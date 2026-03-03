Deine Daten. Deine Wahl.

Shimano
News & Trends
50

Shimano präsentiert die neue Tiagra R4000 Serie – was machen die Preise?

Patrick Bardelli
3.3.2026

Mehr Ergonomie, weniger Gewicht: Der neue 2x11-fach Antrieb von Shimano setzt auf verbesserte Hebel-Ergonomie, geringes Gewicht und grössere Übersetzungsvielfalt. Die Einsteigergruppe ist somit ideal für ein breites Spektrum an Fahrerinnen und Fahrern.

Der japanische Marktführer im Bereich Fahrradkomponenten und Zubehör Shimano stellt die Produktion der bestehenden mechanischen Rennrad-Schaltgruppe Tiagra 4700 ab Anfang 2027 schrittweise ein. Und ersetzt die günstige Einstiegsvariante durch die neue Tiagra R4000 Serie.

Shimano positioniert die neue Rennradgruppe laut eigener Aussage zwischen der teureren 105 R7000 für zirka 500 Franken und der günstigen Cues U6030 mit rund 200 Franken. Wenn du so willst, quasi als Einstiegsgruppe für ambitionierte Rennveloeinsteigerinnen- und Einsteiger, die ein Auge auf der Strasse und das andere im Portemonnaie haben. Und ein Upgrade von der bestehenden Tiagra 4700 mit 2x10-fach Antrieb möchten.

Das Schaltwerk RD-R4000 wurde vom Hersteller speziell für den 2x11-Betrieb entwickelt.
Quelle: Shimano

Herzstück des Systems ist gemäss Hersteller der aktualisierte Schalthebel mit ergonomischem Design für eine einfachere Erreichbarkeit bei unterschiedlichen Handgrössen. Dazu schreibt Shimano: «Kombiniert wird dies mit einer neuen, leichten Hyperglide 11-fach Kassette.» Das Vorgängermodell ist mit einer 2x10-fach Kassette ausgerüstet. Weiter schreibt Shimano: «Diese bietet eine grosse Bandbreite für abwechslungsreiches Gelände und steile Anstiege. Zudem reduziert sie das Systemgewicht um mehr als 200 Gramm im Vergleich zu Referenzkonfigurationen – ideal für alle, die ein leichteres Setup suchen, ohne auf Gänge verzichten zu wollen.»

Diese Einsparung entspricht bei einem Gesamtgewicht der alten 4700-Gruppe von rund 2,8 Kilogramm etwa sieben Prozent.

Das neue, ergonomische Hebeldesign der Tiagra R4000.
Quelle: Shimano

Merkmale der Shimano Tiagra R4000 (gemäss Shimano)

  • ergonomisches Hebeldesign: leichte Erreichbarkeit für verschiedene Handgrössen und Griffpositionen
  • neue 11–36T (Zähne pro Kranz) Kassette: 11-fach-Option für eine grössere Bandbreite
  • Leichtbau: Die neue Kassetten-Option ist deutlich leichter als bisherige Vergleichsmodelle
  • neues Schaltwerk (RD-R4000): speziell für den 2x11-Betrieb entwickelt
  • klassische Rennrad-DNA: Unterstützt kurze Kettenstreben und grosse Kettenblätter

Preise und Verfügbarkeit

Beim Thema Preise und Verfügbarkeit bleibt Shimano sehr vage. Die neue Tiagra R4000 bringe zwar «moderne Performance zu einem attraktiven Preis auf die Strasse». Wie dieser konkret aussieht, lässt der Hersteller aber offen. Die Endverbraucherpreise würden «je nach Markt und Spezifikation variieren», gibt sich Shimano diesbezüglich bedeckt. Die Vermutung liegt nahe, dass mit dem Upgrade beim Gewicht und der Qualität der Komponenten, die Preise ebenfalls ein Upgrade erfahren. Je nach Ausführung kommen die Komponenten der bisherigen Tiagra 4700 zwischen 250 und 350 Franken zu stehen.

Und auch in Sachen Verfügbarkeit bleibt der Hersteller unspezifisch. Diese sei von Region zu Region unterschiedlich, Details dazu seien über den lokalen Shimano-Fachhandel erhältlich.

Ob und wann wir die neue Tiagra R4000 von Shimano im Sortiment haben werden, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Shimano

Patrick Bardelli
Senior Editor
Patrick.Bardelli@digitecgalaxus.ch

Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.

