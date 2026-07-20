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Nicht mehr lange! Diese Neuheiten ziehen bald ins Catrice-Sortiment ein

Ab August stellt Catrice sein Sortiment um. Das heisst: Uns erwarten neue Beauty-Produkte. Hier gibt's einen ersten Blick auf meine persönlichen Highlights für diesen Herbst und Winter.

Ja, der Herbst ist noch ein Weilchen hin. Aber wenn das jährliche Sortimentsupdate von Catrice ansteht, bilde ich mir hier und da ein kaltes Lüftchen oder gar ein raschelndes Blatt ein und gebe mich ganz der Fantasie meiner liebsten Jahreszeit hin. Ich stelle dir ein paar der Produktneuheiten vor, die bereits ab August in den (digitalen) Regalen stehen werden.

Was hat es mit dem Sortimentsupdate auf sich? Zweimal im Jahr wird das Sortiment der beliebten Drogeriemarke Catrice umgestellt. Alte Produkte fliegen raus, neue ziehen ein – und ich bin hyped, weil es wieder viel zu entdecken gibt. Ich habe mich durch den neuen Herbst-/Winter-Katalog gewühlt und teile die Produkte mit dir, die mich besonders ansprechen.

Bare Glow Lip Oil Balms

Feste Pflegestifte, die bei Lippenkontakt zu einer geschmeidigen Textur schmelzen? Genau. Mein. Ding. Aktuell huldige ich zwar noch dem kostspieligen «Moisture Glow Plumping Lip Serum» von Makeup by Mario, bin aber offen für eine günstigere Alternative. Optisch erinnern mich die Pflegestifte von Catrice zudem an den Orgasm Afterglow Lippenbalsam von Nars, den ich jahrelang sehr gerne benutzt habe. Ob die Catrice-Version sich auch vom Tragekomfort her vergleichen lässt?

Die Farbe 010 Cool Pink springt mich förmlich an.

Quelle: Catrice 020 Warm Mahogany und 030 Dark Ruby Red komplettieren das Trio.

Quelle: Catrice

Der Lippenöl-Balsam besitzt eine pH-adaptierende Formel, die bei jedem Menschen ein individuelles Farbergebnis erzeugen soll. Erfahrungsgemäss ist das irgendeine Nuance von Pink. Pfirsichduft, Ölkomplex, Squalan und Hyaluronsäure sind auch mit am Start.

Dual Delight Nail Oil

Ein Nagelöl ist so ziemlich das Letzte, wofür ich mein Geld aktuell ausgeben würde. Trotzdem bin ich an diesem Zwei-Phasen-Produkt hängengeblieben. In erster Linie wegen der coolen Optik. Die transparente Formel soll schnell einziehen und die Nägel mit Vitamin E, Granatapfel- und Mandeöl pflegen.

Die zwei Phasen sind ein echter Hingucker.

Quelle: Catrice

Feather Brow Filler Waterproof

Das sieht natürlich aus! Der wasserfeste Augenbrauenstift mit langanhaltender Formel setzt auf eine leicht schräge und ausgefranste Pinselspitze, die in einem Zug gleich mehrere haarähnliche Striche in deine Brauen malt. Perfekt für alle, die sich mehr Fülle in kurzer Zeit wünschen.

Fransiger Pinsel, haarige Fülle.

Quelle: Catrice Wird es in drei Nuancen geben: die wasserfesten Feather Brow Filler.

Quelle: Catrice

Precision Ink Lip Liner Stain

Hier trifft die lange Tragedauer eines Lip Stains auf das schlanke Format eines Lipliners. Die Idee dahinter? Eine definierte Lippenkontur, die allen Fressgelagen standhält und sich mit jeder Art von Lippenstift oder -gloss kombinieren lässt. Diese neue Produktkategorie sehe ich aktuell bei immer mehr Brands. Die Ausführung von Catrice sieht den Lip Lingerie Lip Liner Stains von Nyx zum Verwechseln ähnlich. Zumindest was die knubbelige Filzspitze anbelangt. Wer mag, kann die Lippen damit auch flächig ausmalen. Dann dürfte das Produkt jedoch ratzfatz aufgebraucht sein.

Zehn Farben lanciert Catrice.

Quelle: Catrice Der Applikator funktioniert wie ein Filzstift.

Quelle: Catrice

Shine Supreme Lip Oils

Diese getönten Lippenöle sehen so juicy aus, dass ich meinen selbst auferlegten Kaufstopp (speziell für Lippenpflege) glatt vergessen hätte. Die Linie enthält gemäss Catrice Hyaluronsäure, nährende Öle sowie Vitamin E und soll mit Hochglanz, Pflege und einer leichten Textur punkten. Der «ultraweiche» Applikator sorge zudem für Komfort beim Auftragen.

Das Lippenöl in der Farbe 030 Berry Shot.

Quelle: Catrice Das Öl wird in sechs Ausführungen erhältlich sein.

Quelle: Catrice

Titelbild: Catrice

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