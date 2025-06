News & Trends 3 0

Shapewear, die aufträgt: Skims lanciert «die ultimativen Hüften»

Es ist Kim Kardashian mal wieder gelungen, ein Produkt auf den Markt zu werfen, über das die (virtuelle) Welt spricht.

Shapewear hat den Job, den Körper in eine bestimmte Form zu zwingen. Diese ist meist schlanker, glatter und straffer als das Original. Die «Hip Enhancing Padded Short», die sich am 5. Juni ins Sortiment von Kim Kardashians Brand Skims gesellt, setzt nur in zwei dieser drei Check-Boxen einen Haken. Denn die ultimative Hüfte, die ist im Kardashian-Kosmos rund und voll.

Und so presst die shapende «Velohose» nicht ausschliesslich zusammen (an Bauch und Schenkeln), sondern polstert gleichzeitig auch aus. Zwei weiche, seitlich eingenähte Schaumstoffpads addieren einige Zentimeter auf den Hüftumfang dazu und bilden damit die Basis für «deine perfekte Sanduhr-Silhouette» – behauptet der Skims Instagram-Account.

Zum Vergleich: links ohne, rechts mit Hip Enhancing Padded Short.

Quelle: Skims

Damit reihen sich «The Ultimate Hips» bestens neben Produkten wie der Skims «Butt Enhancing Padded Short» ein – die genau tut, was ihr Name vermuten lässt: den Po auspolstern.

Klingt alles etwas absurd? Ist es eigentlich gar nicht. Schliesslich funktionieren gepolsterte BHs nach exakt demselben Prinzip. Wirklich absurd wäre dann vielleicht eher der «Nipple Push Up Bra», der tatsächlich mit integrierten Brustwarzen daherkommt. Ach, oder der ebenfalls ziemlich neue «Pierced Nipple Push Up Bra», bei dem durch die Fake-Brustwarzen gleich noch je ein Fake-Piercing gejagt wurde.

Nippel hin, Hüfte her, die «Hip Enhancing Padded Short» ist jedenfalls für 108 US-Dollar in sechs verschiedenen Hauttönen auf skims.com erhältlich. Was du mit dieser Info anfängst, bleibt dir überlassen.

Titelbild: Skims

