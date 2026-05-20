News & Trends 19 14

Preisschock bei Plex: Lifetime-Pass kostet bald das Dreifache

Plex verdreifacht den Preis seines Lifetime-Passes ab Juli 2026 von 250 auf 749,99 Dollar – und sorgt damit in der Community für heftige Kritik.

Wer bei Plex bisher auf ein einmaliges Abo statt auf laufende Gebühren gesetzt hat, muss bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Anbieter erhöht den Preis für den sogenannten Lifetime Plex Pass ab dem 1. Juli 2026 massiv. Statt wie bisher 219,99 Franken kostet die lebenslange Lizenz künftig 749,99 Dollar. Der endgültige Frankenpreis ist noch unklar, wird sich aber auch auf diesem Niveau bewegen. Damit verdreifacht Plex den Preis innerhalb von gut einem Jahr.

Schon im März 2025 hatte das Unternehmen die Kosten für den Lifetime-Pass von 119,99 auf 219,99 Franken angehoben. Nun folgt der nächste grosse Sprung. Bestehende Nutzerinnen und Nutzer behalten ihre bisherigen Leistungen, für sie ändert sich laut Plex nichts – vorerst.

Plex möchte wohl lieber Monatsabos

In einem Blogeintrag erklärt Plex die Entscheidung mit den langfristigen Kosten für Entwicklung und Betrieb der Plattform. Das Unternehmen schreibt, wiederkehrende Abonnements würden die Weiterentwicklung besser absichern als einmalige Zahlungen. Laut Plex habe man sogar darüber nachgedacht, den Lifetime-Pass komplett abzuschaffen. Stattdessen bleibe das Angebot bestehen – allerdings zu einem Preis, der den «laufenden Wert» der Software widerspiegeln solle.

Die monatlichen und jährlichen Abos bleiben vorerst unverändert. Der normale Plex Pass kostet weiterhin 7,99 Franken pro Monat beziehungsweise 79,99 Franken pro Jahr. Dazu kommt der günstigere Remote Watch Pass für Nutzerinnen und Nutzer, die vor allem unterwegs auf Medienbibliotheken zugreifen wollen – dieser schlägt mit 2,99 Franken zu Buche, 29,99 Franken bei jährlicher Zahlung.

Bis Juli gibt es noch den alten Preis

Bis zum 1. Juli 2026 kannst du den Lifetime-Pass noch zum bisherigen Preis erwerben. Auf ihrer Website weist das Unternehmen darauf hin, dass der aktuelle Preis nur noch wenige Wochen gilt. Wobei sich die Frage stellt, warum Plex den alten Preis so aktiv bewirbt. Eine Änderung der Kosten für bestehende Nutzer und Nutzerinnen – zu einem späteren Zeitpunkt – liegt nahe.

Die starke Verteuerung sorgt in der Community bereits für Diskussionen. Auf Plattformen wie Reddit raten User zum Wechsel auf kostenlose Plattformen wie Jellyfin.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 19 Personen gefällt dieser Artikel







