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Nintendo Direct (September 2026): alle Spiele, alle Trailer

Nintendo verrät in einer «Direct»-Präsentation, welche neuen Games demnächst auf der Switch und Switch 2 erscheinen.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».

Nintendo holt zum Doppelschlag aus. Nach der «The Legend of Zelda»-Direct stellt das japanische Unternehmen am Tag danach in einer generellen «Nintendo Direct» neue Games für die Switch 2 vor.

Hier findest du alle Ankündigungen zusammengefasst.

«Metroid Ravenous»

Jaaaaaaaa! 2D-Metroid ist zurück! Die Kopfgeldjägerin Samus Aran scheint in ihrem neuen Abenteuer eine tödliche neue Attacke mitgebracht zu haben – sie entzieht Gegnern Lebensenergie. Sieht aus wie ein direkter Nachfolger zum exzellenten «Metroid Dread», entwickelt vom spanischen Studio Mercury Steam. Zum Launch gibt’s zwei Amiibo-Figuren und eine schicke Special Edition mit Steelcover.

Datum: 28. Januar 2027

Erscheint für: Switch 2

«Kirby and the World Beyond»

Und nochmal jaaaaaa! Kirby ist zurück und sieht besser aus als je zuvor. Der Switch-Ableger «Kirby and the Forgotten Land» war bereits grandios – «Kirby and the World Beyond» scheint noch einen draufzusetzen. Die Umgebungen sind noch grösser, bunter und schöner. Anscheinend lebt der pinke Ball in einer Simulation, die an die «Truman Show» erinnert. Was sich ausserhalb seines scheinbar idyllischen Gefängnisses wohl befindet?

Nintendo kündigt zudem an, dass es nächstes Jahr noch weitere Kirby-Ankündigungen geben wird (eine Ankündigung einer Ankündigung – wie schön). Schliesslich wird der kleine Racker 35 Jahre alt. Ach, sie werden so schnell erwachsen.

Datum: Anfang 2027

Erscheint für: Switch 2

«Final Fantasy 7 Revelation»

Der dritte Teil von Square Enix' Remake-Saga sieht auch auf der Switch 2 wunderschön aus. Ab heute kannst du das Game im eShop vorbestellen.

Square Enix kündigt ausserdem an, dass das Prequel «Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion» ab sofort für die Switch 2 verfügbar ist. Schöne Überraschung!

Datum: 8. April 2027

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Meccha Chameleon»

Und noch eine Überraschung! Das ultravirale Indiespiel «Meccha Chameleon» kommt auf die Switch 2. Jetzt. Sofort. Shadowdrop!

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PC

«Kingdom Come Deliverance 2: Royal Edition»

Das Mittelalter-RPG reitet auf der Switch 2 ein. Visuell beeindruckend, aber diese Framerate im Trailer... uiuiui. Zum Glück haben Warhorse Studios noch ein bisschen Zeit bis zum Release.

Datum: 2027

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered & Songs of the Past»

Kannst du dich noch an den «Witcher 3»-Port für die Switch 1 erinnern? Damals war es eine Sensation, dass CD Projekt Red das Game auf der schwachen Mobile-Hardware überhaupt zum Laufen gebracht hat. Und heute ist es selbstverständlich, dass die neue, shiny «Remastered»-Version des Klassikers (und der DLC «Songs of the Past») ohne grosse visuelle Abstriche auf der Switch 2 erscheint.

Datum: 29. September

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Persona 4 Revival»

Der JRPG-Klassiker kehrt in neuem Gewand und moderner UI zurück. Ich habe das Spiel an der Gamescom angezockt – und es in meine Highlights der Messe gepackt. Aber warte, das ist noch nicht alles.

Datum: 20. Mai 2027

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Persona 6»

Atlus bestätigt zudem, dass sich der neueste Teil der Reihe, «Persona 6», auch für die Switch 2 in Entwicklung befindet. Viel mehr Informationen lassen sich aus dem ominösen Trailer nicht herauslesen.

Datum: ???

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

Auch Lara Croft lässt sich einen Auftritt auf der Switch 2 nicht nehmen. Das Remake des Klassikers macht auf Nintendos mobiler Hardware eine super Figur. Kevin hat das Game an der Gamescom gesehen und war begeistert.

