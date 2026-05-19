Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Trump Mobile
News & Trends
2137

Monate zu spät, aber das Trump Phone gibt es wirklich

Jan Johannsen
19.5.2026

Acht Monate Verspätung, ein anderes Design und eine falsche US-Flagge: Das Trump Phone T1 ist da und wäre ohne seinen omnipräsenten Namensgeber keine Meldung wert.

Im Juni 2025 wurde das Trump Phone T1 vorgestellt und sollte bereits im August oder September erhältlich sein. Das Versprechen «Made in the USA» wurde schnell durch «American-Proud Design» und ähnliche Umschreibungen ersetzt. Nach Monaten des Wartens hat der Fernsehsender NBC jetzt ein erstes goldenes Smartphone in die Hände bekommen.

Goldenes Makeover für das HTC U24 Pro

Das jetzt ausgelieferte Trump Phone ist zwar etwas besser ausgestattet als ursprünglich angekündigt, aber trotzdem kein guter Deal. Das Datenblatt entspricht bis auf den Akku dem zwei Jahre alten HTC U24 Pro. Die Positionen vom Kopfhöreranschluss, der microSD-Buchse und Unterbrechungen im Rahmen sind ebenfalls identisch. Die goldene Farbe und das Design der Rückseite sind die einzigen Besonderheiten – und «Truth Social», das soziale Netzwerk der Trump-Familie, ist vorinstalliert.

NBC hat sein Trump Phone zwar erhalten, aber auf der Webseite von «Trump Mobile» kann man das Smartphone weiterhin nur vorbestellen. 499 Dollar – ohne Steuern – sind weiterhin der Einführungspreis des T1. Das HTC U24 Pro kam vor zwei Jahren mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 549 Euro – inklusive Mehrwertsteuer – auf den Markt. Für den Preis gibt es beim Trump Phone ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display, den Snapdragon 7 Gen 3, eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 50-Megapixel-Telekamera, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 50-Megapixel-Frontkamera sowie einen 5000-mAh-Akku, der mit bis zu 30 Watt lädt. Android 15 ist vorinstalliert. Ich bleibe dabei: Das ist kein guter Deal und nur etwas für Trump-Fanboys.

Das Trump Phone scheint aus der gleichen Fertigung wie das HTC U24 Pro zu stammen.
Das Trump Phone scheint aus der gleichen Fertigung wie das HTC U24 Pro zu stammen.
Quelle: Trump Mobile

Die stolzen Amerikaner müssen allerdings damit leben, dass die US-Flagge auf der Rückseite des Trump Phones nicht korrekt ist. Die US-Kollegen zählen elf statt der dreizehn Streifen für die Gründungsstaaten. Ich würde sagen, es sind zwölf, und den untersten hat die Präsidentenfamilie dem Schriftzug «Trump Mobile» geopfert. So schnell endet der angebliche Patriotismus.

In den Kommentaren darf gerne über die Specs des Phones diskutiert werden; entfernt werden dagegen Beschimpfungen, Beleidigungen und Ähnliches.

Titelbild: Trump Mobile

21 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Jan Johannsen
Senior Editor
Jan.Johannsen@galaxus.de

Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Zurück in die Zukunft: Diese Smartphones sind wild

    von Michelle Brändle

  • News & Trends

    Einzigartiges E-Ink-Smartphone mit LCD auf der Rückseite startet in den Vorverkauf

    von Michelle Brändle

  • News & Trends

    Pura X Max: Huawei macht sein Buch-Smartphone größer

    von Jan Johannsen

37 Kommentare

Avatar
later