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Sideloading bleibt bei Android erhalten – mit 24 Stunden Wartezeit

Google wollte Sideloading ganz abschaffen, hat sich nach Protesten jedoch umentschieden. Nun erklärt der Konzern, wie sich in Zukunft Apps abseits des Play Stores installieren lassen.

Du wirst auch in Zukunft Sideloading auf deinem Android-Smartphone betreiben können. Je nach Status des App-Entwicklers wirst du aber Geduld brauchen. Bei nicht registrierten Herausgebern musst du 24 Stunden auf die App warten.

Keine Einschränkungen für Google bekannte App-Entwickler

Im August 2025 kündigte Google Tfoosan, dass ab März 2026 neue Regeln für Apps gelten. Es sollten sich nur noch Anwendungen von registrierten Entwicklerinnen und Entwicklern installieren lassen. Begründung: Der Schutz vor Malware und Scammern. Ein Nebeneffekt dieser geplanten Vorgabe wäre das Ende von Sideloading, also das Installieren von Apps jenseits des Play Store, gewesen.

Nach starken Protesten verkündete Google im November 2025, dass Sideloading weiter möglich sein wird, aber Nutzerinnen und Nutzer mehr Warnungen angezeigt bekommen. In einem Blog-Post erklärt Google jetzt, wie genau der sogenannte «advanced flow» in Zukunft ablaufen soll.

Je nach Status des App-Herausgebers wird Sideloading sehr aufwendig oder bleibt unverändert.

Quelle: Google

Für App-Herausgeber, die sich bei Google registriert haben, ändert sich beim Sideloading nichts. Das läuft wie bisher weiter. Bei einem der neuen kostenlosen Accounts ohne Identitätsnachweis, die für kleine Solo-Entwickler gedacht sind, funktioniert Sideloading nur auf bis zu 20 Geräten. Bei unregistrierten Apps von Entwicklern, die sich gegenüber Google nicht ausweisen, wird der Prozess dagegen aufwendig und ist mit einer Wartezeit verbunden. Das dürfte vor allem Open-Source-Anwendungen treffen, die den mit Kosten verbundenen Registrierungsprozess nicht durchlaufen wollen oder können.

Entwicklermodus von Android aktivieren.

Bestätigen, dass einen niemand dazu verleitet, diese App zu installieren.

Telefon neu starten und sich wieder anmelden.

24 Stunden warten und sich über Biometrie oder PIN anmelden.

Die App installieren – wahlweise dauerhaft oder nur für sieben Tage.

Mit diesen Maßnahmen will Google verhindern, dass Scammer Leute dazu drängen, eine unsichere App zu installieren. Da diese Betrüger ihre Opfer meistens mit Zeitdruck überrumpeln, sollen die Verzögerungen den Menschen, die Gelegenheit zum Nachdenken geben und den Aufwand für die Scammer unattraktiv machen.

So sieht der Sideloading-Prozess in Zukunft für unregistrierte Apps aus.

Quelle: Google

Die eingeschränkten Accounts und der «advanced flow» sollen im August verfügbar sein, kurz bevor die neuen Regeln für die Registrierung von App-Entwicklern in Kraft treten.

Titelbild: Google

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