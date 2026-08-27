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Samsung stellt Galaxy S26 FE vor: abgespeckte Hardware, neueste Software

Das Galaxy S26 FE ist die günstigere Version des S26 Plus. Zumindest auf dem Papier. In der Realität liegt der Preis des Plus-Modells bereits unter dem Startpreis des FE.

Der Hauptunterschied zwischen dem Galaxy S26 FE und dem S26 Plus ist der verbaute Prozessor. Samsung setzt beim FE auf den schwächeren Exynos 2500 statt auf den Exynos 2600 aus diesem Jahr. Dafür ist es das erste S26-Modell mit der neuen One UI 9, die auf Android 17 basiert. Für die älteren Modelle dürfte das Update ebenfalls bald erscheinen.

Abgespeckte Hardware, neueste Software

Bei den Abmessungen ist das Galaxy S26 FE mit 161,6 × 76,9 × 7,4 Millimetern etwas größer als das Plus-Modell. Mit 193 Gramm wiegt es zudem drei Gramm mehr. Das AMOLED-Display misst ebenfalls 6,7 Zoll und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Auflösung und Helligkeit fallen etwas geringer aus, sollten im Alltag aber mehr als genügen.

Auch das Kamerasystem übernimmt das FE ebenfalls nahezu komplett vom S26 Plus: Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln auf, die Ultraweitwinkel- und die Frontkamera jeweils mit 12 Megapixeln. Nur die Dreifach-Telekamera bietet mit acht Megapixeln eine etwas geringere Auflösung.

Die drei Kameras auf der Rückseite des Galaxy S26 FE.

Der Exynos 2500 bietet zwar etwas weniger Leistung als der Chip im S26 Plus. Beim Funktionsumfang soll es Samsung zufolge aber keine Einschränkungen geben. Alle Tools der Galaxy AI laufen demnach auch auf dem FE. Dazu gehören die Bildbearbeitung per Spracheingabe oder MyFanCam, das bei Videos automatisch eine Person im Fokus behält. Letztere übernimmt das FE von den gerade erst vorgestellten Foldables. Die anderen S26-Modelle haben die Funktion bislang nicht.

Das Galaxy S26 FE verfügt über einen Aluminiumrahmen.

Ansonsten sorgt SuperSteadyVideo selbst bei 360-Grad-Drehungen für einen geraden Horizont bei Videos. Auch bei Nachtaufnahmen verspricht Samsung Verbesserungen. Now Brief und Now Nudge sollen dir helfen, den Überblick zu behalten. Circle-to-Search und Gemini Live können jetzt mehrere Dinge auf einmal und nicht nur eines zur Zeit erkennen. Zur Galaxy AI gehören zudem ein Dokumentenscanner, der Audio Eraser für Hintergrundgeräusche bei Ton- und Videoaufnahmen sowie noch weiter ausgebaute agentische Funktionen, die appübergreifend arbeiten.

Das S26 FE neben den anderen drei S26-Varianten.

Den 4900-mAh-Akku übernimmt das S26 FE vom Plus-Modell. Gleiches gilt für das Laden mit 45 Watt via Kabel und 15 Watt kabellos. Einen kleinen Vorteil hat das FE bei den Softwareupdates: Da es mit Android 17 startet, reicht der zugesagte Support eine Android-Version weiter als bei den übrigen S26‑Modellen. Sicherheitsaktualisierungen gibt es ebenfalls sieben Jahre lang.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy S26 FE soll ab dem 4. September erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland startet mit 128 Gigabyte internem Speicher bei 799 Euro. Sie steigt auf 899 Euro bei 256 Gigabyte und 1099 Euro bei 512 Gigabyte. Als Zugabe gibt es sechs Monate Google AI Pro im Wert von 120 Euro. Für die Schweiz gibt es keine offizielle Preisempfehlung.

Titelbild: Samsung

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