Neue Amazfit-Wearables fokussieren auf Sporttracking und Energieüberwachung

Amazfit zeigt mit Balance 2 und Helio Strap, wie unterschiedlich Sport-Wearables konzipiert sein können: eine Smartwatch mit vielen Funktionen, ein Band für fokussiertes Training ohne Display.

Amazfit hat zwei neue Wearables vorgestellt, die sich gezielt an Sportler und Sportlerinnen richten: die Multisport-Smartwatch Balance 2 und das neue Fitnessarmband Helio Strap. Beide Geräte lassen sich einzeln nutzen, sind aber so konzipiert, dass sie sich funktional ergänzen: beim Training ebenso wie in der Erholungsphase.

Zwei Geräte, zwei Schwerpunkte

Die Balance 2 ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Multisportuhren von Amazfit. Sie bietet 170 Sportmodi, darunter Hyrox, Golf und Freitauchen. Neu ist das Betriebssystem Zepp OS 5, das auf Nutzerfeedback basiert und unter anderem eine anpassbare Benutzeroberfläche, Sprachsteuerung beim Krafttraining und intelligente Benachrichtigungen während des Workouts bietet.

Ausgestattet ist die Smartwatch mit einem AMOLED-Display, das bis zu 2000 Nits Helligkeit erreicht. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 21 Tage. Bei aktiviertem GPS reduziert sich diese auf bis zu 39 Stunden. Das Saphirglas soll die Uhr robust machen, es schützt das Display vor Kratzern.

Die Balance 2 eignet sich auch für Wassersport und zeigt Tauchdaten direkt auf dem Display an.

Quelle: Amazfit

Zudem bringt Amazfit seinen neuesten BioTracker-Sensor zum Einsatz, der Trainings- und Erholungswerte noch präziser erfassen soll. Ergänzt wird er durch sechs weitere Sensoren, darunter ein Barometer, das Tauchgänge bis zu 45 Metern Tiefe messen kann. Für präzise Ortung setzt die Balance 2 auf eine Dualband-Satellitenverbindung, die sechs GNSS-Systeme unterstützt, darunter GPS und Galileo.

Alternative zum Smartwatch-Display

Mit dem Helio Strap bringt Amazfit erstmals ein Wearable ohne Display heraus. Das leichte Band wiegt nur 20 Gramm. Es soll vor allem Sportler und Sportlerinnen ansprechen, die beim Training nicht von einem Bildschirm abgelenkt werden wollen beziehungsweise ist für Situationen gedacht, in denen Smartwatches unpraktisch oder nicht erlaubt sind, etwa im Wettkampf oder bei bestimmten Trainingsformen.

Das Helio Strap liefert Trainings- und Erholungsdaten, die sich in der Zepp-App auf dem Smartphone auswerten lassen.

Quelle: Amazfit

Insgesamt unterstützt das Helio Strap 27 Trainingsmodi: darunter Laufen, Gehen, Radfahren, Krafttraining, Yoga und Hyrox. Das Gerät misst zudem kontinuierlich unter anderem die Herzfrequenz, Schlafqualität, Stresslevel und Sauerstoffsättigung. Der Akku des Bandes hält bis zu zehn Tage durch, im Energiesparmodus sollen bis zu 25 Tage möglich sein. Es nutzt dieselbe Sensorik wie die Balance 2.

Echtzeitdaten zur Erholung

Ein zentrales neues Feature ist der «BioCharge Energy Score», der im Helio Strap erstmals zum Einsatz kommt. Er zeigt in Echtzeit an, wie viel Energie dem Körper aktuell zur Verfügung steht: basierend auf Schlaf, Aktivität, Ruhephasen und Stresslevel. Das Armband ergänzt so dynamisch die Trainingsdaten der Smartwatch.

Die Kombination beider Geräte erfasst Belastung und Erholung durchgehend und das ganz ohne Abo-Modell. Vorbildlich in einer Zeit, in der jede App für Einkaufslisten und Smartphonehintergründe einem Abo-Modelle unterjubeln will.

Leider kann ich dir noch nicht sagen, ob und wann wir die Produkte in den Shop bekommen.

Titelbild: Amazfit

