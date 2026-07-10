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The Other Half: Das Jolla Phone passt sich seiner Rückseite an

Jan Johannsen
10.7.2026

In Helsinki hat Jolla die ersten Geräte des neuen Jolla Phone an Vorbesteller ausgegeben. 500 Menschen standen in der Schlange. Zugleich kündigte das Unternehmen Wechsel-Rückseiten an, die das Smartphone verändern.

Jolla hat für sein neuestes Phone sein «The Other Half»-Konzept wiederbelebt. Die Idee: Das Smartphone erkennt die Rückseite direkt beim Befestigen über einen Connector und passt sich ihr an. Die simple Variante zum Start verändert das Erscheinungsbild passend zur Farbe der orangen, schwarzen oder weißen Rückseite. Es gibt für jede Farbe sogar ein extra komponiertes Musikstück. Die ersten 10.000 Community-Mitglieder belohnt das Unternehmen mit einer blauen Rückseite.

Von den smarten Rückseiten gibt es noch keine Bilder. Deswegen hier ein klassisches Cover, wie es beim MWC gezeigt wurde.
Von den smarten Rückseiten gibt es noch keine Bilder. Deswegen hier ein klassisches Cover, wie es beim MWC gezeigt wurde.

Die Idee von Jolla geht aber über kosmetische Anpassungen hinaus. Im nächsten Schritt sollen die smarten Cover das Smartphone für verschiedene Situationen anpassen. So könnte man mit der einen Rückseite Apps, Konten und Kontakte für die Arbeit aktivieren und mit einer anderen Banking-Apps oder sensible Daten sperren – etwa wenn man feiern geht. Als weitere Beispiele nennt der Hersteller Modi für Kinder oder alte Menschen, die sich durch den Wechsel der Rückseite aktivieren lassen.

Die ersten smarten Cover sollen die Gestaltung von Hintergrundbild und App-Symbolen optisch anpassen.
Die ersten smarten Cover sollen die Gestaltung von Hintergrundbild und App-Symbolen optisch anpassen.

Hard- und Software von «The Other Half» sind Open Source. Jolla lädt Bastler, Startups und Firmen dazu ein, ihre eigenen Rückseiten zu entwickeln.

Ein Smartphone aus Finnland

Das neue Jolla Phone wurde im Dezember 2025 vorgestellt. Seitdem hat das Unternehmen von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern über 15.000 Vorbestellungen gesammelt. Mit Sailfish OS, das auch Commodore für sein Flip-Phone verwendet, nutzt die Firma ein eigenes Betriebssystem und wirbt damit, dass es das einzige europäische Betriebssystem für Smartphones sei. Passend dazu und zur Geschichte der Firma findet die Endmontage des Jolla Phone in Salo, der historischen Heimat von Nokia, statt.

Auf dem Jolla Phone sollen alle Android-Apps laufen.
Auf dem Jolla Phone sollen alle Android-Apps laufen.

Das erste Jolla Phone kam 2013 auf den Markt und wurde auf dem Narinkkatori-Platz vorgestellt. Der Ort, an dem sich die Abholer-Schlange für das neue Jolla Phone bildete.

Titelbild: Jolla

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Jan Johannsen
Senior Editor
Jan.Johannsen@galaxus.de

Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus. 

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