Hintergrund Bei «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» durfte ich nur zuschauen – und will jetzt erst recht selbst Hand anlegen Kevin Hofer 34 Likes 34 11 Kommentare 11

Datum: 12. Februar

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Onyx: The Dark Grip»

Ein Switch-2-exklusives Horrorspiel vom polnischen Bloober Team («Cronos: The New Dawn», «Silent Hill 2 Remake»). Das Besondere daran: Du kannst das Game ausschliesslich im Handheld-Modus spielen. Interessant...

Datum: 2027

Erscheint für: Switch 2

«Eternal Anima»

Marvelous stellt an der Nintendo Direct ein neues JRPG mit Zeitreise-Twist vor. Optisch erinnert der Titel an Square Enix' 2D-HD-Spiele – auch wenn Marvelous auf Oldschool-Sprites verzichtet.

Datum: 4. März 2027

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nintendo Switch Sports Resort»

Mmmmh, Nostalgie! Nintendo lädt nach Jahren der Absenz wieder auf die legendäre Wuhu-Insel ein, auf der du allerlei Sportarten mit Bewegungssteuerung spielst. Eines meiner Highlights der diesjährigen Gamescom.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: Switch 2

«Fire Emblem: Fortune's Weave»

Merk dir dieses epische Spiel vor. Unbedingt. Ich mein's ernst. Wieso, erfährst du in meiner ausführlichen Vorschau:

Hintergrund Vorschau: «Fire Emblem: Fortune's Weave» ist absolut überwältigend Domagoj Belancic 52 Likes 52 42 Kommentare 42

Datum: 17. September

Erscheint für: Switch 2

«Star Fox (Free Update)»

«Star Fox» bekommt ein kostenloses Update. Neu gibt es eine lokale Vierspieleroption sowie drei neue Stages für den Battle-Modus. Cool, aber ich will ein Update, mit dem ich die Singleplayer-Kampagne im Koop spielen kann. Los, Nintendo!

Datum: 29. September

Erscheint für: Switch 2

«Star Fox Adventures»

Noch mehr «Star Fox»! Das Gamecube-Action-Adventure erscheint im «Nintendo Switch Online»-Spielekatalog. Geil, ich wollte das Game schon immer nachholen. Und die Ankündigung bestätigt meine Vermutung, dass Nintendo mit «Star Fox» in Zukunft noch viel vorhat. Der Weltraum-Fuchs ist zurück!

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2

«Mario Kart World (Free Update)»

Noch ein kostenloses Update? In this economy? In der Erweiterung enthalten sind diverse Retro-Tracks des SNES-Originals sowie zwei neue Knockout-Strecken.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2

«Pokémon Pokopia»

Der zweite Teil des kostenpflichtigen DLCs kommt bald und gibt dir zahlreiche Accessoires für deine Pokémon. Zudem gibt es neue Taschenmonster zu entdecken. Der dritte und vorerst letzte Teil folgt 2027. Nehmt euch ruhig Zeit – ich muss zuerst noch die erste Erweiterung nachholen.

Meine Review zum Basisspiel:

Kritik «Pokémon Pokopia» ist ein gefährlich guter Zeitfresser Domagoj Belancic 36 Likes 36 21 Kommentare 21

Datum: Ende 2026

Erscheint für: Switch 2

«Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition»

Das Switch-1-Musou-Game bekommt einen Switch-2-Port – inklusive aller Erweiterungen. Das Actionspiel läuft nun mit 60 FPS, bietet mehr gleichzeitige Gegner und einen höheren Schwierigkeitsgrad. Alles schön und gut, nur: Warum zum Henker hat Nintendo diesen Titel nicht an der gestrigen «Zelda»-Direct gezeigt?

Datum: 25. Februar 2027

Erscheint für: Switch 2

«Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy»

Das zuckersüsse Switch-Strategiespiel «Pikmin 4» erhält eine Switch-2-Frischzellenkur mit neuen Spielfunktionen und überarbeiteter Präsentation. Den kleinen Alien-Hund Otschin kannst du neu mit Sprachkommandos steuern – und ihn loben. Süss! Nintendo spendiert der Switch-2-Edition zudem einen neuen, Highscore-basierten Spielmodus: «Dandori Academy». Das Besondere: Du nimmst jeweils am Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) teil, um deine Level-Bestleistung im weltweiten Ranking festzuhalten. Pro Tag hast du nur einen Versuch. Coole Idee. Und jetzt bitte «Pikmin 5».

