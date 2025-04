News & Trends 14 2

Made in Italy – und schweineteuer: Das ist der neue Adidas «Gazelle»

Die Sneaker-Neuheit von Adidas präsentiert sich wie ein Premium-Lederschuh – und kostet auch entsprechend. Ein Blick darauf, was das Modell aus Italien zu bieten hat.

Adidas hat einen neuen «Gazelle» auf den Markt gebracht, der mehr als das Dreifache des regulären Schuhs kostet. Grund: Das Modell wird in Italien hergestellt, dem Eldorado des feinen Schuhhandwerks. Für den Premium-Preis von stolzen 500 Franken verspricht das deutsche Unternehmen Premium-Qualität – und einen Sneaker mit der Anmut eines Anzugschuhs.

Der Adidas Gazelle Indoor Made In Italy kommt mit Spezialbox und Staubbeutel.

Quelle: Adidas

Rahmennaht und Sacchetto-Technik

Das wohl auffälligste Feature des «Gazelle Indoor Made In Italy» ist seine Mittelsohle. Sie erinnert mehr an einen klassischen Schnür- als an einen Turnschuh. Das liegt nicht nur an der Form, sondern auch an der Machart. Während die Sohlen von Sneakern in der Regel geklebt werden, hat der italienische «Gazelle» eine rahmengenähte Mittelsohle. Ein Qualitätsmerkmal, das als besonders langlebig gilt.

Die Sohle des Premium-Gazelle ist genäht statt geklebt.

Quelle: Adidas

Der Gazelle Made In Italy hat eine dunkelbraune Kreppsohle.

Quelle: Adidas

Dass der Schuh – von Sohle bis Schnürsenkel – konsequent in Dunkelbraun gehalten ist, unterstreicht den adretten Look und rückt die Adidas-Streifen in den Hintergrund. Stattdessen sorgt das Zusammenspiel aus Glatt- und Rauleder für Kontrast im monochromen Design.

Italienisches Leder kleidet dabei sowohl das Aussen- als auch das Innenleben des Schuhs, das nach der Sacchetto-Methode verarbeitet wurde. Dabei wird das Futterleder zu einer Art Sack vernäht und anschliessend in den Schuh eingearbeitet. Die traditionelle Technik soll für ein besonders anschmiegsames Tragegefühl sorgen.

Auch das Futter des italienischen Gazelle ist aus Leder gefertigt.

Quelle: Adidas

Der «Samba» aus Italien kam zuerst

Der «Gazelle Indoor Made In Italy» ist nicht der erste Sneaker von Adidas aus dem europäischen Süden. Vergangenes Jahr lancierte der Sportartikelhersteller bereits einige in Italien gefertigte «Samba»-Modelle. Allerdings blieben sie optisch näher am sportlichen Original und lagen preislich rund 100 Franken unter dem neuen Premium-«Gazelle».

Galaxus bietet den «Gazelle Indoor Made In Italy» zurzeit nicht an. Die Neuheit ist direkt bei Adidas sowie im ausgewählten Einzelhandel erhältlich.

Titelbild: Adidas

