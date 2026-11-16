News & Trends 31 18

Offiziell: Robert Pattinson ist der neue James Bond

Fünf Jahre nach Daniel Craigs Abschied steht sein Nachfolger fest: Robert Pattinson übernimmt die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt. Zusammen mit Regisseur Denis Villeneuve läutet er eine neue Bond-Ära ein.

Pattinson. Robert Pattinson.

Nach jahrelangen Spekulationen hat Amazon MGM Studios heute offiziell bestätigt, wer künftig die Lizenz zum Töten besitzt. Der 40-jährige Brite wird damit zum siebten offiziellen Bond-Darsteller der Kinogeschichte – nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig.

«Er besitzt die zeitlose Seele von 007 und bringt zugleich etwas völlig Neues mit», sagt Regisseur Denis Villeneuve in der offiziellen Mitteilung. Pattinson selbst spricht von der Ehre seines Lebens.

Vom Teenie-Schwarm zur Kino-Ikone

Die Entscheidung beendet einen monatelangen Casting-Marathon, bei dem zuletzt auch Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult und Josh O’Connor im Rennen gewesen sein sollen, wie das US-Branchenmedium «Deadline» berichtet. Nun wird ausgerechnet der Mann, der einst als glitzernder Vampir in «Twilight» zum Teenie-Idol avancierte, gleichzeitig zwei ikonische Figuren der Popkultur verkörpern: Batman und James Bond.

Kritik The Batman ist ein Triumph – ein Meisterwerk! Luca Fontana 67 Likes 67 79 Kommentare 79

Wer Pattinsons Karriere in den vergangenen zehn Jahren verfolgt hat, dürfte die Wahl allerdings weniger überraschend finden. Mit Filmen wie «Mickey 17», «The Lighthouse» oder Christopher Nolans «Tenet» hat sich der Brite längst als vielseitiger Charakterdarsteller etabliert. Sein Bruce Wayne in «The Batman» bewies zudem, dass er auch einer vermeintlich auserzählten Figur neue Facetten abgewinnen kann.

Villeneuve kennt Pattinsons Qualitäten derweil aus erster Hand: In «Dune: Part Three», der im Dezember in die Kinos kommt, spielt der Brite den Gestaltwandler Scytale.

Amazon setzt die richtigen Signale

Der 26. Bond-Film ist der erste, der vollständig unter Amazons kreativer Kontrolle entsteht. Als sich die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson im Februar 2025 zurückzogen, befürchtete ich noch den Ausverkauf einer Kino-Institution. Ein James Bond Cinematic Universe. Mehr Masse statt Klasse.

Meinung Paukenschlag: James Bond droht, zum seelenlosen Franchise zu werden Luca Fontana 152 Likes 152 151 Kommentare 151

Wenige Monate später folgte mit der Verpflichtung von Denis Villeneuve der erste Hoffnungsschimmer. Dazu kommen mit «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight als Drehbuchautor sowie «Harry Potter»-Produzent David Heyman weitere namhafte Kräfte hinter der Kamera.

Und jetzt Robert Pattinson. Ein Schauspieler, der sich nach seinem Durchbruch mit einem milliardenschweren Franchise jahrelang bewusst abseits des Blockbuster-Kinos neu erfunden hat. Gerade die Kombination aus seiner unberechenbaren, manchmal schwer zu durchschauenden Ausstrahlung und Villeneuves Gespür für komplexe Figuren macht mich neugierig. Vielleicht erwartet uns ein Bond, der ebenso viel mit seiner Präsenz wie mit seiner Walther PPK ausrichtet.

Schon in Christopher Nolans «Tenet» machte Robert Pattinson eine ziemlich gute Figur als britischer Geheimagent.

Quelle: Warner Bros.

Natürlich wissen wir noch immer nicht, was Amazon langfristig mit der Marke vorhat. Auch der Titel, die Handlung und der Kinostart des nächsten Films stehen noch aus. Aber wenn mir jemand im Februar 2025 gesagt hätte, dass der erste Bond unter Amazon von Denis Villeneuve inszeniert, von Steven Knight geschrieben und von Robert Pattinson gespielt wird …

Ich hätte sofort unterschrieben.

Titelbild: Amazon MGM Studios

Dieser Artikel gefällt mir! 31 Personen gefällt dieser Artikel







