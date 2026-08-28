News & Trends 7 0

Norda und Black Diamond launchen gemeinsame Kollektion

Black Diamond ist für Bergsportausrüstung bekannt. Jetzt lanciert die Marke in Zusammenarbeit mit Norda erstmals einen Trailrunningschuh, der leistungsfähig und langlebig sein soll. Die Collab-Kollektion umfasst zudem einen Rucksack, Trailstöcke und Kleidung.

Newcomer trifft Experten: Die junge kanadische Marke Norda hat sich in kurzer Zeit einen festen Platz in der Trailrunningszene erobert. Black Diamond wartet dagegen mit 40 Jahren Erfahrung im Bergsport auf. Jetzt spannen beide zusammen und bringen eine gemeinsame Trailrunning-Kollektion heraus, bestehend aus Schuhen, Kleidung und Ausrüstung.

Ausgerüstet für lange Trailruns: Die neue Kollektion bietet ein Kit für lange Läufe.

Quelle: Julien Payette-Tessier für Norda x Black Diamond

Die Kollektion wurde nach Angaben des Unternehmens mit Input von Joe Grant entwickelt, einem professionellen Trailrunner und Ausdauerathleten, der im Team beider Marken ist. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und soll über die ersten gemeinsamen Produkte hinaus fortbestehen, wie die Brands in einer Mitteilung bekannt geben.

Der Norda 000 Norda hat in den letzten fünf Jahren eine Laufschuh-Serie von 001 bis 055 herausgebracht. Der Schuh mit der Bezeichnung 000 ist der erste aus der Zusammenarbeit mit Black Diamond. Die Nummer 000 mutet wie ein Neustart an, ähnelt optisch aber den 001- und 002-Modellen.

Allerdings bietet der Schuh einige Neuerungen, beispielsweise die Vibram Stream-Flow-Zwischensohle, die 15 Prozent leichter und zudem haltbarer sein soll als die Sohle früherer Modelle. Die Höhe beträgt 26 Millimeter an der Ferse und 21 am Vorfuss mit einer Sprengung von fünf Millimetern. Die Aussensohle ist mit fünf-Millimeter-Stollen versehen.

Beim neuen Black Diamond x Norda Schuh sind die kanadischen Wurzeln offensichtlich.

Quelle: Forest Woodward für Norda x Black Diamond

Das Aussenmaterial besteht aus biobasiertem Dyneema, das besonders leicht und gleichzeitig riss- und abriebfest ist. Ich habe die Norda 005 getestet und war von dem sehr ähnlichen Dyneema-Obermaterial angetan. Den Testbericht findest du hier.

Kit mit Rucksack, Stöcken, T-Shirt und Cap Die Kollektion besteht zudem aus Weiterentwicklungen bestehender Ausrüstungsgegenstände. Der 15-Liter Distance-Rucksack ist im Rahmen der Collab in wasserfestem Challenge Sailcloth 100D erhältlich, einem sehr leichten und dehnbaren Material, das ähnlich robust ist wie Dyneema.

In der weniger luxuriösen Ausführung mit einem Obermaterial aus Polyamid und Polyester gibt es den Rucksack bereits:

Rucksack Black Diamond Distance 15 Backpack 15 l

Neben dem Rucksack sind die Black Diamond Carbon-Trailrunningstöcke Teil der Kollektion. Sie gibt es neu in den Farben der Kollektion: Moonstone (Grün-Grau), Obsidian (ein dunkles Grau) und Kunzite (Rosa). Die Farben sind von Mineralien in den Bergen inspiriert, wie die Unternehmen mitteilen. Bei uns ist das Modell bisher allerdings nur in konventionellem Schwarz erhältlich.

Wanderstöcke EUR 199,– Black Diamond Distance Carbon Z Fkt Poles 120 cm

Eine Duffel-Bag, ein Karabiner, ein T-Shirt und eine Cap kompletieren die Kollektion.

Mehr als Aufmerksamkeitshascherei, hoffe ich Kollaborationen liegen im Trend. Oft scheinen sich die Brands für einen Moment ein neues, cooleres Image überstreifen zu wollen. Vor allem, wenn die Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen: zum Beispiel Running und Musik.

Bei der Zusammenarbeit zwischen Black Diamond und Norda ist mein spontaner Eindruck ein anderer. Die Kollaboration macht Sinn. Black Diamond setzt seit einigen Jahren verstärkt auf Trailrunning und bringt jahrzehntelange Bergsporterfahrung mit. Ein Schuh fehlte allerdings noch im Line-Up.

Norda ist ein innovativer, junger Schuhhersteller. Und kann durch die Kollaboration seine Präsenz im Trailrunning weiter ausbauen.

Dass die Zusammenarbeit über die erste Kollektion hinausgehen soll, ist ein gutes Zeichen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich der Schuh in der Praxis bewährt und ob bald weitere Produkte folgen.

Titelbild: Forest Woodward for norda x Black Diamond

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel







