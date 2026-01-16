News & Trends 5 1

Mattel Brick Shop bringt zwei Honda-Legenden

Zwei Ikonen der japanischen Tuning-Szene landen im Brick Shop von Mattel. Der Spielwarengigant erweitert die «Speed Series» um den Honda Civic EF und den legendären S2000.

Im Maßstab 1:32 können autobegeisterte Menschen sich zwei legendäre Modelle der Automobilgeschichte nach Hause holen. Der «Honda Civic EF» war in den 90er-Jahren schlichtweg der Traum aller Tuningfans. Und der S2000 ist einer der letzten puristischen Roadster überhaupt – er kam 1999 auf den Markt und wurde bis 2009 nahezu unverändert gebaut.

Zur besseren Übersicht gliedert Mattel das Brick-Shop-Programm in drei Kategorien: «Premium Series», «Elite Series» und «Speed Series». Nachdem bereits Ikonen wie der Mercedes 300 SL (Premium Series), der Audi RS2 Avant (Speed Series) oder die Corvette Grand Sport (Elite Series) als Bausatz erschienen sind, erweitert Mattel das Angebot nun um diese zwei echten JDM-Legenden.

Der Civic EF: Tunertraum aus 248 Teilen

Der hellblaue «Custom '90 Honda Civic EF» gilt als Ikone der JDM-Kultur (Japanese Domestic Market). Im detailliert gestalteten Innenraum sitzt das Lenkrad daher selbstverständlich rechts. Den Blick ins Cockpit geben die zu öffnenden Türen frei.

Der Honda Civic EF dürfte JDM-Fans ansprechen.

Quelle: Mattel

Und etwas tunen darf die Kundschaft auch. Dem aus 248 Bauteilen bestehenden Modell liegen zwei Sätze Radkappen und ein Dekorbogen bei. Eine schöne Idee, von der sich Lego gern eine Scheibe abschneiden darf.

Der Höhepunkt für Sammler dürfte jedoch das beiliegende Hot-Wheels-Modell im Maßstab 1:64 sein. Dieses exklusive Modell in identischer Farbgebung ist nicht separat erhältlich, sondern ausschließlich Teil des Brick-Shop-Pakets. Zusätzlich gehört eine Hot-Wheels-Metallplakette zum Set.

Der S2000: Performance-Ikone mit Hardtop

Der Honda S2000 in Gelb orientiert sich mit seinem Hardtop optisch am Umbaukit des Tuners «Spoon», das aus dem Roadster ein wetterfestes Coupé macht. Mit 257 Bauteilen ist das Modell etwas anspruchsvoller als der Civic.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die auf den Fotos originalgetreu wirkende Windschutzscheibe und der typische Heckspoiler. Auch diesem rechtsgelenkten Modell hat Mattel zwei Felgensätze spendiert, darunter Sechsspeichen-Räder von Rays. Die zusätzlichen Rennsport-Dekore sorgen für noch mehr authentisches JDM-Flair. Wie beim Civic gehört auch hier das exklusive Hot-Wheels-Pendant im Maßstab 1:64 zum Lieferumfang.

Der Roadster-Klassiker S2000 im Miniformat

Quelle: Mattel

Mattel unterstreicht seine Ansprüche am Markt der Klemmbausteine

Mit den beiden Neuerscheinungen unterstreicht Mattel seine Ambitionen mit der Brick-Shop-Reihe. In der Lego-Zentrale in Billund dürfte auch dieses Set aufmerksam beobachtet werden. Das Zusammenspiel mit der etablierten Marke «Hot Wheels» ist ein cleverer Schachzug, denn beide Sets werden damit automatisch für zwei Sammler-Communities interessant.

Und natürlich triggert Mattel auch Automobilisten-Nostalgie von Rennfans und Tuning-Enthusiasten. Hier dürften auch viele Menschen schwach werden, die in den 90ern ihre Führerscheinprüfung gemacht und sich beim Blättern in den Auto-Magazinen vorgestellt haben, mit einem dieser Traumwagen vom Hof zu fahren.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die ab 10 Jahren empfohlenen Bausätze beträgt jeweils 24,99 Euro.

