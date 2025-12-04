News & Trends 0 0

Playmobil schrumpft die Bundesliga-Spieler

Playmobil wird offizieller Lizenzpartner der Deutschen Fußball Liga. Ab der Saison 2026/27 erscheinen die Spieler aller 18 Klubs im Kleinstformat.

Es ist die größte Kooperation der bisherigen Firmengeschichte, die Playmobil da verkündet. Als offizieller Lizenzpartner der Deutschen Fußball Liga wird das Unternehmen aus Zirndorf insgesamt 198 Spielerfiguren der 18 Klubs produzieren. Unter dem Motto «Deine Welt. Dein Stadion.» startet die Produktreihe zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2026/27.

Für jeden Verein werden elf Figuren produziert, die nicht nur die originalen Trikotdesigns tragen, sondern auch individuelle Merkmale der Spieler abbilden sollen. Für eine größtmögliche Authentizität entstehen die Figuren laut Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Vereinen.

Ungeduldige Fans können einen ersten Vorgeschmack bereits im März 2026 bekommen: Sechs Figuren erscheinen als Starter-Paket. Mit dabei sind prominente Namen wie Harry Kane (Bayern München) und Mario Götze (Eintracht Frankfurt). Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Luka Vušković (Hamburger SV) und Saïd El Mala (1. FC Köln) komplettieren das Set.

Playmobil unterstreicht strategische Bedeutung

Playmobil-Vorstand Bahri Kurter betont in einer Medienmitteilung die Bedeutung der Kooperation. Sie werde zusätzliche Relevanz bei neuen Zielgruppen schaffen und damit die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen.

Ob diese «strategische Weiterentwicklung» langfristig funktioniert, muss sich erst noch erweisen. Playmobil sucht augenscheinlich den Anschluss an das Geschäft mit bekannten Lizenzen und Franchises. Ob Barbie (im Sommer verkündet) oder zuletzt mit WWE: ein Modell, das Firmengründer Horst Brandstätter immer unter dem Aspekt der Kosten abgelehnt hatte.

Die kleinen Fußballer werden ohne Zweifel kleine und große Fans ansprechen und auch das eine oder andere Sammlerherz höherschlagen lassen. Aber das von außen betrachtet beliebige Zusammenkaufen von Lizenzen erscheint mir als Strategie etwas dünn. Playmobil hat viel zu lange Stillstand betrieben und dürfte in den Köpfen weiter Teile der Kundschaft immer noch als betulich und altbacken abgespeichert sein.

Die zuletzt neu entwickelte Produktlinie Sky Trails ist inzwischen in verdächtig vielen Shops mit einem deutlichen Preisnachlass zu bekommen. Das deutet zumindest nicht auf einen Verkaufsschlager hin. Fußball soll indes ein wichtiges Thema für Playmobil bleiben. Weitere internationale Kooperationen sind laut Unternehmen bereits in Vorbereitung.

Titelbild: Playmobil

