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Schweizer Buchpreis 2026: Die fünf Nominierten stehen fest

Wer gewinnt den Schweizer Buchpreis 2026? Die Spannung ist heute um einen Schritt kleiner geworden: Aus 87 eingereichten Titeln von 52 Verlagen hat die Jury fünf Bücher für die Shortlist 2026 ausgewählt.

«Königin der Nacht» von Lukas Bärfuss, «Hauptsache kein Zeitgeist» von Hayat Erdoğan, «Die Auster» von Yael Inokai, «Das grosse Eis» von Sonja Sophie Kreis und «Unwucht» von Sarah Elena Müller stehen auf der Shortlist des diesjährigen Schweizer Buchpreises.

Begründung der Jury Die Jury beschreibt die Shortlist als eine Suche nach dem Verborgenen – von Mutterschaft am Rand der Gesellschaft über Altersarmut bis zu Abhängigkeit in einer Liebesbeziehung. Gemeinsam ist den fünf Romanen die Frage, was wir wahrnehmen und wie wir uns erinnern – erzählt mit der ganzen sprachlichen Bandbreite der Schweizer Gegenwartsliteratur.

«Königin der Nacht» von Lukas Bärfuss, Rowohlt: Lukas Bärfuss erzählt vom Aufwachsen mit einer Mutter, die sich selbst «Rabenmutter» nannte: eine Frau ohne Bildung, ohne Geld und ohne Perspektiven. Er landete als Halbwüchsiger auf der Strasse, der Mutter blieb im Alter kein anderer Ausweg als die Armutsmigration in die Karibik. Bärfuss fragt, welchen Anteil gesellschaftliche und staatliche Verhältnisse an der Lebenssituation seiner Mutter hatten – und macht so aus einer Familiengeschichte eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Verantwortung.

Belletristik Königin der Nacht Deutsch, Hardcover, Lukas Bärfuss 6

«Hauptsache kein Zeitgeist» von Hayat Erdoğan, Claassen: Februar 2023: In der Türkei und in Syrien hat die Erde gebebt. Die Ich-Erzählerin sitzt zu Hause und wartet auf Nachricht von ihren Verwandten und lässt gleichzeitig ihr Leben, das sie als Tochter einer türkischen Familie in Deutschland gelebt hat, Revue passieren. Und da ist noch die Sehnsucht nach «Niemand», dem Mann, der sie verlassen hat und den sie nicht loslassen kann. Die Erzählerin umkreist grosse Themen wie Migration und Feminismus, sucht Erklärungen in der Sozialphilosophie, denkt über die Beziehung zur Mutter nach und lernt sich selbst neu kennen.

Belletristik Hauptsache kein Zeitgeist Deutsch, Hardcover, Hayat Erdoğan

«Die Auster» von Yael Inokai, Hanser Berlin: Dr. Bronstett, der Geschäftsführer eines legendären Berliner Kaufhauses, wird ermordet aufgefunden. Die 73-jährige Reinigungskraft Leonora Bloch hat bereits alle Spuren beseitigt, als die Polizei am Tatort eintrifft. Schnell zeigt sich, dass in diesem Roman nicht die Aufklärung die Hauptsache ist, sondern der Mikrokosmos der Kaufhauswelt. Es ist eine Welt, in der Glanz und Elend, Luxus und Armut aufeinandertreffen. Mit stilistischer Raffinesse entwickelt Inokai ein Beziehungsgeflecht, in dessen Zentrum eine Person steht, die meistens unsichtbar und selten Romanheldin ist: die Reinigungskraft.

Belletristik Die Auster Deutsch, Hardcover, Yael Inokai

«Das grosse Eis» von Sonja Sophie Kreis, Rowohlt Berlin: Anna hat ihren Bruder seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Er lebt zurückgezogen in Grönland. Nach dem Tod der Eltern reist Anna zu ihm. Während sie in einem Hotel auf ihn wartet, erinnert sie sich an ihre Kindheit. Ihre deutsche Mutter heiratete in den 50er-Jahren über die Grenze in die Schweiz, wo sie nicht willkommen war. Während die Familie vordergründig ein sicheres Leben lebt, hinterlassen der Krieg und seine Verwerfungen Spuren.

Belletristik Das grosse Eis Deutsch, Hardcover, Sonja Sophie Kreis

«Unwucht» von Sarah Elena Müller, Limmat: Unendlich oft hat Alice gewartet, auf Rio, auf einen Anruf von ihm, auf ein Zeichen. Sie hatten sich im Kunststudium kennengelernt. Nun verliert er sich in kleinkriminellen Machenschaften und in seiner Drogensucht. Sie jobbt als Kellnerin, klammert sich an unfertige Liebeslieder und will nicht sehen, was die Freundinnen schon lange erkennen: Sie muss weg von ihm. Sieben Jahre später steht Alice vor Rios Tür und will mit ihm reden. Sie schreibt an einem Buch über die gemeinsame Zeit, um ihre Geschichte zu verstehen. Aber was kann man, was darf man erzählen? Ein kraftvoller Roman, der die Abhängigkeit innerhalb einer Beziehung erkundet.

Belletristik Unwucht Deutsch, Hardcover, Sarah Elena Müller

Die öffentliche Preisverleihung findet am Sonntag, 15. November 2026 im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel statt.

Titelbild: Pexels/George Milton

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