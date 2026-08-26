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Mattel macht Uno zum Turnier um 50’000 Dollar

Mattel macht aus Uno eine Meisterschaft um 50’000 Dollar. Für das Finale können sich allerdings nur Personen mit US-Wohnsitz offen qualifizieren. Passend dazu bringt Mattel ein neues Turnierset und einen automatischen Kartenmischer heraus.

Wer bei Uno die falsche Karte zieht, verliert normalerweise höchstens die Nerven. Am 11. November 2026 kann eine Karte über 50’000 Dollar entscheiden. Mattel holt die Uno Championship Series zurück. In Los Angeles spielen 48 Personen um den Titel «Uno Champion 2026».

Nur sieben Finalplätze lassen sich erspielen

Nur sieben der 48 Finalplätze vergibt Mattel über Qualifikationen. Je einen können sich Spielende am 3. Oktober in Kissimmee in Florida, am 10. Oktober in Chicago und am 17. Oktober in El Segundo in Kalifornien sichern. Vier weitere Plätze lassen sich zwischen dem 31. August und dem 27. September über die Uno-App erspielen.

Die digitale Qualifikation steht allerdings nicht allen offen. Gemäss den Teilnahmebedingungen musst du mindestens 18 Jahre alt sein und rechtmässig in einem US-Bundesstaat wohnen. Während der Teilnahme musst du dich ebenfalls in den USA befinden. Fans aus Europa bleibt daher nur das Mitfiebern im Livestream.

Die übrigen 41 Plätze vergibt Mattel auf Einladung. Als mögliche Gäste nennt das Unternehmen internationale Spielende sowie Personen aus der Creator- und Fan-Community. Damit entscheidet Mattel bei mehr als 85 Prozent des Feldes selbst, wer am Tisch sitzt.

Die Idee ist nicht neu. Bereits 2021 gab es ein Einladungsturnier in Las Vegas. Auch damals ging es um 50’000 Dollar.

Das Turnier kommt an den Küchentisch

Zur Meisterschaft bringt Mattel sogar eine neue Produktreihe heraus. Das Championship-Turnierset enthält 224 Karten, eine beschreib- und abwischbare Rangliste, einen Stift und einen Siegerpokal. Damit können 6 bis 20 Personen spielen.

Zu Beginn jeder Runde zieht die Gruppe zwei von insgesamt zwölf zusätzlichen Regelkarten. Bei der «Eins-Regel» nimmst du beim Ausspielen einer Eins eine zufällige Karte aus einer fremden Hand und gibst dafür eine eigene ab. Mit der «Zieh-vier-Regel» darfst du vier Strafkarten auf zwei andere Personen verteilen.

Kartenspiele Mattel Games UNO Championship Turnier-Set Deutsch, 2 - 10 Spieler

Wer die 224 Karten nicht von Hand mischen möchte, kann den automatischen Kartenmischer nutzen. Er fasst bis zu 224 Uno-Karten oder 120 gewöhnliche Spielkarten.

Kartenspiele Mattel Games Automatischer Kartenmischer aus der UNO Championship-Reihe für UNO-Karten Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Schweizerdeutsch, Spanisch, 2 - 10 Spieler

Zur Reihe gehören ausserdem ein Siegergürtel und ein erweitertes Turnierset mit 336 Karten für bis zu 30 Personen. Bei Galaxus soll der Gürtel laut Mattel ab Januar 2027 erhältlich sein. Für das erweiterte Turnierset nennt das Unternehmen auf Nachfrage noch keinen Starttermin.

Ob Uno tatsächlich zum Zuschauersport wird, zeigt sich am 11. November. Mattel will das Finale live auf Twitch übertragen. Uns in Europa bleibt neben dem Stream nur das eigene Turnier zu Hause.

Würdest du bei einer offenen Uno-Meisterschaft in Europa mitspielen oder gehört Uno für dich an den Küchentisch? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Mattel

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