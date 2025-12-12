News & Trends 0 0

Pokémon kommen auf die Toniebox

Das Arsenal der Tonies bekommt prominenten Zuwachs. Im kommenden Jahr sollen erste Pokémon-Hörfiguren in den Handel kommen.

Im Sommer 2026 startet die Kooperation zwischen Tonies und «The Pokémon Company International». Laut der gemeinsamen Pressemitteilung sollen vier exklusive Figuren in den Handel kommen: Neben dem weltbekannten Pikachu werden als Starter-Pokémon Bisasam, Glumanda und Schiggy verfügbar sein.

Spezielle Geschichten angekündigt

Die Figuren enthalten speziell für die Toniebox entwickelte Geschichten, die «in einem immersiven Audioformat» erscheinen sollen.

Details oder Erklärungen, was an den Geschichten immersiv sein wird, hat der Hersteller nicht verraten. Eine Besonderheit wären die Geschichten dennoch. Denn auf anderen Plattformen sind Pokémon «stumm». Sie artikulieren sich ausschließlich über eingeblendete Texte.

Bereits in der Ankündigung der Zusammenarbeit mit dem Spielzeugriesen Hasbro fand Tonie ähnliche Worte. Dort war von «Audio First» die Rede, was am Ende ebenso unkonkret bleibt.

Weitere Produkte sollen folgen

Für Tonies markiert die Partnerschaft nach eigenen Angaben «einen Meilenstein». Das Unternehmen, das nach eigenen Angaben weltweit über 10 Millionen aktivierte Tonieboxen zählt, erweitert sein Portfolio um eine der bekanntesten Marken im Kinderbereich.

Die Inhalte sollen jedenfalls in Zusammenarbeit mit Pikachu Press, dem offiziellen Verlagsimprint von The Pokémon Company International, produziert werden.

Nach den vier Pokémon soll es weitergehen. Weitere Pokémon-Produkte und gemeinsam entwickelte Inhalte seien bereits in Planung. Auch hier fehlen konkrete Angaben, was Raum für Spekulationen bietet. Denkbar wäre eine Special-Edition der Box.

Holpriger Start bei der Toniebox 2

Keine Spekulation, sondern ganz real sind dagegen die kritischen Stimmen von Eltern in Foren und Portalen wie Reddit zur Toniebox 2. Der besonders schmerzlich vermisste Kopfhörerausgang wurde inzwischen durch die frisch aufgelegten Bluetooth-Kopfhörer «geheilt», wobei laut FAQ aber keine Garantie besteht, dass Fremdgeräte funktionieren. Einen die elterlichen Nerven schonenden Kopfhörer gibt es für rund 40 Euro/Franken.

Auch einige Schwächen der Software (Abspielen älterer Tonies funktioniert nicht immer) oder das unpraktische Bedienkonzept einer Weckfunktion, die nur dann zur Verfügung steht, wenn die Eltern den abends gehörten Tonie von der Box entfernen, warten offenbar noch auf einen Fix.

Wäre also schön, wenn die Euphorie und Begeisterung für die neuen immersiven Hörerlebnisse nicht sämtliche Entwicklungskapazitäten verbrauchen, sondern in die Weiterentwicklung der Toniebox 2 fließen.

Titelbild: Michael Rivera, Unsplash

