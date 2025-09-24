News & Trends 7 0

Saldo-Test: Auch günstige, leichte Regenjacken schützen – selbst nach der Maschinenwäsche

Welche Regenjacken sind auch nach mehrmaligem Waschen noch dicht? Das Konsumentenmagazin Saldo hat leichte, packbare Jacken darauf hin getestet. Unter den besten sind auch sehr günstige Modelle.

Leichte Regenjacken, die in die Jackentasche oder den mitgelieferten Packsack passen, sind enorm praktisch. Nur: Sind sie auch dicht? Und was passiert, wenn du sie einige Male in der Maschine gewaschen hast? Oder wenn der Rucksack immer wieder gegen den Stoff scheuert?

Saldo ist diesen Fragen nachgegangen und hat Regenjacken verschiedener Hersteller getestet. Dabei mussten sowohl Stoff als auch Reissverschlüsse die Belastungsprobe überstehen.

Die Ergebnisse in Kürze: Sieben von zehn getesteten Jacken sind nach mehrfachen Waschgängen noch dicht. 7000-faches Reiben gegen einen anderen Stoff konnte ihnen ebenfalls wenig anhaben. Auch die Reissverschlüsse überstanden die Wäsche sowie hundertfaches Öffnen und Schliessen. Und: Selbst günstige Modelle bieten zuverlässigen Regenschutz.

So testete das Labor Um die Wasserdichtigkeit unter Belastung zu prüfen, arbeitete Saldo mit dem Labor Weber & Leucht im deutschen Fulda zusammen. Das Labor setzte die Jacken einem stetig steigenden Wasserdruck aus und stoppte die Zeit, bis die ersten Tropfen durch das Gewebe drangen. Anschliessend wurden die Jacken fünfmal in der Maschine gewaschen und 7000 Mal gegen ein anderes Stück Stoff gerieben, bevor sie erneut auf Dichtigkeit geprüft wurden. Zudem testete das Labor die Reissverschlüsse nach dem Waschen. Das Ergebnis war erfreulich: Alle zehn Jacken überstanden hundertmal Öffnen und Schliessen problemlos.

Die besten Regenjacken Von den sieben Regenjacken, die mit «Sehr gut» abschnitten, findest du drei in unserem Sortiment.

Quechua Raincut Fullzip Die Jacke von Quechua ist die günstigste der getesteten Regenjacken und erhielt die Bestnote «Sehr gut». Die Jacke aus Polyester gibt es als Herren- und Damenmodell.

Jacken Quechua Regenjacke Herren - Raincut Fullzip blau L 2

Mac in a Sac Origin Punktgleich und ebenfalls mit «Sehr gut» wurde die Origins-Jacke von Mac in a Sac bewertet. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich. Von der Qualität der zugehörigen Mac-in-a-Sac-Regenhose konnte ich mich in einem Praxistest bereits selbst überzeugen.

Jacken Mac in a Sac Origin M 31

CMP Hoodie Die packbare Kapuzenjacke von CMP Campagnolo hielt dem Labortest mit der gleichen hohen Punktzahl stand und schützt zuverlässig vor Wind und Regen. Auch sie konnte sich die Note «Sehr gut» sichern.

Jacken CMP Campagnolo Damen Ripstop Regenjacke mit Kapuze M

Die anderen mit «Sehr gut» bewerteten Regenjacken, die wir derzeit nicht im Sortiment haben, stammen von den Marken Migros Essentials, 46 Nord, Sherpa Outdoor und Tchibo.

Diese Jacke ist nach dem Waschen nicht mehr ganz dicht Nicht ganz so gut, aber immer noch mit «Genügend» schnitt die Travellight von Rukka ab.

Rukka Travellight Die im Beutel verpackbare Jacke besteht aus 100 Prozent recyceltem PET und ist mit 280 Gramm Gewicht sehr leicht. Die Jacke ist im Neuzustand zwar recht wasserdicht (5,6 von sechs Punkten), verkraftet das Waschen und Scheuern aber weniger gut. Als Reaktion auf das Testergebnis schrieb Rukka der Saldo-Redaktion, dass die Travellight-Jacke nachgetestet und, wenn nötig, optimiert werde.

Jacken Rukka Travellight L 1

Ebenfalls mit «Genügend» wurden Jacken von den Brands Montane und Jack in a Bag. Diese Jacken sind bei uns aktuell nicht verfügbar.

Warum und wie oft solltest du Regenjacken waschen Gerade Regenjacken, die du beim Velofahren, Trailrunning oder dem Spaziergang mit dem Hund trägst, sollten regelmässig gewaschen werden. Schmutz, Fett und Schweiss schränken sonst die Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität ein.

Saldo empfiehlt, die Jacken bei häufigem Gebrauch alle ein bis zwei Monate zu reinigen. Am besten im Schonwaschgang bei 30 Grad und mit geschlossenen Reiss- und Klettverschlüssen. Es sei denn, das Label des Herstellers verlangt etwas anderes.

Saldo rät zudem, nur wenig Flüssigwaschmittel und keinen Weichspüler zu verwenden. Waschpulver eignet sich dem Artikel zufolge nicht.

Wenn das Wasser nach dem Waschen nicht mehr ruckzuck von deiner Jacke abperlt, kannst du sie nachimprägnieren. Der Kassensturz hat vor einigen Monaten Imprägniersprays getestet. Welche besonders gut abgeschnitten haben, erfährst du hier:

Den gesamten Saldo-Test zu den packbaren Regenjacken kannst du hier nachlesen.

Titelbild: Shutterstock

