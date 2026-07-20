Nicht mehr lange! Diese Neuheiten ziehen bald ins Catrice-Sortiment ein
Ab August stellt Catrice sein Sortiment um. Das heisst: Uns erwarten neue Beauty-Produkte. Hier gibt's einen ersten Blick auf meine persönlichen Highlights für diesen Herbst und Winter.
Ja, der Herbst ist noch ein Weilchen hin. Aber wenn das jährliche Sortimentsupdate von Catrice ansteht, bilde ich mir hier und da ein kaltes Lüftchen oder gar ein raschelndes Blatt ein und gebe mich ganz der Fantasie meiner liebsten Jahreszeit hin. Ich stelle dir ein paar der Produktneuheiten vor, die bereits ab August in den (digitalen) Regalen stehen werden.
Bare Glow Lip Oil Balms
Feste Pflegestifte, die bei Lippenkontakt zu einer geschmeidigen Textur schmelzen? Genau. Mein. Ding. Aktuell huldige ich zwar noch dem kostspieligen «Moisture Glow Plumping Lip Serum» von Makeup by Mario, bin aber offen für eine günstigere Alternative. Optisch erinnern mich die Pflegestifte von Catrice zudem an den Orgasm Afterglow Lippenbalsam von Nars, den ich jahrelang sehr gerne benutzt habe. Ob die Catrice-Version sich auch vom Tragekomfort her vergleichen lässt?
Der Lippenöl-Balsam besitzt eine pH-adaptierende Formel, die bei jedem Menschen ein individuelles Farbergebnis erzeugen soll. Erfahrungsgemäss ist das irgendeine Nuance von Pink. Pfirsichduft, Ölkomplex, Squalan und Hyaluronsäure sind auch mit am Start.
Dual Delight Nail Oil
Ein Nagelöl ist so ziemlich das Letzte, wofür ich mein Geld aktuell ausgeben würde. Trotzdem bin ich an diesem Zwei-Phasen-Produkt hängengeblieben. In erster Linie wegen der coolen Optik. Die transparente Formel soll schnell einziehen und die Nägel mit Vitamin E, Granatapfel- und Mandeöl pflegen.
Feather Brow Filler Waterproof
Das sieht natürlich aus! Der wasserfeste Augenbrauenstift mit langanhaltender Formel setzt auf eine leicht schräge und ausgefranste Pinselspitze, die in einem Zug gleich mehrere haarähnliche Striche in deine Brauen malt. Perfekt für alle, die sich mehr Fülle in kurzer Zeit wünschen.
Precision Ink Lip Liner Stain
Hier trifft die lange Tragedauer eines Lip Stains auf das schlanke Format eines Lipliners. Die Idee dahinter? Eine definierte Lippenkontur, die allen Fressgelagen standhält und sich mit jeder Art von Lippenstift oder -gloss kombinieren lässt. Diese neue Produktkategorie sehe ich aktuell bei immer mehr Brands. Die Ausführung von Catrice sieht den Lip Lingerie Lip Liner Stains von Nyx zum Verwechseln ähnlich. Zumindest was die knubbelige Filzspitze anbelangt. Wer mag, kann die Lippen damit auch flächig ausmalen. Dann dürfte das Produkt jedoch ratzfatz aufgebraucht sein.
Shine Supreme Lip Oils
Diese getönten Lippenöle sehen so juicy aus, dass ich meinen selbst auferlegten Kaufstopp (speziell für Lippenpflege) glatt vergessen hätte. Die Linie enthält gemäss Catrice Hyaluronsäure, nährende Öle sowie Vitamin E und soll mit Hochglanz, Pflege und einer leichten Textur punkten. Der «ultraweiche» Applikator sorge zudem für Komfort beim Auftragen.
Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich.
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