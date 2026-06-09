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Nintendo Direct (9. Juni 2026): «Ocarina of Time»-Remake, «Kingdom Hearts IV» und mehr

Nintendo verrät in einer «Direct»-Präsentation, welche neuen Games demnächst auf der Switch und Switch 2 erscheinen.

Nach Sony und Microsoft gibt sich auch Nintendo mit einem Sommer-Showcase die Ehre. Hier findest du alle Ankündigungen, Trailer und Highlights der Nintendo Direct.

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Lange wurde es gemunkelt, nun ist es offiziell. Nintendo bringt für viele das beste «Zelda»-Spiel aller Zeiten zurück. Der Teaser-Trailer verrät leider noch nicht viel. Beziehungsweise gar nichts. Falls der kurze Ausschnitt mit Link ein Indikator für die grafische Qualität des Remakes ist, dann erwartet uns ein wahres Festmahl. Erscheinen soll das «Ocarina of Time»-Remake noch dieses Jahr.

Datum: 2026

Erscheint für: Switch 2

«The Duskbloods»

Das geheimnisvolle Fromsoftware-Exklusivspiel für die Switch 2 gibt sich die Ehre mit einem neuen Trailer. Der ist (zu) kurz und (zu) knackig. Das Wichtigste: Im Sommer kannst du in einem Closed Network Test selbst Hand anlegen. Ein Releasedatum fehlt jedoch immer noch. Hrmpf.

Datum: 2026

Erscheint für: Switch 2

«Kingdom Hearts IV»

Völlig überraschend zeigt Square Enix einen neuen Trailer zum heiss erwarteten vierten Teil der «Kingdom Hearts»-Reihe. Sieht fantastisch aus und dürfte Fans des Disney-Epos vor Freude Luftsprünge machen lassen.

Switch-2-User können sich zudem über eine «Kingdom Hearts»-Kollektion am 8. Oktober freuen. Diese enthält «Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX», «Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue» und «Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)».

Datum: ???

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X, PC

«Final Fantasy Resonance»

Square Enix hat noch mehr Überraschungen parat. Das japanische Studio stellt das erste «Final Fantasy» im HD-2D-Stil vor. Besonders cool für alte Fans: Mit rekrutierbaren «Visionen» können klassische Charaktere wie Cloud, Terra und Clive den rundenbasierten Kämpfen beitreten und spezielle Aktionen ausführen.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Xenoblade Genesis»

Nintendo kann auch JRPGs. Der neueste «Xenoblade»-Teil des Kult-Entwicklerstudios Monolith Soft wird als grosser Neuanfang für die Spielreihe angepriesen. Der erste Trailer gibt Einblicke in die wunderschöne Spielwelt.

«Xenoblade Chronicles»-Fans können sich zudem über drei «Nintendo Switch 2 Editionen» der Switch-1-«Xenoblade»-Games freuen. Neben 4K-Auflösung und höherer Framerate soll es auch inhaltliche Updates geben. «Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition» ist ab sofort erhältlich. «Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition» erscheint am 30. Juli und «Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition» am 3. Dezember.

Datum: 2027

Erscheint für: Switch 2

«Nintendo Switch Sports Resort»

Nostalgie ist eine verdammt gute Droge. Anders kann ich mir mein Glücksgefühl beim Schauen des Trailers für «Nintendo Switch Sports Resort» nicht erklären. Nintendo lädt zurück auf die Wuhu-Insel, bekannt aus dem ersten Teil für die Wii. Folgende Sportarten sind gemäss Nintendo dabei: Boxen, Tischtennis, Bogenschießen, Tennis, Volleyball, Bowling, Basketball, Golf, Daumenringen, Skateboarden, Wasserscooter und Propellerflugzeug. Gespielt wird mit Bewegungssteuerung und Maus-Funktion. Geil, geil, geil.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: Switch 2

«Fire Emblem: Fortune's Weave»

Nintendos Strategie-Kracher bekommt im neuen Trailer endlich ein Releasedatum. Schade liegt dieses der Gaming-Hölle September.

Datum: 17. September

Erscheint für: Switch 2

«Star Fox»

Der Sci-Fi-Shooter erscheint schon bald. Ab sofort kannst du mit einer kostenlosen Demo selbst Hand anlegen. Meine Eindrücke zum Spiel liest du hier:

Hintergrund Vorschau: Überzeugt das Remake vom Remake von «Star Fox»? Domagoj Belancic 20 31

Datum: 25. Juni

Erscheint für: Switch 2

«Splatoon Raiders»

Auch das Singleplayer-Spinoff von «Splatoon» erhält einen neuen Trailer. Ich muss nicht mehr vom Game sehen, Nintendo. Ich bin schon überzeugt. Okay – die ausführliche Nintendo Direct zum Shooter am 30. Juni werde ich mir aber trotzdem anschauen.

