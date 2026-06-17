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Performance, Langlebigkeit, Design: neue Deore-MTB-Komponenten von Shimano

Der japanische Marktführer im Bereich Velokomponenten bringt aktualisierte mechanische Antriebs- und Schaltgruppen fürs Mountainbike raus. Neben weiterentwickelten Deore-Bestandteilen kommen auch dickere Bremsscheiben in den Handel.

Shimano führt sein «mechanisches Mountainbike-Erbe» mit den neuen Antriebskomponenten gemäss eigener Aussage fort. Dabei haben die Japaner ihr Augenmerk auf Performance, Langlebigkeit und ein elegantes Design gelegt.

Konkret sind neue Komponenten unter DEORE XT M8200, DEORE M7200/M6200 sowie neue Bremsscheiben und Pedale in der Pipeline.

DEORE XT M8200 Shimano erweitert seine DEORE-XT-Familie um neue mechanische Antriebskomponenten für Mountainbikes. Herzstück der Serie sind laut Hersteller ein neu entwickeltes Schaltwerk sowie ergonomisch überarbeitete Schalthebel. Das flache, robuste Schaltwerksdesign soll Schläge durch Steine und Wurzeln besser wegstecken, während eine stärkere Kettenstabilisierung für mehr Zuverlässigkeit im Gelände sorgt.

Gleichzeitig verspricht Shimano knackigere Schaltvorgänge, kürzere Hebelwege und eine verbesserte Bedienung. Die neue DEORE XT M8200 wird sowohl als 12-fach-Hyperglide+- als auch als 11-fach-Linkglide-Version angeboten und richtet sich an Trail-, Enduro- und E-MTB-Fahrerinnen und Fahrer, die Wert auf langlebige und präzise Mechanik legen.

Insgesamt verspricht der Hersteller mit den neuen M8200-Komponenten effizientere Schaltvorgänge.

Quelle: Shimano

DEORE M7200/M6200 Auch die mechanische DEORE-MTB-Gruppe wird mit «Technologien der aktuellen High-End-Serien durch eine erschwingliche Klasse erweitert». Die neue DEORE M7200/M6200 setzt auf ein robustes Schaltwerk mit flachem Design, das Schläge auf dem Trail besser als die Vorgängerversion wegstecken soll. Eine um 70 Prozent erhöhte Kettenspannung verbessert zudem den Kettenhalt in ruppigem Gelände.

Neben einer überarbeiteten Ergonomie verspricht Shimano schnellere und zuverlässige Schaltvorgänge unter Last sowie eine besser dosierbare Bremsleistung. Kundinnen und Kunden können dabei zwischen den Schaltsystemen Hyperglide+ für maximale Schaltgeschwindigkeit und Linkglide für erhöhte Haltbarkeit wählen.

Persönlich bevorzuge ich das Schaltsystem Hyperglide+, das ich mit der elektronischen XTR Di2 an meinem MTB fahre. Die Schaltvorgänge sind damit auch unter Last präzise und schnell.

Weniger pannenanfällig: das überarbeitete Schaltwerk der neuen Deore M7200/M6200.

Quelle: Shimano

Bremsscheiben Schliesslich erweitert Shimano sein Gravity-Portfolio um neue Bremsscheiben mit einer Dicke von 2,2 Millimetern. Die neuen Modelle richten sich an Downhill-, Enduro-, Freeride- und E-MTB-Fahrerinnen und Fahrer, die auf langen und anspruchsvollen Abfahrten eine konstante Bremsleistung benötigen. Im Vergleich zu bisherigen Shimano-Scheiben mit 1,75 Millimetern Dicke sollen die neuen Rotoren mehr Kontrolle, eine bessere Dosierbarkeit und eine höhere Hitzebeständigkeit bieten.

Zudem verspricht Shimano eine gesteigerte Haltbarkeit sowie eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen bei Stürzen. Die Bremsscheiben sind in 200 und 220 Millimetern erhältlich und mit den aktuellen Vierkolben-Bremsen der XTR-, Deore-XT- und Deore-Serien kompatibel.

0,45 Millimeter dicker als ihre Vorgängerinnen: die neuen Bremsscheiben.

Quelle: Shimano

Zwei neue Pedale

Darüber hinaus erweitert Shimano sein Pedalportfolio um zwei neue SPD-Modelle. Im Fokus steht das DEORE XT PD-M8220, das laut Hersteller mit einer breiteren Plattform, mehr Grip und schnellerem Einklicken speziell für anspruchsvolle Trail-, Enduro- und All-Mountain-Einsätze entwickelt wurde. Vier einstellbare Pins und eine vergrösserte Kontaktfläche sollen auch ausgeklickt für mehr Kontrolle sorgen, während die neuen CL-MT001-Cleats das Einsteigen aus verschiedenen Winkeln erleichtern.

Ebenfalls neu ist das PD-MT520, der Nachfolger des PD-M520. Das vielseitige SPD-Pedal richtet sich an Mountainbiker, Gravel-Fahrerinnen und Pendler. Es übernimmt den bewährten beidseitigen Klickmechanismus, erhält aber ein neues Design und eine robuste, wartungsarme Lagerkonstruktion. Beide Pedale setzen gemäss Shimano «auf gedichtete Lager für eine hohe Langlebigkeit und zuverlässige Funktion bei jedem Wetter».

Die neuen Pedale ...

Quelle: Shimano ... für MTB, Gravelbike und das Pendeln.

Quelle: Shimano

Auf Nachfrage teilt Shimano mit, dass ein Grossteil der neuen Komponenten innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen bei Galaxus verfügbar sein wird.

Titelbild: Shimano

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