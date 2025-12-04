News & Trends 4 0

Neu bei Android: wichtige Anrufe, bessere Spam-Erkennung und Untertitel mit Emotionen

Google hat mehrere neue Funktionen für alle Android-Geräte vorgestellt und gleichzeitig das zweite größere Update von Android 16 veröffentlicht – wie immer zuerst für Pixel Smartphones und Tablets.

Sechs neue Funktionen wie Untertitel mit Emotionen oder mehr Schutz vor Spam und Betrug kommen auf alle Android-Geräte. KI-Zusammenfassungen von Benachrichtigungen und neue Formen für App-Symbole gibt es mit Android 16 zuerst nur für Pixel-Geräte von Google.

App-Updates für alle Android-Geräte

Mit Beginn des Dezembers stellt Google sechs neue Funktionen für Android vor. Diese kommen in Form von App-Updates auf alle Android-Geräte – unabhängig vom Hersteller und dessen Update-Politik.

In der Messages-App will Google den Schutz vor Spam verbessern. Fügt eine unbekannte Nummer dich zu einem Gruppenchat hinzu, bekommst du eine Warnung angezeigt. Diese teilt dir unter anderem mit, wie viele Personen in der Gruppe sind und wie viele davon deine Kontakte sind. Tipps zum sicheren Verhalten fehlen ebenso wenig wie die Möglichkeit, die Gruppe direkt zu verlassen. Die unbekannte Nummer kannst du direkt blockieren und als Spam melden.

Falls du Untertitel für Videos nutzt, kannst du bald mehr als nur das gesagte Wort lesen. Die Funktion soll zukünftig auch Emotionen schriftlich anzeigen und so vermitteln, in welcher Stimmung gesprochen wird. Die für Untertitel zuständige System-App läuft im Hintergrund und erscheint nicht auf dem Startbildschirm.

Ebenfalls vor Betrug warnen kann jetzt auch Circle-to-Search. Mit der Suchfunktion umkreist du entsprechende Texte in E-Mails oder Chats und sie gibt eine Einschätzung zu versprochenen Millionenvermögen und ähnlichem ab.

Noch in der Beta-Phase und deswegen erst demnächst verfügbar sind die wichtigen Anrufe. In der Telefon-App von Google kannst du dann deinen Anruf als wichtig markieren. Der oder die Angerufene bekommt das angezeigt – auch im Anrufverlauf, wenn sie ihn nicht annimmt – und sieht direkt, dass es nicht nur um gemütliches Plaudern geht.

Aus der Umarmung und einem Affen werden in der Emoji Kitchen sich umarmende Affen.

Quelle: Google

Im Chrome-Browser lassen sich Tabs festpinnen und die Emoji Kitchen wächst um weitere Kombinationsmöglichkeiten von Emojis an.

Android 16 mit KI-Zusammenfassungen für Benachrichtigungen

Gleichzeitig mit den App-Updates hat Google den zweiten Teil von Android 16 vorgestellt. Seit diesem Jahr will Google die Updates für das Betriebssystem nicht mehr ein Jahr lang sammeln und dann auf die Geräte bringen, sondern häufiger kleine Updates mit den bis dahin fertigen Neuerungen verteilen. Dadurch sollen sich im Idealfall auch die Updates bei den weiteren Herstellern beschleunigen. Die folgenden neuen Funktionen gibt es aber vorerst nur für Pixel-Geräte.

Neue Formen für die App-Symbole.

Quelle: Google

Zu den Neuerungen von Android 16 im Dezember 2025 gehören Zusammenfassungen in den Benachrichtigungen. Die KI fasst dann zum Beispiel zusammen, was in einer E-Mail oder Chat-Nachricht steht und zeigt dies in der Benachrichtigung an. Außerdem sortiert das System Benachrichtigungen mit geringerer Priorität in Gruppen nach Themen wie Nachrichten oder Werbung und stellt sie auf stumm.

Für das optische Erscheinungsbild kommen neue, anpassbare Formen für die App-Icons hinzu. Zudem lassen sich sogenannte «Themed Icons» jetzt für alle Apps anwenden, was für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen soll. Der Dark Mode wird in Zukunft auch Apps abdunkeln, die keinen Dunkelmodus bieten und von den Systemeinstellungen bisher nicht erfasst wurden. Das Ziel: weniger Energie verbrauchen und den Akku schonen.

Elternkontrolle direkt auf dem Kinder-Smartphone.

Quelle: Google

Für Erziehungsberechtigte spannend sind die Änderungen bei der Elternkontrolle. Bisher musste dafür die App «Family Link» auf den Geräten installiert sein. In Zukunft finden sich Einstellungen wie die erlaubte Bildschirmzeit, Sperrzeiten, App-Kontrolle und mehr auch in den Einstellungen der Geräte der Kinder. Natürlich mit einer PIN geschützt, damit nur die Eltern Zugriff haben.

Den Desktop-Modus zählt Google ebenfalls zu den neuen Funktionen des Updates. Allerdings befindet er sich noch in der Beta-Phase. Es wird also noch etwas dauern, bis du dein Smartphone regulär mit einem externen Bildschirm verbinden kannst und nicht nur den Handy-Bildschirm gespiegelt bekommst. Lösungen anderer Hersteller wie Samsung Dex bleiben davon unberührt.

Der Desktop-Modus von Android befindet sich noch in der Testphase.

Quelle: Google

Titelbild: Google

