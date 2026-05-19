News & Trends 26 15

Sony erhöht erneut die Playstation-Plus-Preise

Sony erhöht ab dem 20. Mai 2026 die Preise für Playstation-Plus-Monatsabos in ausgewählten Regionen. Hast du ein laufendes Abo, bist du noch nicht betroffen.

Sony hat via X angekündigt, die Preise für Playstation Plus ab dem 20. Mai 2026 in ausgewählten Regionen anzuheben. Diesmal betrifft es die Monats- und 3-Monats-Abos – die Jahresabos wurden bereits 2023 verteuert. Für PS Plus Essential gelten ab dann folgende neue Preise:

PS Plus Essential 1-Monats-Abo: 9,99 Euro (bislang: 8,99 Euro)

PS Plus Essential 3-Monats-Abo: 27,99 Euro (bislang: 24,99 Euro)

Hast du aktuell ein laufendes Abo, bleibst du vorerst verschont: Die neuen Preise greifen erst, wenn dein Abo ausläuft und du es erneuerst – oder du dein Abo aktiv änderst. Ausnahmen bilden Türkei und Indien.

Unklar ist, ob auch die Schweiz betroffen ist. Da dies bei der letzten Preiserhöhung der Fall war, ist davon auszugehen. Die Preise dürften analog zu jenen in Euro steigen. Ob alle drei Stufen (Essential, Extra, Premium) teurer werden, hat Sony bislang ebenfalls nicht kommuniziert. Es ist aber davon auszugehen, weil Sony schreibt, dass die Preise ab diesem Betrag starten. Da im Post Preise in Euro, US-Dollar und Pfund genannt werden, ist eine breite Anpassung wahrscheinlich. Weitere Details dürften in den nächsten Tagen folgen.

Die Preiserhöhung kommt nicht ganz unerwartet. Sony hat bereits im März den Preis der Playstation 5 erhöht. Zuvor machten im Februar Gerüchte die Runde, wonach PS Plus teurer werden sollte. Da wurde die RAM-Krise als Grund genannt. Sony gibt nun im Post der «aktuellen Marktlage» die Schuld. Das deckt sich demnach.

Titelbild: Shutterstock / SolidMaks

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