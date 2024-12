Manchester City setzt auf Fan-Power und KI im Trikotdesign

Manchester City lädt in Zusammenarbeit mit Puma Fans ein, das dritte Trikot für die Saison 2026/2027 mithilfe von KI zu gestalten. Bis zum 20. Dezember kannst auch du mitmachen.

Manchester City, einer der erfolgreichsten Fußballclubs Europas des letzten Jahrzehnts, geht beim Design seiner Trikots neue Wege. In einem Wettbewerb lädt der Verein seine Fans ein, mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) die Entwürfe für die kommenden Spielzeiten mitzugestalten. Das Gewinnerdesign wird in der Saison 2026 / 2027 als offizielles drittes Trikot des Vereins von den Spielern getragen und auch in den Verkauf an die Fans gehen.

Die Idee hinter diesem Projekt ist es, die Fans stärker in den kreativen Prozess einzubeziehen und ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Designideen einbringen können. Für dieses Projekt hat sich Manchester City mit Puma zusammengetan, um einen Text-zu-Bild-Trikotgenerator zu erstellen. Dieser wird von der KI-Firma Deep Objects betrieben.

Im ersten Schritt gibst du einen Prompt für dein gewünschtes Design ein.

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga Danach wählst du einen Stil aus.

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga

So nimmst du teil

Wenn du den Generator verwenden möchtest, musst du dir ein Konto erstellen und einen Prompt eingeben, der den gewünschten Look deines Trikots beschreibt. Ein Prompt ist eine Eingabeaufforderung oder Anweisung, die einem KI-Modell, wie ChatGPT, gegeben wird, um eine spezifische Reaktion oder Aktion zu erzeugen. Der Generator hat allerdings nicht jeden meiner Prompts angenommen und mir zweimal eine Fehlermeldung geschickt.

Anschließend musst du einen Stil auswählen, den die KI beim Generieren deines Designs verwenden soll. Du kannst zwischen acht verschiedenen Stilen wählen: «No Style», «Abstract», «Emotive Brushstokes», «Fractal Splendour», «Zen Gridlines», «Living Shapes», «Bold Culture» oder «Dream Visions».

Danach suchst du dir noch bis zu vier verschiedene Farben für dein Trikotdesign aus, sofern du diese in deinem Prompt nicht genauer spezifiziert hast. Dann kannst du diesen Punkt laut dem Generator überspringen. Zu guter Letzt hast du noch ein paar Einstellungsoptionen, welche Form und Farbe der Kragen deines Trikots haben soll. Auch kannst du deinen Spieler und die Trikotnummer auf dem Rücken deines Trikots auswählen.

Nach der ersten Erstellung kannst du dein Design ...

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga ... in ein paar weiteren Einstellungsoptionen noch verfeinern und anpassen.

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga

Insgesamt hast du 15 Credits für die Erstellung deines Trikots frei. Ein Design kostet dich ein Credit. Von all deinen Trikotdesigns kannst du wiederum nur zwei Vorschläge beim Wettbewerb einreichen. Du kannst allerdings auch weitere Credits und Einsendungen verdienen. Ich konnte mir drei Credits und eine Einsendung extra holen, indem ich 20 fremde Designvorschläge bewertet habe.

Enddatum des Trikotdesignwettbewerbs

Dieser Wettbewerb endet übrigens schon bald. Du hast noch bis zum 20. Dezember Zeit, deine Designs zu erstellen und sie einzureichen. Bei der Ermittlung des Gewinners sollen sowohl die Bewertungen der Fans als auch von Experten von Manchester City und Puma herangezogen werden.

Meine ersten beiden Designs:

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga links angelehnt an Piraten, rechts an Santa.

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga

Manchester City plant, die besten Designs in einer speziellen Veranstaltung zu präsentieren, bei der die Gewinnerentwürfe bekannt gegeben und die Designer geehrt werden. Der Verein gab bekannt, dass seine Torhüter Ederson, Stefan Ortega und Rico Lewis den Puma AI Creator bereits dazu nutzten, ein Torwarttrikot zu entwerfen. Dies sei «kreativ vom Netz eines Fußballtors inspiriert.»

Ein Weg für andere Vereine?

Insgesamt zeigt diese Initiative, wie Vereine moderne Technologien nutzen können, um die Interaktion mit ihren Fans zu verbessern und neue Wege zu finden, um Kreativität und gegebenenfalls Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Vereine diesem Weg folgen werden. Mir gefällt die Rumspielerei mit dem KI-Trikot-Generator sehr.

Nicht jeder Prompt funktioniert wie gewünscht. Wie das Etihad Stadium sieht dieses Design wohl kaum aus.

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga

