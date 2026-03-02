News & Trends 12 3

Sicheres Android ohne Google: Motorola arbeitet mit GrapheneOS zusammen

GrapheneOS hat einen zweiten Hersteller gefunden. Motorola wird Smartphones für die google-freie Android-Variante bereitmachen.

Im Rahmen des Mobile World Congress gab Motorola die Zusammenarbeit mit GrapheneOS bekannt. Das Team hinter dem Custom-ROM mit starkem Fokus auf Datenschutz und Sicherheit hat damit einen weiteren Hardware-Lieferanten als Alternative zu den Pixel-Smartphones von Google.

Motorola erfüllt die Anforderungen von GrapheneOS

GrapheneOS berichtet schon länger von Verhandlungen mit einem weiteren Hardware-Hersteller – ohne einen Namen zu nennen. Bisher bieten nur die Pixel-Smartphones von Google ausreichend Zugriff auf die Hardware, um ggf. einzelne Funktionen zu sperren. Bei anderen Android-Geräten blockieren die Hersteller dies und entsprechend lässt sich das Custom-ROM nicht installieren.

Per Pressemitteilung outet sich Motorola als neuer Hardware-Partner von GrapheneOS. Der Hersteller findet überschwängliche Worte für die Partnerschaft und GrapheneOS selbst freut sich über die neue mögliche Reichweite für seine Software.

Ein neues Smartphone mit GrapheneOS kündigt Motorola aber bis jetzt nicht an. Nur das Versprechen, dass die Zusammenarbeit bei zukünftigen Geräten für eine Kompatibilität mit GrapheneOS sorgen wird. Das Custom-ROM wird sich also wohl eher nur auf einigen und nicht auf allen zukünftigen Smartphones von Motorola installieren lassen.

Bereits verfügbare Geräte wie das im Januar vorgestellte Motorola Signature werden GrapheneOS aber nicht nachträglich unterstützen. Das Signature ist das erste Smartphone des Herstellers, das sieben Jahre lang Software-Updates erhält und damit eine wichtige Anforderung von GrapheneOS erfüllt.

