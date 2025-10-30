Deine Daten. Deine Wahl.

Playmobil
News & Trends
42

Playmobil steigt in den Ring mit WWE

Ramon Schneider
30.10.2025

Playmobil und WWE arbeiten erstmals zusammen. Ab Juli 2026 erscheinen Figuren bekannter Wrestling-Stars. Damit öffnet Playmobil ein neues Kapitel zwischen Nostalgie, Fankultur und Risiko.

Umsetzung und Strategie

WWE gilt als eines der langlebigsten Unterhaltungsphänomene weltweit. Sie verbindet Athletik, Spektakel und Storytelling. Zutaten, die sich durchaus in Spielfiguren übersetzen lassen. Laut Playmobil soll die Zusammenarbeit «zwei Welten zusammenbringen, die Millionen Menschen begeistern». Die Figuren orientieren sich an bekannten Auftritten der Stars, inklusive typischer Outfits und Accessoires. Ob es auch ein Wrestling-Ring-Set geben wird, ist noch offen.

Vergleich mit anderen Herstellern

Einordnung für Sammlerinnen und Fans

Fazit

Playmobil setzt mit der WWE-Lizenz auf eine Zielgruppe, die bislang eher bei Mattel oder Funko zu Hause war. Der Schritt ist mutig, aber nicht ohne Risiko. Wenn Design, Qualität und Fanbezug stimmen, könnte daraus eine neue Sammlerreihe entstehen. Wenn nicht, bleiben die Figuren Staubfänger im Shopregal.

Was meinst du: Passen WWE und Playmobil zusammen oder bleibt das eine schräge, kurzlebige Kombination? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Playmobil

Ramon Schneider
Editor
Ramon.Schneider@digitecgalaxus.ch

Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.

