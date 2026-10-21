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Mattel holt den Nissan Skyline von 1971 in den Brick Shop

Mattel bringt den Nissan Skyline 2000GT-R von 1971 als Klemmbaustein-Set. Aus 833 Teilen baust du einen Oldtimer, den du sogar für die Rennstrecke herrichten kannst.

Bei diesem Nissan sitzen die Aussenspiegel weit vorne auf den Kotflügeln. Dazu kommen rote Streifen auf weisser Karosserie und ein Heckspoiler. Mattels neuer Brick-Shop-Bausatz bringt reichlich 70er-Jahre-Charme mit. Das Vorbild ist der Nissan Skyline 2000GT-R von 1971. Mattel hat das Modell beim Autosalon in Paris vorgestellt. Für Brick Shop ist es die erste Zusammenarbeit mit Nissan.

Die Rennversion trägt die Startnummer 6, dunkle Radkappen und rote Abdeckungen über den Scheinwerfern.

Quelle: Mattel

Eine Kiste mit Rennsportgeschichte

Unter Autofans heisst der Skyline «Hakosuka». Der Spitzname setzt sich aus dem japanischen Wort «hako» für Kiste und «suka», einer Kurzform von Skyline, zusammen. Beim Blick auf die kantige Karosserie leuchtet das sofort ein.

Seinen Ruf hat sich der Wagen auf der Rennstrecke erarbeitet. Der erste Skyline GT-R erschien 1969 als viertürige Limousine, später folgte das zweitürige Coupé. Diese frühen GT-R gewannen bis März 1972 zusammen 50 Tourenwagenrennen in Japan. Zu dieser Geschichte passen die Rennumbauten im Set.

Du entscheidest, wie viel Rennwagen ins Regal kommt

Der Bausatz bildet den Skyline im Massstab 1:16 nach und wird ab einem Alter von zehn Jahren empfohlen.

Mit den beiliegenden Bauteilen und Stickern verwandelst du die Strassenversion (oben) in die Rennversion (unten).

Quelle: Mattel

Mattel druckt die roten Streifen laut Produktangaben auf die Bauteile. Auf dem beiliegenden Stickerbogen hingegen findest du Startnummern und Sponsorenlogos. Dazu kommen zwei Sätze Radkappen, einer davon aus Metall. Mit weiteren Bauteilen wie einem Frontsplitter und Abdeckungen für die Scheinwerfer kannst du den Wagen auf Rennbetrieb trimmen.

Drehst du am Lenkrad, schlagen die Vorderräder ein. Du kannst die Türen öffnen und die Motorhaube nach vorne aufklappen. Darunter sitzt die Nachbildung eines Reihensechszylinders.

Ein kleiner Zwilling und knapp 50 Euro

Ein Skyline von Hot Wheels im Massstab 1:64 liegt ebenfalls bei. Das kleine Metallauto gibt es nur in diesem Set. Eine Metallplakette gehört auch dazu.

Nach den Herbstneuheiten mit Lamborghini, Audi und Toyota wächst Mattels Klemmbaustein-Garage also weiter. Mein Kollege Stephan hat den grossen Mercedes 300 SL von Brick Shop getestet. Ihn überzeugten vor allem die Passgenauigkeit und die verständliche Anleitung.

Produkttest Volltreffer: Diese Lego-Alternative von Mattel braucht keinen Vergleich zu scheuen Stephan Lamprecht 86 Likes 86 21 Kommentare 21

Der Nissan Skyline soll ab Januar 2027 erhältlich sein. Mattel nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,99 Euro. Einen Schweizer Preis enthält die Ankündigung nicht.

Würdest du den Skyline als Strassenauto oder in der Rennversion aufbauen? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Mattel

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