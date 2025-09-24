Saldo-Test: Auch günstige, leichte Regenjacken schützen – selbst nach der Maschinenwäsche

Quechua Regenjacke Herren - Raincut Fullzip blau
Welche Regenjacken sind auch nach mehrmaligem Waschen noch dicht? Das Konsumentenmagazin Saldo hat leichte, packbare Jacken darauf hin getestet. Unter den besten sind auch sehr günstige Modelle.
Leichte Regenjacken, die in die Jackentasche oder den mitgelieferten Packsack passen, sind enorm praktisch. Nur: Sind sie auch dicht? Und was passiert, wenn du sie einige Male in der Maschine gewaschen hast? Oder wenn der Rucksack immer wieder gegen den Stoff scheuert?
Saldo ist diesen Fragen nachgegangen und hat Regenjacken verschiedener Hersteller getestet. Dabei mussten sowohl Stoff als auch Reissverschlüsse die Belastungsprobe überstehen.
Die Ergebnisse in Kürze: Sieben von zehn getesteten Jacken sind nach mehrfachen Waschgängen noch dicht. 7000-faches Reiben gegen einen anderen Stoff konnte ihnen ebenfalls wenig anhaben. Auch die Reissverschlüsse überstanden die Wäsche sowie hundertfaches Öffnen und Schliessen. Und: Selbst günstige Modelle bieten zuverlässigen Regenschutz.
Von den sieben Regenjacken, die mit «Sehr gut» abschnitten, findest du drei in unserem Sortiment.
Die Jacke von Quechua ist die günstigste der getesteten Regenjacken und erhielt die Bestnote «Sehr gut». Die Jacke aus Polyester gibt es als Herren- und Damenmodell.
Punktgleich und ebenfalls mit «Sehr gut» wurde die Origins-Jacke von Mac in a Sac bewertet. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich. Von der Qualität der zugehörigen Mac-in-a-Sac-Regenhose konnte ich mich in einem Praxistest bereits selbst überzeugen.
Die packbare Kapuzenjacke von CMP Campagnolo hielt dem Labortest mit der gleichen hohen Punktzahl stand und schützt zuverlässig vor Wind und Regen. Auch sie konnte sich die Note «Sehr gut» sichern.
Die anderen mit «Sehr gut» bewerteten Regenjacken, die wir derzeit nicht im Sortiment haben, stammen von den Marken Migros Essentials, 46 Nord, Sherpa Outdoor und Tchibo.
Nicht ganz so gut, aber immer noch mit «Genügend» schnitt die Travellight von Rukka ab.
Die im Beutel verpackbare Jacke besteht aus 100 Prozent recyceltem PET und ist mit 280 Gramm Gewicht sehr leicht. Die Jacke ist im Neuzustand zwar recht wasserdicht (5,6 von sechs Punkten), verkraftet das Waschen und Scheuern aber weniger gut. Als Reaktion auf das Testergebnis schrieb Rukka der Saldo-Redaktion, dass die Travellight-Jacke nachgetestet und, wenn nötig, optimiert werde.
Ebenfalls mit «Genügend» wurden Jacken von den Brands Montane und Jack in a Bag. Diese Jacken sind bei uns aktuell nicht verfügbar.
Gerade Regenjacken, die du beim Velofahren, Trailrunning oder dem Spaziergang mit dem Hund trägst, sollten regelmässig gewaschen werden. Schmutz, Fett und Schweiss schränken sonst die Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität ein.
Saldo empfiehlt, die Jacken bei häufigem Gebrauch alle ein bis zwei Monate zu reinigen. Am besten im Schonwaschgang bei 30 Grad und mit geschlossenen Reiss- und Klettverschlüssen. Es sei denn, das Label des Herstellers verlangt etwas anderes.
Saldo rät zudem, nur wenig Flüssigwaschmittel und keinen Weichspüler zu verwenden. Waschpulver eignet sich dem Artikel zufolge nicht.
Wenn das Wasser nach dem Waschen nicht mehr ruckzuck von deiner Jacke abperlt, kannst du sie nachimprägnieren. Der Kassensturz hat vor einigen Monaten Imprägniersprays getestet. Welche besonders gut abgeschnitten haben, erfährst du hier:
Den gesamten Saldo-Test zu den packbaren Regenjacken kannst du hier nachlesen.
Forschungstaucherin, Outdoor-Guide und SUP-Instruktorin – Seen, Flüsse und Meere sind meine Spielplätze. Gern wechsel ich auch mal die Perspektive und schaue mir beim Trailrunning und Drohnenfliegen die Welt von oben an.
