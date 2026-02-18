News & Trends 10 4

Pixel 10a vorgestellt: helleres Display und schnelleres Laden

Die kleineren Verbesserungen des Pixel 10a summieren sich zu einem deutlichen Unterschied: Schnelleres Laden, Notfallverbindung via Satellit, ein helleres Display und Kamerafunktionen der «großen Geschwister».

Optisch fällt das Pixel 10a dadurch auf, dass es keinen Kamerabuckel hat. Selbst die dezente Erhebung des Vorgängers verschwindet und die Rückseite ist plan. Die übrigen Designänderungen sind marginal und die Abmessungen verschieben sich jeweils um weniger als einen Millimeter. Die Dicke nimmt um triviale, unspürbare 0,1 Millimeter zu.

Helleres Display, schnelleres Laden und Satellitenverbindung

Google erhöht die Helligkeit des weiterhin 6,3 Zoll großen OLED-Displays auf 2000 Nits. Die 200 Nits mehr sind mit bloßem Auge kaum zu sehen. Zum Schutz kommt Gorilla Glass 7i zum Einsatz. Es weist mit Mohs 4 den gleichen Härtegrad auf, wie das ältere Gorilla Glass 3 des Vorgängers.

Helleres Display und moderneres Schutzglas mit dem gleichen Härtegrad.

Beim Ladetempo legt das Pixel 10a deutlich zu. Es nimmt bis zu 45 Watt entgegen. Fast eine Verdopplung der 23 Watt des 9a und übertrifft sogar die 30 Watt des Pixel 10, von dem das 10a die günstigere Version ist. Drahtlos lädt das Pixel 10a mit 10 Watt nach dem Qi-Standard. Das sind mehr als beim Vorgänger, aber weniger als die 15 Watt des Pixel 10 mit Qi2.

Google verbaut im Pixel 10a ein neues Modem. Das bringt nicht nur Bluetooth 6 auf das Gerät, sondern ermöglicht ihm auch Satellitenverbindungen. Dieser Kommunikationsweg ist für Notfälle vorgesehen, wenn kein Mobilfunknetz zur Verfügung steht.

Inzwischen eine Seltenheit: eine Kamera ohne Erhebung.

Die Kamera des Pixel 10a erhält Funktionen, die das Vorgängermodell nicht hat. Dazu gehören ein Kamera-Coach, der mit KI bei der Aufnahme von Bildern hilft, und «Auto beste Aufnahme». Wenn aktiviert, fertigt das Smartphone mehrere Aufnahmen einer Gruppe an und wählt automatisch die Gesichter aus, die in die Kamera schauen. Früher musstest du die Gesichter selbst auswählen.

Auf dem Datenblatt nur wenige Änderungen

Alle anderen Ausstattungsmerkmale sind mit dem Pixel 9a identisch. Das gilt für die Akkukapazität, die Kameras, den Speicher und den Chipsatz. Google verbaut weiterhin den Tensor G4. Überraschend, verfügte doch zuletzt das a-Modell über den gleichen Chip wie die anderen Modelle seiner Seriennummer. Beim Pixel 10 bleibt der Tensor G5 den teureren Varianten vorbehalten.

Ab Werk läuft Android 16 auf dem Pixel 10a und Google liefert sieben Jahre lang Sicherheits- und Betriebssystemupdates sowie neue Funktionen über die «Pixel Drops». Das sind die gleichen Zeiträume wie beim ein Jahr älteren Pixel 9a

Die vier Farben des Pixel 10a.

Das Pixel 10a erscheint in vier Farben und ist ab sofort vorbestellbar. Preislich sortiert es sich mit seiner unverbindlichen Preisempfehlung von – je nach Speichergröße – 499 und 599 Schweizer Franken oder 549 oder 649 Euro zwischen den aktuellen Verkaufspreisen des Pixel 9a und Pixel 10 ein.

