Light. Während die bisherigen barrenförmigen Modelle des Herstellers Doomscrolling und andere Social-Media-Ablenkungen verhindern sollten, handelt es sich beim Light Flip um ein Klapphandy. Die Texteingabe erfolgt via T9 über die Wähltasten und sorgt dafür, dass man sich kurz hält.

News & Trends Weniger ist mehr: Das «Light Phone III» verzichtet auf Überflüssiges Debora Pape 228 Likes 228 95 Kommentare 95

Ein Klapphandy für das Nötigste

Das Light Flip ist das vierte Smartphone des Herstellers und erscheint in sechs Farben. Das Klapphandy verfügt über ein 2,8 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixeln. Die Bedienung erfolgt über ein Steuerkreuz und zwei weitere Tasten unterhalb des Bildschirms. Texte werden via T9 über das Zahlenfeld eingegeben. Dabei muss man je nach gewünschten Buchstaben eine Zahl bis zu vier Mal drücken.

Mit LightOS hat der Hersteller ein eigenes Betriebssystem für seine Smartphones entwickelt, das nur über hilfreiche Tools verfügt. Sie sind namentlich aufgelistet, App-Symbole gibt es nicht. Konkret handelt es sich um einen Wecker, einen Taschenrechner, einen Kalender, einen Musik-Player, einen Timer und eine Notiz-Funktion inklusive Sprachnotizen.

Das Light Flip navigiert dich zum Ziel.

Quelle: Light

Trotz aller Sehnsucht nach der Vor-Smartphone-Zeit will man auf so manche Annehmlichkeit nicht verzichten. Mit dem Zugriff auf Podcasts und Navigation bietet das Light Flip zwei Funktionen, die über den Umfang der alten Handys hinausgehen. Außerdem lässt es sich als Hotspot sowie für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen und es zeigt auch das Wetter an.

Über ein Developer Programm will Light mithilfe der Community weitere Anwendungen ergänzen. KI-Tools oder Social-Media-Apps sollen aber nicht dazugehören. Statt Messengern ist mit dem Light Flip wieder mehr Telefonieren angesagt.

Zusammengeklappt ist das Light Flip schlicht und hat kein Außendisplay, steht aber in knalligen Farben zur Auswahl.

Quelle: Light

Zur Ausstattung des Light Flip gehören ein Kopfhöreranschluss, Bluetooth 5.0 sowie Wi-Fi 6E und 5G (NanoSIM + eSIM). Dafür sorgt unter anderem der verbaute MediaTek-Chipsatz MT8873. Ihm stehen sechs Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der Datenspeicher ist 128 Gigabyte groß. Auf ihm finden unter anderem die Fotos der 50-Megapixel-Kamera Platz.

Der 1800-mAh-Akku ist austauschbar und wird über USB-C aufgeladen. Zum Ladetempo gibt es keine Angaben und auch zur erwarteten Akkulaufzeit äußert sich der Hersteller nicht. Das Light Flip ist nach IP54 vor Spritzwasser geschützt.

Preis und Verfügbarkeit

Nachdem ich dir den Mund wässrig gemacht habe, kommt jetzt der Haken: Das Light Phone gibt es derzeit nur direkt beim Hersteller in den USA. Dort kostet es 299 Dollar – noch ohne Steuern, Versand und Ähnliches.

Titelbild: Light

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