Meine Review zum «Pikmin 4» liest du hier:

Kritik «Pikmin 4» im Test: Mit diesem Spiel wirst du zum Multitasking-Gott Domagoj Belancic 20 Likes 20 0 Kommentare 0

Datum: 12. November

Erscheint für: Switch 2

«Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition»

Und noch eine Switch-2-Edition. Im neuen Roguelike-Spielmodus «Heroes Vault» musst du so viele Feinde wie möglich besiegen. Zudem gibt's einen neuen Held, der mit ultraschnellen Angriffen attackiert: Shimmer.

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: Switch 2

«Monster Hunter Wilds»

Capcom zeigt erstmals Gameplay zur Switch-2-Version von «Monster Hunter Wilds». Die ersten Bewegtbilder lassen auf eine solide Umsetzung hoffen. Im Port enthalten sind alle bisherigen Updates. Die nächste grosse Erweiterung «Ascendance» kommt 2027. Für die Switch 2 gibt es zudem Support für einen lokalen Vierspielermodus.

Datum: 4. Dezember

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mega Man Dual Override»

Capcom zeigt im neuesten Trailer zu «Mega Man Dual Override», wie es sich als Proto Man spielt. Fans können sich zudem über zwei Amiibo-Figuren zum Launch freuen. Das Game war eines der Highlights von Kollege Kevin an der diesjährigen Gamescom.

Datum: Anfang 2027

Erscheint für: Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Resident Evil 2», «Resident Evil 3» und «Resident Evil 4»

Capcom liebt die Switch 2 und unterstützt Nintendos Handheld ununterbrochen mit neuen Games. Nun holt das japanische Unternehmen drei Klassiker nach, die bisher noch nicht auf Nintendos Plattform waren: die Remakes zu «Resident Evil 2», «Resident Evil 3» und «Resident Evil 4». Damit sollten nun alle wichtigen «Resident Evil»-Games auf der Switch 2 spielbar sein.

Datum: 16. Oktober

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Metal Slug Ultimate Collection»

Apropos Klassiker nachholen – in der «Metal Slug Ultimate Collection» bekommst du alle «Metal Slug»-Games in einem Paket. Entwickler SNK bestätigt zudem, dass sich ein brandneues «Metal Slug» in Entwicklung befindet.

Datum: 2027

Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Professor Layton and the New World of Steam»

Das japanische Studio Level 5 verrät im neuesten Trailer zum «Professor Layton»-Puzzlespiel erstmals ein konkretes Releasedatum. Der neueste Ableger soll der bisher grösste in der Geschichte der Spielreihe werden.

Datum: 10. Dezember

Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, PC

«Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain»

Und nochmal Level 5. Das Studio bestätigt, dass es an einem Remake zum zweiten «Yo-Kai Watch»-Game arbeitet. Neben frischer Grafik gibt’s zusätzliche Storyelemente und Monster.

Datum: ???

Erscheint für: Switch 2

«Danganronpa 2x2»

Du willst noch mehr Remakes? Dann gibt's mit «Danganronpa 2x2» noch die Neuauflage eines Klassikers. Die neue Version der japanischen Visual Novel bietet eine überarbeitete Story und ein komplett neues Szenario.

Datum: 14. Januar 2027

Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Yu-Gi-Oh! Tag Force GX»

Was meinst du? Noch mehr Remakes? Kannste haben. «Yu-Gi-Oh! Tag Force GX» ist eine Neuauflage des PSP-Spiels «Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3». Mein Gott, was für bescheuerte verwirrende Namen.

Datum: 16. Februar 2027

Erscheint für: Switch, Switch 2, PC

«Romancing Saga 3: Destinies United»

Waaas – du hast immer noch nicht genug? Na gut, noch ein Remake – weil du es bist. «Romancing Saga 3: Destinies United» ist eine Neuauflage des JRPG-Klassikers «Romancing Saga 3» aus dem Jahr 1995.

