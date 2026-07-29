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Shimano erneuert Dura-Ace-Laufräder für Rennrad, Zeitfahr- und Triathlon-Bikes

Shimano bringt neue Laufräder auf den Mark. Die neue Dura-Ace WH-R9370-Serie des japanischen Weltmarktführers soll leichter und schneller sein. Die Räder sind in Zusammenarbeit mit WorldTour-Radprofis und Triathletinnen für den modernen Renneinsatz entwickelt worden.

Shimano bringt mit der Dura-Ace WH-R9370-Serie eine neue Generation seiner High-End-Rennradlaufräder auf den Markt. Die Modellreihe umfasst die Varianten C36, C50, C60, C99 sowie ein Scheiben-Hinterrad fürs Zeitfahren und den Triathlon. Laut Hersteller sind die Laufräder auf 28- bis 30-mm-Reifen ausgelegt.

Auch die Speichen der neuen Laufräder bestehen aus Carbon.

Quelle: Shimano

Gewichtsreduzierung und Beschleunigung

Gegenüber der Vorgängergeneration sollen die neuen Laufräder je nach Modell bis zu 218 Gramm leichter sein. Shimano verspricht zudem eine verbesserte Aerodynamik: Bei 48 km/h soll der Luftwiderstand mit 30-mm-Reifen um bis zu 2,7 Watt sinken. Dafür setzt der Hersteller unter anderem auf neu entwickelte Carbon-Speichen, überarbeitete Felgenprofile und eine breitere Innenmaulweite von 23 Millimetern.

Auch die Naben wurden überarbeitet. Das bekannte Konuslagersystem bleibt erhalten, erhält aber austauschbare Lagerschalen und verbesserte Dichtungen. Das soll die Wartung erleichtern und die Haltbarkeit erhöhen. Nach Angaben von Shimano reduziert das neue Lagersystem die Reibung im Vergleich zu herkömmlichen Rillenkugellagern um bis zu 30 Prozent.

Mit Profis entwickelt

Nach Angaben von Shimano wurde die Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Profi-Triathletinnen und -Triathleten sowie den WorldTour-Teams Alpecin–Deceuninck und Fenix–Deceuninck vorangetrieben. Rückmeldungen von Athletinnen und Athleten wie Kat Matthews und Mathieu van der Poel flossen unter anderem in die Abstimmung von Speichenkonfiguration, Felgenprofil sowie der Gesamtsteifigkeit ein. Ziel war es, neben messbaren Leistungswerten auch ein präzises und berechenbares Fahrverhalten unter Rennbedingungen zu erreichen.

Mathieu van der Poel beim Testing der neuen Laufräder in Spanien.

Quelle: Shimano

Ob und wann die neuen Dura-Ace Laufräder von Shimano bei uns verfügbar sein werden, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Shimano

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