Neue Bremsbeläge von absoluteBlack für Sram und Magura

Die Graphenpads von absoluteBLACK bekommen Zuwachs. Die kupferfreien Beläge lassen sich nun auch in den Bremsen «MT5» und «MT7» von Magura und «Code» von Sram verbauen.

Der britische Hersteller absoluteBlack erweitert sein Angebot an Bremsbelägen. Die neuen Produkte sind speziell für Sram «Code» und Magura «MT5» sowie «MT7» Bremsen konzipiert. Sie sollen eine optimale Wärmeableitung bieten und die Lebensdauer der Bremsscheiben wiederum durch Einbettung von Graphenpartikeln in die Mikrostrukturen der Reibfläche erhöhen.

Ausserdem sollen sie eine gleichbleibende Bremsleistung auch unter extremen Bedingungen gewährleisten und zur Reduzierung der Betriebstemperaturen beitragen. Dies soll die allgemeine Bremsleistung und Zuverlässigkeit verbessern.

Die Wärmeabstrahlung unterschiedlicher Bremsbeläge.

Quelle: absoluteBlack

Bessere Wärmeableitung, längere Haltbarkeit

Gemäss absoluteBlack wird die Wärme, die beim Bremsvorgang entsteht, dank einer speziellen Graphen-Beschichtung auf den Rückplatten der Beläge effizienter abgeleitet. Dies soll zu einer bis zu 35 Prozent geringeren Temperaturentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Belägen führen und somit nahezu vollständig das sogenannte «Brake Fade» eliminieren. Die verbesserte Wärmeabstrahlung sorgt laut Hersteller zudem für eine längere Lebensdauer der Bremsbeläge und der Bremsscheiben.

Bremsbeläge AbsoluteBLACK GRAPHEN Pads SRAM Bremsbeläge AbsoluteBLACK GRAPHEN Pads Magura

Bei den Graphenpads handelt es sich laut Hersteller um die ersten Bremsbeläge auf dem Markt, die komplett auf toxisches Kupfer verzichten. Kupferstaub sei gesundheitsschädlich, deshalb sei die Verwendung von Kupfer in Bremsbelägen ab 2025 vielerorts verboten. Diese Beläge würden ausserdem eine «überragende Modulation und sofortiges Ansprechen» bieten, was zu einer verbesserten Kontrolle und Sicherheit beim Bremsen führe. Weiter schreibt absoluteBlack in einer Medienmitteilung: «Die Bremskraft bleibt über lange Abfahrten konstant, was das Vertrauen in die Bremsen erhöht und die Ermüdung der Hände verringert.»

Ob sich dies in der Praxis tatsächlich so bestätigt, wird ein entsprechender Produkttest zeigen.