Datum: 16. Februar 2027

Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stagefright»

Das «Overcooked»-Entwicklerstudio lädt dich auf ein zuckersüsses Grusel-Abenteuer ein. Das von Escape Rooms inspirierte Adventure spielst du mit einem Partner oder einer Partnerin. Cool, Couch-Koop-Games sind immer willkommen.

Datum: 2027

Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale»

Definitiv der beste Name der Direct. Ein kunterbuntes Puzzle-Adventure, in dem du Musikrätsel löst. Visuell inspiriert ist der Titel von der Natur und Kultur Südostasiens.

Datum: 2027

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Lego Batman: Legacy of the Dark Knight»

Besser spät als nie. Der Lego-Fledermausmann schafft den Sprung auf die Switch 2. Kollege Philipp nennt es «das beste Batman-Spiel seit Arkham City».

Kritik Das beste «Batman»-Spiel seit «Arkham City»: «Lego Batman: Legacy of the Dark Knight» im Test Philipp Rüegg 12 Likes 12 4 Kommentare 4

Datum: 18. September

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cairn»

Apropos Games, die Phil liebt: «Cairn».

Kritik «Cairn» meistert den Aufstieg wie kein anderes Game Philipp Rüegg 29 Likes 29 6 Kommentare 6

Datum: Anfang 2027

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, PC

Diese Games wurden auch vorgestellt

In einem Sizzle Reel stellt Nintendo in Rekordgeschwindigkeit weitere Games für Switch 1 und 2 vor. Hier findest du alle Titel in alphabetischer Übersicht

«007: First Light» (Sommer 2026 / Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Bluey's Happy Snaps» (15. Oktober / Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea» (November / Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Dragon Quest Monsters: The Withered World» (3. Dezember / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Eriksholm: The Stolen Dream» (3. Dezember / Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Fading Echo» (17. September / Switch 2, bereits erhältlich für PC, später auch PS5, Xbox Series X/S)

«Far Cry 3: Classic Edition» (Frühling 2027 / Switch 2)

«Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition» (Frühling 2027 / Switch 2)

«Fatal Fury: City of Wolves» (22. Oktober / Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Guardians of the Galaxy: Encore Edition» (5. November / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hela» (1. Dezember / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hell Is Us» (7. Oktober / Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC)

«House Flipper 2» (15. Oktober / Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hot Wheels: Infinite Rush» (10. September / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«It Takes Two» (15. Oktober / Switch 2, bereits erhältlich für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Palia» (Dezember / Switch 2, bereits erhältlich für Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Stellar Blade: Complete Edition» (5. November / Switch 2, bereits erhältlich für PS5, PC)

«Sonic Pico Park» (12. November / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother» (Anfang 2027 / Switch, Switch 2, PS5, PC)

«The Ascent Ultimate Edition» (Dezember / Switch 2, bereits erhältlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«The Crew Motorfest» (8. Oktober / Switch 2, bereits erhältlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Torneko's Mystery Dungeon Classic HD» (ab sofort / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

Nintendo Direct Auf welche Games freust du dich am meisten? Metroid Ravenous Kirby and the World Beyond Final Fantasy 7 Revelation Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion Meccha Chameleon Kingdom Come Deliverance 2: Royal Edition The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered & Songs of the Past Persona 4 Revival Persona 6 Tomb Raider: Legacy of Atlantis Onyx: The Dark Grip Eternal Anima Nintendo Switch Sports Resort Fire Emblem: Fortune's Weave Star Fox (Free Update) Star Fox Adventures Mario Kart World (Free Update) Pokémon Pokopia Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition Monster Hunter Wilds Mega Man Dual Override Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 Metal Slug Ultimate Collection Professor Layton and the New World of Steam Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain Danganronpa 2x2 Yu-Gi-Oh! Tag Force GX Romancing Saga 3: Destinies United Stagefright Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Cairn 007: First Light Bluey's Happy Snaps Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea Dragon Quest Monsters: The Withered World Eriksholm: The Stolen Dream Fading Echo Far Cry 3: Classic Edition Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition Fatal Fury: City of Wolves Guardians of the Galaxy: Encore Edition Hela Hell Is Us House Flipper 2 Hot Wheels: Infinite Rush It Takes Two Palia Stellar Blade: Complete Edition Sonic Pico Park The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother The Ascent Ultimate Edition The Crew Motorfest Torneko's Mystery Dungeon Classic HD Abstimmen

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».

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