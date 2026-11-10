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Paukenschlag bei DC: James Gunn muss als Studio-Chef gehen

Nach vier Jahren ist Schluss: James Gunn und Peter Safran müssen die Führung der DC Studios abgeben. Ausgerechnet ein ehemaliger Marvel-Manager übernimmt. Was bedeutet das für Gunns junges DC-Universum?

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: James Gunn und Peter Safran sind ihre Jobs als Chefs der DC Studios los. Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, übernimmt der ehemalige Marvel-Produzent Jeremy Latcham ab dem 1. Dezember 2026 die Führung des Superheldenstudios. Gunn und Safran bleiben DC allerdings als Filmemacher und Produzenten erhalten.

Vier Jahre lang führten James Gunn und Peter Safran die DC Studios. Jetzt ist Schluss.

Quelle: Shutterstock

Erst im Oktober hatte Deadline berichtet, dass Gunn und Safran auch nach der milliardenschweren Übernahme von Warner Bros. durch Paramount Skydance im Amt bleiben würden. Nun zieht die neue Konzernführung offenbar doch die Reissleine. Warum genau, ist nicht bekannt. Offiziell begründet wurde der Führungswechsel bislang nicht.

Ganz aus heiterem Himmel kommt die Entscheidung allerdings doch wieder nicht. Bereits im Oktober 2025, als Warner Bros. Discovery offiziell zum Verkauf stand, berichtete ich über Gerüchte, wonach Gunn bei einem Eigentümerwechsel seinen Posten verlieren könnte. Damals stand insbesondere die Frage im Raum, ob das neue DC-Universum die finanziellen Erwartungen erfüllen würde. Ein Jahr später lautet die Antwort wohl «Nein»: Warner hat einen neuen Besitzer – und DC einen neuen Chef.

Ein Marvel-Veteran übernimmt das DC-Universum

Mit Jeremy Latcham übernimmt kein Unbekannter. Er gehörte zu den prägenden Produzenten des Marvel Cinematic Universe (MCU) und arbeitete eng mit Marvel-Chef Kevin Feige zusammen. Unter anderem war er an «Iron Man», «The Avengers», «Spider-Man: Homecoming» und «Guardians of the Galaxy» beteiligt. Bei Letzterem arbeitete er bereits mit James Gunn zusammen.

Jeremy Latcham (links) und James Gunn bei einem Event für «Avengers: Age of Ultron».

Quelle: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Ausgerechnet Latcham soll nun jenes DC-Universum weiterentwickeln, das Gunn und Safran seit 2022 mit einem ehrgeizigen Zehnjahresplan aufgebaut haben. Unter dem Titel «Gods and Monsters» wollten die beiden Filme, Serien und Animationen zu einer zusammenhängenden Geschichte verknüpfen – ähnlich wie Marvel, allerdings mit einer eigenen kreativen Handschrift.

Die bisherige Bilanz fällt gemischt aus. Gunns «Superman» spielte weltweit zwar rund 619 Millionen Dollar ein, konnte damit aber nicht den erhofften Befreiungsschlag landen. Der wesentlich günstigere Horrorfilm «Clayface» kommt bei Kritikerinnen und Kritikern zwar gut an, steht aber auch nur bei 109 Millionen Dollar. Dagegen erwies sich «Supergirl» mit lediglich 126 Millionen Dollar Einspielergebnis bei einem Produktionsbudget von 186 Millionen Dollar als regelrechter Flop. Nur HBOs «Lanterns»-Serie hat zuletzt für gute Quoten gesorgt.

Ob diese eher mauen Zahlen den Ausschlag für den Führungswechsel gaben, bleibt trotzdem Spekulation.

Meinung 400 Millionen reichen nicht: James Gunns «Superman» enttäuscht Luca Fontana 38 Likes 38 57 Kommentare 57

James Gunn: «Ich bin unglaublich erleichtert»

Gunn selbst macht inzwischen gute Miene zum bösen Spiel und äusserte sich in einem ausführlichen Statement zu seinem Abgang. Darin blickt er stolz, aber auch kritisch auf die vergangenen vier Jahre zurück.

Konkret sagt er, dass seine Zeit als Studiochef, gelinde gesagt, anstrengend gewesen sei. Besonders die bisweilen bürokratische Natur seines Jobs habe ihm zugesetzt. Die Doppelbelastung als kreativer Kopf und Manager habe ihn zudem viel Zeit mit seiner Familie gekostet. Auch sei es ihm schwergefallen, seine Aufmerksamkeit zwischen Herzensprojekten und weniger reizvollen Aufgaben aufzuteilen.

«Ich bin unglaublich erleichtert und freue mich darauf, wieder ausschliesslich Filme zu machen», schreibt Gunn.

Lang ist’s her: 2014 feierte Gunn mit Marvels «Guardians of the Galaxy» seinen Durchbruch. Ausgerechnet Marvel.

Quelle: Marvel Studios

Ganz verabschiedet er sich von DC allerdings nicht. Sein nächster Superman-Film «Man of Tomorrow» mit David Corenswet als Clark Kent und Nicholas Hoult als Lex Luthor soll am 9. Juli 2027 in die Kinos kommen. Zudem verrät Gunn, dass er bereits an einem weiteren, bislang geheimen DC-Projekt schreibt.

Was bedeutet das für die Zukunft von DC?

Genau hier liegt die grosse Unbekannte. Gunn und Safran hatten Anfang 2023 zahlreiche Filme und Serien angekündigt, darunter «The Brave and the Bold», «Swamp Thing», «The Authority» und «Booster Gold». Einige davon stecken seit Jahren in der Entwicklung fest. Ob Latcham an sämtlichen Plänen festhält, ist offen.

Der erneute Führungswechsel dürfte bei vielen DC-Fans deshalb gemischte Gefühle auslösen. Einerseits bringt Latcham reichlich Erfahrung mit – schliesslich war er am Aufbau des erfolgreichsten zusammenhängenden Filmuniversums der Kinogeschichte beteiligt. Andererseits bekommt DC damit schon wieder eine neue Führung, obwohl sich das von Gunn aufgebaute Universum gerade erst zu entfalten beginnt.

Gunn wurde nämlich 2022 geholt, um DC nach Jahren kreativer Kurswechsel endlich eine klare Richtung zu geben. Vier Jahre später steht das Studio erneut vor einem Richtungswechsel. Irgendwie tragisch.

Titelbild: Shutterstock

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