Datum: 23. Juli

Erscheint für: Switch 2

«Pokémon Pokopia Expansion Pass»

Der Cozy-Hit bekommt seine erste Erweiterung. Der «Expansion Pass» ist aufgeteilt in drei Wellen. Im ersten DLC geht's bereits ab August in eine neue Unterwasser-Stadt. Mit einem kostenlosen Update kannst du bereits bestehende Welten ebenfalls tauchend erkunden.

Datum: ab August

Erscheint für: Switch 2

«Rhythm Paradise Groove»

Nintendos crazy Musikspiel gibt in einem Überblickstrailer... einen Überblick. Lange dauert es nicht mehr, bis du die skurillen Musik-Minigames zocken kannst.

Datum: 2. Juli

Erscheint für: Switch

«Orbitals»

Ein intergalaktisches Ko-op-Abenteuer in einem wunderschönen Retro-Anime-Stil. Wenn du Games wie «It Takes Two» und «Split Fiction» magst, solltest du dir diese Switch2-exklusive Perle vormerken.

Datum: 3. September

Erscheint für: Switch 2

«Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon»

Ein «Vampire Survivors»-Spinoff im «Jujutsu Kaisen»-Universum.

Datum: 2026

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Muramasa Revenant Blades»

Die 2D-Action-RPG-Reihe kehrt mit einem neuen Ableger zurück. Ein Novum für die Serie: Erstmals erscheint ein Ableger auch für PC.

Datum:

Erscheint für: Switch 2, Switch, PS5, PC

«One Piece: Grand Gourmet»

Ein Kochspiel im «One Piece»-Universum mit hübscher Pixelart-Optik. Über 400 Charaktere aus der Serie warten darauf, von dir bekocht zu werden. Na toll, jetzt hab ich Hunger.

Datum: 23. Oktober

Erscheint für: Switch, Switch 2, PC, iOS, Android

«Ninjala 2: The Uncharted Planet»

Der kaugummisüchtige Ninja ist zurück. Im zweiten Teil gibt es eine offene Spielwelt zu erkunden. Das Game erscheint exklusiv für Nintendos Handheld.

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: Switch 2

«Pikuniku 2»

Ein 3D-Nachfolger des skurillen 2D-Indietitels. Inklusive sprechendem Riesenobst, fiesen Roboterfröschen und übermächtigen Kartoffeln. Ich sag ja: Skurril.

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: Switch 2, PC

«Hello Kitty Party Land»

«Mario Party» im «Hello Kitty»-Universum. Kawaii!

Datum: 29. Oktober

Erscheint für: Switch 2, Switch

«DK Challenge»

Was hat Nintendo vor? Experimentiert das Unternehmen etwa mit... Achievements (stell dir an dieser Stelle dramatische Musik vor)?

Die «DK Challenge» ist ein zeitlich begrenztes Event, das «Donkey Kong feiert». Vom 10. Juni bis zum 1. September kannst du dich Herausforderungen aus «Donkey Kong»-Klassikern für NES, SNES und Game Boy stellen. Wer sie erfolgreich abschliesst, kann digitale Herausforderungskarten verdienen. In «Donkey Kong Bananza» wird es weitere Herausforderungen geben.

Apropos «Bananza»: Im Switch-2-Titel läuft ein ebenfalls zeitlich limitiertes Event mit kosmetischen Inhalten aus der Welt von «Super Mario Bros.».

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2

Diese Games wurden auch vorgestellt

Nintendo scheint sehr stolz auf den Third-Party-Support bei der Switch 2 zu sein. In der Direct wurden haufenweise Ports von hochkarätigen Blockbustern vorgestellt. Hier findest du eine alphabetische Übersicht:

Nintendo Direct Deine Highlights? The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Duskbloods Kingdom Hearts IV Final Fantasy Resonance Xenoblade Genesis Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition Nintendo Switch Sports Resort Fire Emblem: Fortune's Weave Star Fox Splatoon Raiders Pokémon Pokopia Expansion Pass Rhythm Paradise Groove Orbitals Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon Muramasa Revenant Blades One Piece: Grand Gourmet Ninjala 2: The Uncharted Planet Pikuniku 2 Hello Kitty Party Land Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen Big Walk DayZ Cool Edition Deltarune (Kapitel 5) Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition Dragon Quest Monsters: The Whithered World Dragon's Dogma 2: Dark Arisen Everbloom Final Fantasy 16 Online Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition Lies of P Lords of the Fallen 2 Metaphor: ReFantazio Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 Minecraft Observer: System Redux Onimusha: Way of the Sword Rayman Legends Retold Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Runescape: Dragonwilds SnowRunner Stellar Blade Tales of Eternia Remastered Warhammer 40,000: Space Marine 2 Abstimmen

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